Россияне стали меньше тратить на одежду и больше — на айфоны

В 2017 году россияне стали меньше тратить на отдых и развлечения, но больше на медицину, ремонт и смартфоны. И хотя тренд на снижение доходов граждан оказался кратковременным, эксперты не теряют надежды на то, что ситуация, а вместе с ней и потребительское поведение россиян могут скоро измениться в лучшую сторону.

Несмотря на объявленное властями окончание кризиса в стране, реальные доходы россиян продолжают падать. Правда, снижение это минимальное начиная с четвёртого квартала 2014 года. В начале 2017-го, согласно свежему отчёту Росстата, доходы граждан снизились на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

В краткосрочном периоде эта позитивная динамика привела к увеличению расходов на некоторые категории товаров длительного пользования, в частности на бытовую технику и электронику (БТЭ), полагают эксперты из агентства интегрированных маркетинговых коммуникаций Arena, которые предоставили Лайфу собственное исследование.

— Рост покупок, к примеру, по такой категории товаров, как бытовая техника и электроника (БТЭ), в 2017 году можно связать с ростом реальных денежных доходов россиян в первом квартале года, — сказал Лайфу директор агентства Руслан Самаев.

Впрочем, данные апреля не поддержали позитивной тенденции первого квартала: уровень снижения реальных доходов составил 7,6% в годовом выражении.

Однако, несмотря на негативную апрельскую цифру, в целом динамика реальных располагаемых доходов населения в 2017 году показывает скорее позитивный тренд, отражающийся на потребительском настроении россиян. Эксперты проанализировали, на что же тратят деньги наши соотечественники в условиях экономической рецессии.

Если рассмотреть траты россиян в 2017 году по категориям, то, согласно исследованию компании "Ромир", наиболее часто деньги по-прежнему тратятся на одежду — 27% россиян совершили покупку в этом сегменте. Но относительно 2016 года процент покупки одежды ощутимо уменьшился (в 2016 году было 38%). Следующей по популярности трат становится категория бытовой техники и электроники (БТЭ) — 21%. Причём, в отличие от одежды, тут наблюдается положительная по отношению к прошлому году тенденция (в 2016-м было 13%).

Также следует отметить возросшие траты на такие категории, как медицина — 16% (было 14%) и ремонт — 15% (было 12%), смартфоны — 11% (было 8%), ремонт авто — 8% (было 5%), покупка авто — 7% (было 4%), покупка квартир — 4% (было 2%). Примечательно, что россияне стали меньше тратить на отдых — 10% (было 11%) и развлечения — 6% (было 7%).

Траты на образование (6%), ювелирные изделия (2%) и мебель показали стабильность, не изменившись по сравнению с 2016 годом.

Обратив внимание на повседневные траты россиян, можно увидеть, что реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы (в основном это расходы на питание) к маю текущего года опять оказались ниже значений предыдущих лет, обогнав только показатель 2012 года: их рост над 2016 годом наблюдается только в январе, а далее происходит снижение.

— В 2017 году доходы и, соответственно, расходы россиян увеличились в начале года, обгоняя показатели 2016-го. Это позволило людям вложить деньги не только в категории повседневного спроса, но и приобрести некоторые товары длительного пользования, а также заняться своим здоровьем и ремонтом, — отметил Руслан Самаев.

Аналитик компании "Открытие-брокер" Тимур Нигматуллин также считает, что доходы населения будут расти.

— Исходя из оперативных данных Росстата, реальные располагаемые доходы на текущий момент продолжают демонстрировать нисходящую динамику, несмотря на значительное снижение за предыдущий период. Так, если в первом квартале 2017 года снижение составило 0,2% г/г, то уже в апреле падение усилилось и составило 1,8% г/г. Судя по всему, здесь негативное влияние оказали ряд разовых факторов и статистическая погрешность. Скорее всего, при пересчёте данных с уточнением тренд будет носить повышательный характер, — сказал Лайфу Тимур Нигматуллин.

По его словам, среди разовых факторов есть такие особенности методологии, как учёт валютной переоценки и продажи недвижимости. Кроме того, первая оценка реальных доходов делается на основе очень ограниченного круга показателей и потом может быть пересмотрена с учётом корректировок оборота розничной торговли и объёма платных услуг населению, а также утверждённых банковских данных, ПФР и т.п.