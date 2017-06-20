США заставят ОПЕК и Россию сократить нефтедобычу на годы вперёд

Уже второй договор ОПЕК и России по сокращению добычи нефти дал свои плоды — котировки чёрного золота если и не скакнули особо высоко, то держатся на вполне приемлемых отметках. Однако вскоре плата за относительный комфорт для нефтедобывающих стран может заметно вырасти. Виной всему, как утверждают аналитики авторитетного агентства Fitch, снова станут США.

Впрочем, уже сейчас этого самого комфорта для нефтезависимых экономик становится всё меньше. В понедельник котировки чёрного золота пошли вниз — вслед за сообщениями об увеличении числа буровых в США. Об этом ещё в пятницу отрапортовала американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes. Однако на момент публикации отчёта торги на главных площадках мира уже завершились, поэтому его влияние на рынки удалось ощутить лишь сейчас.

Как говорят аналитики, количество буровых в Америке растёт уже 22 недели подряд. Это рекорд. Однако темпы самого роста снижаются. Но эта динамика отнюдь не гарантирует спокойствия российским нефтяникам и их коллегам из ОПЕК. Всё дело в том, что даже ныне имеющихся мощностей американским сланцевикам хватит для того, чтобы вынудить картель продолжить сокращение добычи.

Напомним, что в конце мая 24 крупнейшие в мире страны-нефтедобытчицы согласились продлить сделку ОПЕК по сокращению добычи нефти до марта 2018 года. Таким образом, на рынок будет выбрасываться максимум 43 млн барр/сут, что на 1,8 млн меньше, чем в 2016 году.

С одной стороны, от сдерживания есть объективный плюс — стабилизация нефтяных цен. Но образовавшиеся следом минусы грозят России и ОПЕК перевесить положительные последствия их договора. Дело в том, что США заменят своей нефтью больше половины от сокращённой странами картеля добычи. Чтобы стабилизировать цены, Россия и ОПЕК должны будут сокращать производство на постоянной основе, прогнозируют аналитики агентства Fitch в своём отчёте, имеющемся у Лайфа.

Прошло уже более полугода с тех пор, как было заключено первое нефтяное соглашение между странами нефтяного блока и Россией. Формально договор был признан успешным, а всё это время стоимость нефти лишь изредка и ненадолго опускалась ниже отметки в $50 за бочку. Впрочем, по факту дела обстоят несколько иным образом…

Хотя участникам рынка и удалось стабилизировать цены на нефть и заметно уменьшить профицит чёрного золота на рынке (по данным МЭА, в первом квартале 2017 года глобальное потребление превысило добычу на 300 тыс. барр/сут), главный виновник сокращения — США — свою добычу за этот период заметно нарастил. С января по май этого года, по данным Минэнерго Штатов, дневная добыча выросла на 0,5 млн барр/сут (с 8,8 млн барр/сут до 9,3 млн барр/сут). Такими темпами к январю 2018-го, прогнозирует Fitch, рост относительно уровней 2016 года достигнет уже 1 млн барр/сут.

— Это половина от примерно 1800 тыс. барр/сут, которые не попадут на рынок благодаря дополнительной сделке по сокращению добычи, — заключают аналитики.

По майским прогнозам Минэнерго США, к началу будущего года дневная добыча побьёт предкризисный рекорд 2015 года в 10 млн барр/сут. Непредвиденный ранее рост, вероятно, не оставит ОПЕК вариантов, кроме как снова обратиться к сдерживанию и фактическому сокращению своей нефтедобычи на годы и годы вперёд, заключает Fitch.

— Американская нефтяная промышленность демонстрирует непредвиденные ранее темпы роста. Если всего год назад одна скважина могла давать до нескольких сотен баррелей в день, то на сегодня этот показатель утроился, особенно в районе Баккенской провинции. Если дела пойдут так и дальше, главным конкурентам США — ОПЕК и России — придётся уступить компаниям из Америки место на рынке, — считает Fitch. — В первую очередь мы полагаем так потому, что вторым путём — резкого увеличения добычи и продажи нефти на рынке — страны ОПЕК и Россия вряд ли пойдут. Подобную ситуацию мы уже наблюдали в 2013–2014 годах, после чего, напомним, и случилось падение цен на нефть.

Не продлять сделку уже невозможно — за последние три года добыча нефти побила рекорды во множестве стран мира — России, Саудовской Аравии, Аргентине, Анголе — и вскоре достигнет высоких отметок в США, приводят пример в агентстве.

— У ОПЕК не осталось пути назад. Если предположить, что сделка не была бы снова продлена, профицит нефти вернулся бы на рынок уже к будущему году, — предупреждает агентство.

Впрочем, даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, могут найтись свои предатели и те, кто не пожелает работать под страхом нашествия американской нефти. По мнению Fitch, если запасы нефти будут оставаться устойчивыми, иначе говоря, не будут падать, а рыночные цены, наоборот, упадут, то готовность отдельных участников картеля продолжать сокращения в 2018 году может снизиться.

— Более того, ОПЕК может вернуться к добыче на уровнях до сокращений, поскольку картель едва ли пожелает терять свою долю рынка и будет стремиться повысить выручку за счёт роста объёмов, — не исключают аналитики агентства.

До тех пор, пока подписанты соглашений держат своё слово, дефицит на нефтяном рынке постепенно будет приходить на смену профициту — и к концу 2017-го достигнет порядка 0,6–0,8 млн барр/сут. По мнению Fitch, в таком случае цены на нефть чуть подрастут — до 50–55 долл./барр.

Возможно, так пугаться американцев и не стоит — полноценного бума можно будет ожидать только при росте цен на нефть выше 80 долларов за баррель, скептичен ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

— Пролонгация соглашения позволит снизить предложение на рынке нефти, однако это будет происходить гораздо медленнее, чем ожидалось, — считает собеседник.