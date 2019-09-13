Чистый Байкал. Волонтёры вывезли с берегов тонны мусора

Более шести КамАЗов мусора, новая экотропа длиной в 540 метров и три пикниковые зоны. Таков итог масштабной экологической акции En+ Group "360", которая прошла в минувшие выходные на берегах Байкала.

Масштабы акции поражают. Для уборки мусора в этом году на берега Байкала съехалось 500 волонтёров. В их числе не только жители Иркутской области, но и волонтёры из Новосибирска, Томска, Якутска, Твери, Тульской области, Астрахани, Сахалина и даже с Украины. Среди участников также — корпоративные волонтёры, представлявшие 21 федеральную и региональную компанию, 7 организованных групп студентов и школьников.

Собрались частью коллектива и поехали сюда. Даже не думал, что будет так грязно. Вроде бы место такое красивое, а столько мусора. Люди не ценят это. Обидно. Волонтёр Сергей Большаков, Ново-Зиминская ТЭЦ (Саянск)

История экологической акции "360" насчитывает уже 8 лет. В этом году впервые за время её проведения был раздельный сбор мусора. В Щегловке и Бугульдейке Иркутской области собрали около двух тонн стекла, 930 кг металла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек от бутылок.

Любимый край, любимое место отдыха, поэтому хочется, чтобы, когда приезжаешь, всё было чисто: без бутылок, без стекла, без пластика, без металла. Директор Института энергетики ИРНИТУ Вадим Федчишин

Состав находок, говорят волонтёры, попросту поражает. Помимо старинных карманных часов они обнаружили несколько стиральных машин, части телевизоров, матрац, два дивана, бамперы от автомобилей, умывальник, две коляски от мотоцикла "Урал", утюг, обувь, пальто, мотоциклетные шлемы, пылесос, бумеранг, пропеллер и даже скелет лошади.

— Не стоило бы убирать, если бы люди были более аккуратные, — говорит волонтёр Татьяна Кликунова, которая участвует в уборке второй год подряд. — Но, так как несознательный ещё народ, стоит участвовать в акции каждый год.

Экологическая акция "360" — прямое продолжение Всероссийского волонтёрского экологического экомарафона En+ Group "360 минут", в свою очередь, развившего акцию "360 минут ради Байкала". За последние 8 лет — а именно столько проводится эта акция — волонтёрами стали 144 500 человек. С их помощью было убрано и утилизировано более 4500 тонн мусора в различных регионах РФ. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Мы двигаем своё движение в сторону ответственного туризма: обустраиваем тропу, экологические и пикниковые зоны для того, чтобы люди могли свой отдых совмещать с заботой о природе. Финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков

Он также отметил, что главное достижение экологической акции "360" — масштабные уборки природных территорий стали модным общественным трендом. Сегодня эту инициативу поддерживают тысячи волонтёров, десятки организаций, муниципалитеты, которые сами собирают добровольцев и выходят на уборку мусора.

— Мы видим, как ситуация меняется, берега Байкала становятся чище. В этом году мы обновили формат акции, включив в неё помимо уборки обустройство экотропы и установку пикниковых зон. В ближайшее время наша комплексная программа по защите Байкала и заповедных территорий также трансформируется. Мы верим, что заботиться о природе нужно 365 дней в году. Именно поэтому наша новая программа "365 со знаком +" будет включать не только волонтёрскую акцию на Байкале, но и экологический мониторинг водных объектов, грантовый конкурс экологических проектов, а также другие мероприятия и акции для жителей Иркутска и региона, — сказал финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков.

По его словам, только неравнодушное отношение и участие помогут сделать Байкал чище, а туризм — ответственнее.