Как утилизировать более 2500 вагонов метро? Сделать из них домики для рыб

В 2001 году перед транспортной компанией MTA, осуществляющей перевозки в Нью-Йорке, встал вопрос, как утилизировать старые вагоны метро. Они нашли неожиданное решение, и вагоны отправились на дно океана, сообщает Insider.

Из вагонов старых моделей, которые уже отслужили своё, решили создать искусственные рифы у побережья США.

Идея заключалась в том, чтобы моллюски стали жить на стенах вагонов, а рыбы заселили их, используя в качестве укрытия, как пещеры.

Для этого сперва нужно было демонтировать все сиденья, осветительные приборы и декоративные панели, которые потенциально могут быть ядовиты для рыб.

При этом в конструкции старых вагонов использовался асбест — считается, что он токсичен только на воздухе, а в воде безопасен.

Поэтому такой способ утилизации оказался не только не вреден для экологии, но даже в какой-то степени полезен.

Всего за 10 лет существования проекта затопили более 2500 старых вагонов.

Они впервые появились в нью-йоркской подземке в середине 60-х годов прошлого века, но теперь должны уступить место новым, более современным.

Старые вагоны из нержавеющей стали отправились на дно Атлантического океана у Восточного побережья США — от Нью-Джерси до Джорджии.

Программа закончилась в 2010 году. Компания MTA сэкономила на утилизации вагонов 30 млн долларов.

За эти годы вагоны обросли моллюсками и водорослями и стали средой обитания для нескольких видов рыб: камбалы, тунца, морского окуня и других.

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