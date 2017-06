"Роснефть" будет продавать бензин в Индии

Как стало известно Лайфу, "Роснефть" выйдет на рынок бензинового ретейла в Индии. Об этом в воскресенье заявил министр нефти страны Дхармендра Прадхан. По информации чиновника, "Роснефть" в прошлом финансовом году инвестировала в местную нефтеперерабатывающую компанию Essar порядка $13 млрд.

— В ближайшее время ожидается закрытие сделки по приобретению международным консорциумом во главе с "Роснефтью" нефтеперерабатывающего завода Essar Oil, который также владеет сетью из 2,7 тыс. заправочных станций по всей Индии. Отмена регулирования ценообразования на розничном рынке Индии открыла перспективу эффективного роста розничных продаж. В планах компании — существенное расширение сети, — сообщил Лайфу представитель пресс-службы "Роснефти".

Напомним, что ещё в октябре 2016 года корпорация Игоря Сечина совместно с Trafigura и UCP подписали договор о покупке доли в Essar Oil. Она, к слову, имеет более 3200 заправок на территории Индии (говорится на сайте компании Essar). Поэтому неудивительно, что "Роснефть", войдя в этот бизнес, задумалась о работе на "бензиновом" направлении. Озвученную министром Прадханом информацию о желании российского гиганта развивать бензиновый ретейл в одной из крупнейших экономик Азии Лайфу подтвердил близкий к ситуации источник.

— Там другая модель по рознице, — добавил источник. — Существует колоссальная потребность в бензине — населения в несколько раз больше, чем в России. Но сделка пока ещё не закрыта полностью, сейчас преждевременно разговаривать на эту тему.

На вопрос о том, намерена ли "Роснефть" продвигать бензин в Индии под собственным брендом, источник ответил, что "пока речь идёт только о бизнесе Essar oil". Он не уточнил планируемый размер инвестиций российской компании в этот проект.

Средняя цена за литр бензина составляет в Индии около 65 рупий (60 рублей за литр), а дизтоплива — около 55 (50 рублей/литр).

С минувшей пятницы государственные нефтяные компании Индии Indian Oil Corp. Ltd (IOC), Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. Ltd (HPCL) начали продавать бензин и дизтопливо в соответствии с корректировками мировых цен на нефть. Эти компании контролируют 90% рынка ретейла автомобильного топлива в стране. Таким образом, в Индии, как и в США с Австралией, теперь топливо продаётся в соответствии с ценами на сырую нефть.

Министр нефти Дхармендра Прадхан написал в "Твиттере", что гордится тем, что Индия — это первая страна, которая переключилась на динамическое ценообразование на моторное топливо в таком масштабе и так оперативно.

В настоящее время страна импортирует энергоресурсов на $150 млрд в год, эта цифра, по прогнозам, вырастет до $300 млрд к 2030 году. Страна ввозит около 80% нефти и 18% газа от своих потребностей. В 2015–2016 году Индия импортировала 202 млн т нефти. Спрос на энергоресурсы будет расти ежегодно на 5,4%, прогнозируют аналитики.

Преподаватель Финансовой академии при Правительстве России Игорь Юшков назвал стремление "Роснефти" заниматься бизнесом на рынке моторного топлива в Индии "правильной стратегией". При этом, по его мнению, "Роснефть", скорее всего, будет производить бензин из собственной нефти, поставляемой из России.

— Если она это сделает, то сможет демонстрировать российским властям успешную стратегию выхода на рынок Индии. Стоимость доставки нефти — низкая. И с Новороссийска, и с Владивостока "Роснефть" может везти нефть в эту страну.

По мнению Игоря Юшкова, на таком динамичном рынке, как индийский, важно вовремя занять долю: "там население молодое, гораздо моложе, чем в Китае, и все предполагают, что именно Индия будет драйвером роста мировой экономики после 2040 года".

— Сейчас там начнётся более сильная конкуренция, если они привязывают цены на бензин к ценам на нефть на внешнем рынке, что нормально для страны-импортёра, но наверняка цена там будет выше, чем в России. Чем больше будет конкуренция, тем ниже будет доходность компаний. Но сейчас главное — зайти на рынок и застолбить место, — сказал Лайфу Игорь Юшков.

Сделка по покупке "Роснефтью" 49% индийской Essar Oil будет закрыта в июне, рассказал во время ПМЭФ-2017 Костин. Ещё 49% поделят между собой нефтетрейдер Trafigura и фонд UCP Ильи Щербовича. Оставшаяся часть компании будет у структуры Essar. ВТБ участвует в финансировании сделки. Отметим, что, по данным Reuters, Essar Oil должна кредиторам порядка $500 млн.