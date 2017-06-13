"Стальные" олигархи могут заработать более 50 млрд на сносе хрущёвок

Программа столичных властей по сносу хрущёвок обсуждается не только простыми жителями Москвы, но и крупным бизнесом. Как выяснил Лайф, предприятия Алексея Мордашова и Владимира Лисина могут получить большую часть контрактов на поставку необходимой для возведения нового жилья стали. А это от 50 до 90 миллиардов рублей.

По оценкам экспертов агентства Reuters, для строительства одного квадратного метра нового жилья, куда планируется переселить собственников из квартир в попавших под программу "Реновация" домах, потребуется 85 килограммов стали. Она нужна для производства арматуры, прутков, катанки и других необходимых материалов. Всего в Москве в течение ближайших 15 лет планируют построить около 20 миллионов квадратов. А это почти два миллиона тонн стали.

Отраслевые эксперты, среди которых представители Алюминиевой ассоциации России, специально для Лайфа оценили примерные цены на такую продукцию. Вышло, что средняя стоимость сортового проката в московском регионе — 45 тысяч рублей за тонну.

Исходя из этого, грандиозная программа по сносу ветхого жилья в Москве и строительству новых площадей может принести отечественным металлургам от 50 до 90 миллиардов рублей (в зависимости от процентного соотношения различных видов стальной продукции в контракте). Основную часть подрядов, с большой долей вероятности, выиграют НЛМК (контролирует Владимир Лисин) и "Северсталь" (контролирует Алексей Мордашов — вторая строчка в российском списке Forbes после главы НОВАТЭК Леонида Михельсона).

Почему именно они?

Заводы этих бизнесменов, выпускающих сортовой прокат (именно он используется в строительстве), находятся ближе всего к столице. Предприятие НЛМК расположено в Калуге (180 километров от Москвы) и уже давно доминирует на московском рынке. У "Северстали" мощности по производству сортового проката находятся в Балакове (Саратовская область), в 1000 километрах от столицы, и в Череповце (Вологодская область).

Конкуренты в лице ММК (контролирует Виктор Рашников) и ЕВРАЗа (контролирует Роман Абрамович) расположены гораздо дальше. Поэтому существенно уступают НЛМК и "Северстали" в плане логистики. А этот компонент сильно влияет на конечную стоимость товара для потребителя. К примеру, Магнитогорский металлургический комбинат стоит в 1700 километрах от Москвы, завод ЕВРАЗа в Новокузнецке и того дальше — в 3700 километрах.

— Значительную часть тендеров выиграют НЛМК и "Северсталь". У них есть и объёмы, и возможности для этого, — сказал Лайфу эксперт отраслевого издания "Металлоснабжение и сбыт" Виктор Тарнавский.

Однако, по его словам, могут заработать и другие, менее крупные участники рынка.

— "НЛМК-Калуга" — да, безусловно. Он удобнее всех расположен. И Череповецкие предприятия "Северстали" удобно располагаются, и "Cеверсталь-Балаково", и КМК "Тэмпо" (Камский меткомбинат) и Ярцево (Листопрокатный завод в Смоленской области), даже Ревякинский завод может запуститься под это дело (Тульская область). Шансы у них есть.

По его словам, у ЧМК "Мечела" (контролируется Игорем Зюзиным) цена ничуть не выше, чем у других. Он получает продукцию, используя железную руду, а все остальные — при помощи более затратной электрометаллургии.

— Между сортовым прокатом, полученным из электропечей, и обычным способом существует разница. Это помогает "Мечелу" — они отправляют свою арматуру от Санкт-Петербурга и до Владивостока, — добавил Виктор Тарнавский. — ЕВРАЗ в последнее время охладел к столичному рынку.

Большой куш

Эксперт также более подробно остановился на вопросе заработка отечественных металлургов на московской программе "Реновация". По его словам, при определённых условиях они могли бы получить с этих контрактов до 90 миллиардов рублей. Но более реалистичными выглядят цифры в 50 миллиардов рублей.

— Если строителям потребуется два миллиона тонн сортового проката, то там металлурги заработают порядка 50 с небольшим миллиардов рублей по нынешним ценам, арматура с НДС в среднем сегодня стоит около 26–27 тысяч за тонну. А 90 миллиардов рублей они могли бы заработать, если бы поставляли только чисто балку. Конечная сумма будет зависеть от того, что и в каких количествах будет использоваться во время строительства, но в основном там всё же будет арматура, — отметил Виктор Тарнавский.

К слову, в 2017 году экспертами прогнозируется первый за последнюю четырёхлетку рост спроса на сталь в России. Это связано с восстановлением отечественной экономики.

Металлопотребление в стране падало вслед за рецессией, спровоцированной конфликтом на востоке Украины и западными санкциями. Отметим также и роль обвала нефтяных цен. Ведь это повлекло заморозку ряда проектов, заработать на которых должны были металлурги.

Потребление стали в прошлом году снизилось на 4% (до 40 миллионов тонн), подсчитало отраслевое лобби "Русская сталь". В 2017 году ожидается рост потребления на 1,2% — до 40,48 миллиона тонн. А некоторые трейдеры, которых цитирует Reuters, прогнозируют даже рост на 3,5%.

— Конечно, спрос поможет рынку. Но главным образом в долгосрочной перспективе. В общих цифрах московская реновация вернёт спрос на предкризисный уровень, — сказал агентству Reuters трейдер, пожелавший остаться неназванным.

Правительство Москвы сообщило, что планирует потратить около трёх триллионов рублей ($53 миллиардов) на программу переселения жильцов из подлежащих сносу старых домов в новые квартиры. Потребности проекта с точки зрения металлургии или перспективы отдельных компаний в правительстве не комментировали, поскольку окончательные планы пока не утверждены, а контракты будут заключаться после проведения тендеров.

Отметим, что в России сохраняется высокое перепроизводство стали. По данным Росстата, за 2016 год страна выпустила 69,6 миллиона тонн стальной продукции, отправив на экспорт или склады около 30 миллионов тонн. Доля стальной продукции в российском экспорте в 2016 году составила 4,9% .