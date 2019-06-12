Как бы выглядели знаменитые натюрморты в XXI веке: 6 не очень аппетитных картин

На полках современных супермаркетов можно встретить бананы и апельсины, завёрнутые в полиэтиленовую плёнку или расфасованные в пластиковые контейнеры по одной штуке, несмотря на то что кожура этих фруктов прекрасно выполняет функцию упаковки. Авторы этих пластиковых натюрмортов стремятся привлечь внимание общества к грядущей экологической катастрофе.
Ожидается, что в 2020 году производство пластиковой посуды и упаковки достигнет 500 млн тонн. Большинству из этих изделий потребуется около 600 лет на разложение.
Караваджо "Корзина с фруктами" (1596)
Абрахам ван Бейерен "Банкет" (1667)
Луис Мелендес "Натюрморт с инжиром" (1760)
Хуан Санчес Котан "Айва, капуста, дыня и огурец" (1602)
Клод Моне "Натюрморт: яблоки и виноград" (1879)
Остров утопал в пластиковых бутылках, пока из них не построили целую деревню
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