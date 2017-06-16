Штрафы для АЗС за разбавленный бензин могут вырасти в сто раз

Минпромторг внёс на рассмотрение в правительство законопроект, серьёзно ужесточающий наказание для торговцев некачественным топливом. Если раньше сумма взысканий за "махинации" с бензином для гражданских лиц начиналась от 1 тыс. рублей, то теперь она увеличится как минимум до 100 тыс. Столько, к слову, сегодня платят проштрафившиеся представители крупного бизнеса.

Как стало известно Лайфу, в Минпромторге предлагают ужесточить наказание за нарушение требований технического регламента по топливу на внутреннем рынке. Причина — высокий процент некачественной и контрафактной продукции в этом сегменте, а также отсутствие устойчивой положительной динамики.

По разным оценкам, оборот серого топлива составляет в России до 10 млн тонн в год. К слову, в 2016-м всего было произведено 40 млн тонн автомобильного бензина и 76,2 млн тонн дизеля. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что больше всего связанных с контрафактом нарушений (а именно 48%) приходится на так называемые независимые АЗС. То есть тем, что контролируются малым и средним бизнесом. Всего контрольно-надзорные мероприятия специалисты ведомства Дениса Мантурова провели на 846 сетевых АЗС и 2856 независимых АЗС.

Напомним, что обсуждение законопроекта в 2016 году вызвало массу споров в правительстве. В первую очередь, из-за так называемого штрафного налога. С нарушителей предлагалось взимать 10–15% от годового оборота. В Российском союзе промышленников и предпринимателей такие меры посчитали слишком жёсткими. Глава РСПП Александр Шохин аргументировал свою позицию тем, что жертвами таких санкций в первую очередь станут крупные игроки. Они, в отличие от мелких компаний, делают продукцию по высоким стандартам качества, но вынуждены будут доказывать это на фоне многочисленных проверок. А это, как считают в РСПП, станет дополнительным бременем для большого бизнеса.

Однако теперь, судя по имеющимся у Лайфа документам, чиновники урегулировали все разногласия и пришли к консенсусу. Размер ставки штрафного налога с оборота в предложенном законопроекте (есть у Лайфа) снижен до 1%. Такие меры, по мнению чиновников, призваны усилить ответственность торговцев за нарушение техрегламента в части несоответствия характеристик топлива установленным требованиям.

Также чиновники предлагают скорректировать и суммы штрафов за нарушение технических регламентов (ч.1 14.43 КОАП). Сейчас они составляют для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Теперь же в Минпромторге намерены взимать 100–300 тыс. рублей с любого нарушителя.

За повторное нарушение специалисты ведомства предлагают штрафовать на сумму до двух млн руб или приостанавливать деятельность "опальной" АЗС на срок до 90 суток с конфискацией предметов правонарушения. Сейчас максимальная сумма за это нарушение, согласно КОАП, составляет один млн рублей.

Однако в экспертной среде сомневаются в том, что такой инструмент, как оборотный штраф (какой бы процент он ни составлял), является не только мерой слишком жёсткой, но и банально не нужной.

— Вопрос об ужесточении наказания может ставиться только тогда, когда существующая система показала свою неэффективность, — сказал Лайфу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. — Сегодня власти имеют возможность штрафовать нарушителей на сумму до одного миллиона рублей и приостанавливать деятельность организации до 90 дней. Это более чем серьёзный инструмент воздействия. Ведь для АЗС простой в три месяца — это, фактически, смерть. Однако предоставленной возможностью Росстандарт не пользуется. Ведь там надо оформлять судебную практику, доказывать вред или причинение вреда. Конечно, им проще всего штрафовать на условные 20 тыс. рублей, а потом требовать оборотные штрафы. Но ведь администрировать этот штраф очень тяжело. Как правило, баланс не ведётся по отдельному объекту. Выделить объект, конечно, можно по первичным документам, но споры в этом случае могут длиться годами. Так и хочется сказать, ребята, научитесь пользоваться тем инструментарием, который вам сегодня предоставлен. Если он докажет свою неэффективность, то будете штрафовать больше.

В Росстандарте не согласились с критикой в свой адрес и полагают, что принятие указанных поправок в КоАП будет являться "действенной мерой по ограничению оборота несоответствующего установленным требованиям топлива на рынке".

— Вместе с тем эта мера не может рассматриваться как единственная, а должна работать в комплексе с другими мерами, разработка и обсуждение которых осуществляется в настоящее время, — отметил в беседе с Лайфом представитель ведомства.

Согласно справке, предоставленной Лайфу в Росстандарте, наряду с этим подготовлены изменения в технический регламент Таможенного союза. Они предусматривают проведение нефтебазами процедуры испытаний и паспортизации топлива непосредственно перед его отгрузкой.

Дополнительно прорабатываются вопросы использования инструментов оперативного контроля и применения экспресс-методов для предварительной оценки определённого перечня показателей топлива. В части риск-ориентированного подхода Росстандартом тестируется методика определения качества топлива посредством экспресс-анализатора. Схема проверки будет проводиться следующим образом: если предварительный анализ указывает на соответствие топлива необходимым требованиям, проверка завершается.

Но в случае признаков нарушений отобранные образцы будут направляться на полное лабораторное исследование. Применение таких методов проверки топлива позволит расширить возможности инспекторов Росстандарта в более оперативном реагировании на случаи реализации небезопасного топлива, а также сократить время проведения проверок и повысить эффективность расходования бюджетных средств. В итоге ожидается существенное снижение нагрузки на добросовестных участников рынка.