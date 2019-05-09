Семья, в 45 м от которой построили лётную полосу, сходит с ума от шума и смога

67-летняя Джанет Мерчант и её парень Пол из Эссекса, Англия, семь лет назад переехали в чудесный домик. Его построил ещё прадед женщины в 1953 году недалеко от аэропорта. Но теперь из-за действий администрации воздушной гавани жить в маленьком поселении просто невозможно, пишет Mirror.

Все проблемы начались пару лет назад, когда старую рулёжную дорожку было решено реконструировать и использовать по назначению. Разрешения у жильцов поселения никто не спрашивал, и теперь жизнь Джанет и её соседей превратилась к кошмар. Всего в 45 метрах от них каждый день взлетает и приземляется около 50 самолётов, невероятно шумя и наполняя всё вокруг выхлопными газами.

Джанет пояснила, что раньше смога не было, а с шумом можно было смириться, он был не таким громким. А теперь при взлёте или посадке в саду разговаривать невозможно, а дома приходится останавливать видео на телевизоре, потому что всё равно ничего не слышно. Даже в солнечный день пара вынуждена сидеть дома или уезжать в другой район, пытаясь сбежать от вони.

Я очень люблю свой сад. Раньше я всё время проводила в нём, но теперь не могу. Столько трудов пошло насмарку, отдыхать в нём и наслаждаться цветами больше невозможно Джанет Мерчант

Пожилая пара не может позвать соседей на барбекю или пригласить к себе внуков, ведь это небезопасно для их здоровья. Возмущённые жители поселения обратились к администрации аэропорта с жалобами, но ничего толкового в ответ они не получили — лишь отговорки и пустые слова.