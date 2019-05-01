Остров утопал в пластиковых бутылках, пока из них не построили целую деревню

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Остров утопал в пластиковых бутылках, пока из них не построили целую деревню

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Фото: © Instagram/plastic_bottle_village, Instagram/omarlimon

69-летний канадский предприниматель Роберт Безо называет себя Королём Пластика. Он имеет на это полное право: мужчина построил из отходов несколько домов, тюрьму и даже замок.

Это Роберт Безо. Несколько лет назад он переехал из Канады в Панаму, чтобы построить деревню на одном из островов архипелага Бокас-дель-Торо.

<p>Фото: © <a href="https://www.bbc.com/news/av/business-43825834/why-i-live-in-a-plastic-bottle-castle" target="_blank">BBC</a></p>

Роберт посчитал, что в год туристы привозят на остров 1 млн бутылок. А вот на переработку на "большую землю" их никто не увозит.

<p>Фото: © <a href="http://www.plasticbottlevillage-theline.com/" target="_blank">plasticbottlevillage-theline.com</a></p>

Мусор навечно остаётся на острове, разлагается и отравляет местную флору и фауну. Почему бы не использовать его во благо?

<p>Фото: © <a href="https://www.bbc.com/news/av/business-43825834/why-i-live-in-a-plastic-bottle-castle" target="_blank">BBC</a></p>

Нанятые Робертом местные жители рассортировали бутылки и уложили их в металлические клетки. Они и стали основным строительным материалом.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/plastic_bottle_village/" target="_blank">plastic_bottle_village</a></p>

Этот материал отлично изолирует жилище от жары. Позже стены покрыли цементом. После отделки ни за что не скажешь, что эти дома сделаны из отходов.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/plastic_bottle_village/" target="_blank">plastic_bottle_village</a></p>

Для строительства одного такого дома площадью 100 кв. м требуется около 14 000 пластиковых бутылок.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/plastic_bottle_village/" target="_blank">plastic_bottle_village</a></p>

Роберт пошёл дальше и построил целый замок. Король Пластика в нём живёт, и любой желающий может присоединиться к нему, заплатив $90 за ночь.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/plastic_bottle_village/" target="_blank">plastic_bottle_village</a></p>

Сооружение высотой 14 метров он вместе с помощниками возводил 2 года. Для этого потребовалось 40 000 бутылок.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/omarlimon/" target="_blank">omarlimon</a></p>

В деревне есть и тюрьма. Роберт считает, что, используя пластик, каждый житель планеты совершает против неё преступление и заслуживает наказания.

<p>Фото: © <a href="http://www.plasticbottlevillage-theline.com/" target="_blank">plasticbottlevillage-theline.com</a></p>

"Преступникам" нужно заплатить $290 за 4 ночи. Эти деньги пойдут на развитие проекта и распространение информации о губительном влиянии пластика.

<p>Фото: © <a href="http://www.plasticbottlevillage-theline.com/" target="_blank">plasticbottlevillage-theline.com</a></p>

Три ночи туристам предстоит провести за решёткой, думая о проблеме использования пластика. Потом их "помилуют" и поселят в замке на последнюю ночь.

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