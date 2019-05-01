Остров утопал в пластиковых бутылках, пока из них не построили целую деревню

69-летний канадский предприниматель Роберт Безо называет себя Королём Пластика. Он имеет на это полное право: мужчина построил из отходов несколько домов, тюрьму и даже замок.

Это Роберт Безо. Несколько лет назад он переехал из Канады в Панаму, чтобы построить деревню на одном из островов архипелага Бокас-дель-Торо.

Роберт посчитал, что в год туристы привозят на остров 1 млн бутылок. А вот на переработку на "большую землю" их никто не увозит.

Мусор навечно остаётся на острове, разлагается и отравляет местную флору и фауну. Почему бы не использовать его во благо?

Нанятые Робертом местные жители рассортировали бутылки и уложили их в металлические клетки. Они и стали основным строительным материалом.

Этот материал отлично изолирует жилище от жары. Позже стены покрыли цементом. После отделки ни за что не скажешь, что эти дома сделаны из отходов.

Для строительства одного такого дома площадью 100 кв. м требуется около 14 000 пластиковых бутылок.

Роберт пошёл дальше и построил целый замок. Король Пластика в нём живёт, и любой желающий может присоединиться к нему, заплатив $90 за ночь.

Сооружение высотой 14 метров он вместе с помощниками возводил 2 года. Для этого потребовалось 40 000 бутылок.

В деревне есть и тюрьма. Роберт считает, что, используя пластик, каждый житель планеты совершает против неё преступление и заслуживает наказания.

"Преступникам" нужно заплатить $290 за 4 ночи. Эти деньги пойдут на развитие проекта и распространение информации о губительном влиянии пластика.

Три ночи туристам предстоит провести за решёткой, думая о проблеме использования пластика. Потом их "помилуют" и поселят в замке на последнюю ночь.