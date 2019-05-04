Блогеры были в шоке, вернувшись на пляж, где год назад они делали это фото

Мари Фе и Джек Сноу уже не один год путешествуют вместе по самым красивым местам планеты. Однако, вернувшись на один из уникальных розовых пляжей, блогеры были в ужасе.

За путешествиями Мари и Джека в "Инстаграме" следят почти полмиллиона человек. Ровно год назад пара поделилась с ними снимком, сделанным на розовом пляже в Индонезии, в национальном парке Комодо. На фото влюблённые лежат на песке, а вокруг них — безлюдный пляж розового цвета и небесно-голубая вода.

Спустя год Мари и Джек вернулись в место, так сильно впечатлившее их самих и их подписчиков в "Инстаграме". Но оказалось, что за это время прибрежная полоса покрылась мусором, и райское место теперь выглядит удручающе.

Путешественники сделали снимок с точно такого же ракурса. Только теперь на розовом песке даже издалека видны пластиковые бутылки и пакеты, которые выбросило на берег вместе с прибоем. Под фотографией Мари и Джек написали, что пластиковые отходы уже заполонили все океаны и если прямо сейчас не начать действовать, то скоро самые красивые пляжи мира будут выглядеть именно так.

Песок на пляже в национальном парке Комодо окрашен в розовый цвет благодаря раковинам микроскопических одноклеточных организмов — фораминиферов. Всего в мире насчитывается не более десяти пляжей с розовым песком — они есть в Греции, Испании и на Багамских островах.