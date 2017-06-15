"Экологи" ЕС помогут "Газпрому" заработать на корабельном топливе

Обсуждающийся в ЕС с 2015 года экологический закон о морских перевозках должен полностью вступить в силу в 2020-м. В отличие от большинства евроинициатив, эта сыграла в пользу России. В частности, "Газпрома" и "Новатэка". Дело в том, что новые нормы судоходства в Балтийском бассейне (по которому проложены основные торговые морские пути ЕС) предполагают ограничение на использование кораблями любого водоизмещения "грязных" видов топлива, например, мазута.

Поэтому вырастает роль сжиженного природного газа как топлива для заправки морских судов. Причем речь идёт о малотоннажном СПГ. Как узнал Лайф, "Газпром" уже начал работать в этом направлении. Причём ставку в компании делают как раз на малотоннажное сжижение. Ведь крупнотоннажное производство затруднено западными санкциями, ограничивающими доступ к необходимым технологиям.

Жидкий газ зальёт европейские трюмы

Как рассказал Лайфу источник в "Газпроме", аффилированный с монополией "Криогаз" (принадлежит"Газпромбанку") уже имеет несколько небольших СПГ-заводов в России — в Пскове (мощностью 23 тыс. тонн в год) и Кингисеппе (9 тыс. т.), к концу года достроит завод в Калининграде (150 тыс. т.), а ещё через год — в Высоцке (660 тыс т.).

— Ранее хотели построить ещё один завод — в Петрозаводске — мощностью 150 тыс. тонн, но по нему планы не раз пересматривались. После череды переговоров с материнской компанией завод всё же был утверждён со строительством на период "как раз до 2020 года", — говорит он.

Однако, как рассказал Лайфу врио главы Карелии Артур Парфенчиков, предприятие будет построено с опережением сроков, уже в 2018 году. Мощность, по его данным, составит 100 тыс. тонн, а стоимость — порядка 2,5 млрд рублей. Для сравнения, завод в Высоцке, который мощнее петрозаводского предприятия в шесть раз, потребует в 26 раз больше инвестиций.

Такая спешка объясняется желанием "Газпрома" захватить большую часть европейского рынка СПГ. По прогнозам "Газпром газомоторное топливо", объём продаж сжиженного природного газа на бункеровку к 2030 году достигнет 1,35 млн тонн, а сам бункерный рынок займёт долю в 27% от общего объёма рынка СПГ в России. И это неспроста. Дело в том, что с 2015 года начали постепенно вводиться новые экологические требования к судоходству в Балтийском бассейне, ограничивающие использование неэкологичного топлива вроде мазута и дизеля.

К примеру, теперь содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0,1%. В этой ситуации использование СПГ в качестве бункерного топлива становится актуальным — двигатель на СПГ выделяет в атмосферу на 90% меньше оксидов серы. Нормы по выбросам повышаются постепенно, полностью отказаться от неэкологичного топлива Евросоюз планирует к 2020 году.

Миллиардер лезет в бункер

Впрочем, строя СПГ-заводы, "Газпром" хочет убить сразу двух зайцев — работая на нужды не только ЕС, но и России. По данным врио главы Карелии, до 80% продукции завода может пойти и на обеспечение внутренних потребностей республики. К примеру, тем же СПГ можно не только заправлять корабли, но и обогревать — после расжижения — находящиеся далеко от трубопроводов поселения. Оставшиеся 20% будут отправлены в соседние области или государства, добавляет собеседник Лайфа в "Газпроме".

— Внутри России газ будет использоваться по своему прямому назначению — для доставки в отдалённые от трубопроводов районы для их жителей и предприятий региона, на зарубежном же рынке более актуальна бункеровка — заправка кораблей, — рассказывает собеседник.

По словам источника в монополии, "головная компания уже имеет выходы на нескольких покупателей". В начале года сообщалось, что российский СПГ с псковского завода "Криогаз" в качестве судоходного топлива выбрал эстонский паромный оператор Tallink (купил газ через эстонскую же Eesti Gaas). По данным источника, компания уже ведёт активные переговоры с покупателями в ряде стран Центральной и Восточной Европы — Германией, Чехией, Польшей и Латвией. Представители "Криогаза" и "Газпрома" эту информацию прокомментировать не смогли.

Амбициозным планам "Газпрома" могут помешать конкуренты. Строительством СПГ-заводов в той же Карелии ранее интересовался не только "Криогаз", но и компания "Фасхиммаш", принадлежащая, по данным СПАРК, частным инвесторам из России и Индонезии. Однако проработанных решений от них не поступало, рассказал Лайфу Артур Парфенчиков. Свои планы на СПГ-завод под Санкт-Петербургом, "заточенный" под бункеровку, озвучивала и частная компания "СПГ-Горская" (50/50 контролируют Кирилл Лятс и Андрей Вакуленко). Уже к концу года компания планирует построить 1,26 млн т мощностей.

Но главным конкурентом, вероятно, станет давний соперник "Газпрома" — "Новатэк", подконтрольный самому богатому россиянину — Леониду Михельсону. С ним компания Алексея Миллера уже давно воюет за самые лакомые газовые проекты на Крайнем Севере, а с некоторых пор и за продажу газа для населения нескольких регионов. Тем не менее этот факт отнюдь не мешает монополии сотрудничать с "Новатэком" и даже делиться с ним активами. В мае ФАС одобрила структурам Михельсона приобретение 51% в СПГ-заводе "Газпрома" в Высоцке. Ведутся разговоры, что "Новатэк" купит и оставшиеся СПГ-заводы в Пскове, Калининграде и, в том числе, Петрозаводске, сообщил Лайфу собеседник в газовой монополии.

Бункеровка представляется довольно выгодным бизнесом на Балтике, правда, свободных ниш становится всё меньше, говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко.

— Планы по строительству производства в Петрозаводске были озвучены ещё несколько лет назад, предполагалось, что СПГ уйдёт на газификацию Мурманской области. Вероятно, газ пойдёт в том числе и на эти цели, — заключил эксперт.