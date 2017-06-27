Власти "обнулят" таможенную ввозную ставку на кремний

Как стало известно Лайфу, в Минпромторге предложили установить на два года нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на кремний кристаллический. Он используется для производства алюминиевого проката, труб, профилей и алюминиевых отливок, применяемых в автомобилестроении, а также в полупроводниках. Замминистра Глеб Никитин обратился в Министерство экономического развития с соответствующим письмом.

Отметим, что сейчас ставка пошлины составляет 5%. Таким образом, присутствие на отечественном рынке зарубежной продукции ограничено. Единственными производителями кремния кристаллического на территории России являются предприятия "Кремний" (Шелехов, Иркутская область, чистая прибыль в 2015 году составила 1,5 млрд руб.) и "СУАЛ-Кремний-Урал" (Каменск-Уральский, Свердловская область, прибыль в 2015 году составила 1 млрд руб.). Все они входят в группу "Русал", принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.

Это "приводит к неоправданному повышению цены на кремний кристаллический, используемый в производстве вторичных алюминиевых сплавов, и тем самым — к снижению конкурентоспособности российских производителей вторичных алюминиевых сплавов на внутреннем и внешнем рынках", полагают в некоммерческом партнёрстве "Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии" (НП СПП ВЦМ), данные которого приводит в своём обращении Минпромторг.

По мнению экспертов партнёрства, единственной альтернативой кремнию производства предприятий группы "Русал" является продукция из Китая. В связи с этим и предлагается обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на кремний кристаллический.

— Обнуление ставки ввозной таможенной пошлины на кремний кристаллический позволит производителям алюминиевых сплавов, как первичных, так и вторичных, снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность предприятий, — отмечает заммимнистра Глеб Никитин в своём письме в Минэкономразвития.

В Минэке Лайфу сообщили, что документ пока находится на стадии обсуждения.

— Предварительно предложение обнулить ставку на два года поддержано на экспертном уровне. Но окончательное рассмотрение запланировано на июль. Что касается эффекта для рынка, то оценить его сейчас сложно, так как он зависит не только от ставки пошлины, но и от ряда внешних факторов, — прокомментировала Лайфу представитель ведомства Елена Лашкина.

В "Русале" отказались от комментариев.

Впрочем, участники рынка считают, что обнуление пошлины выгодно как алюминиевому гиганту, так и небольшим производителям.

— Обнуление пошлины на ввоз кремния будет выгодно прежде всего "Русалу", потребности которого не полностью закрываются собственным производством, а также небольшим производителям алюминиевых сплавов, в которых кремний служит основной или одной из основных легирующих добавок. От снижения ставки пошлины могут выиграть и потребители, так как как стоимость готовой алюминиевой продукции, к примеру, литых дисков, пусть и немного, но может снизиться, — сказал один из участников рынка, пожелавший остаться неназванным.

В Минпромторге предполагают, что увеличение объёма производства литейных сплавов приведёт к росту потребления кремния в России.

В настоящее время "Русал" испытывает дефицит мощностей для обеспечения собственной потребности по ряду основных марок кремния. В этой связи компания вынуждена закупать существенные объёмы кремния на внешних рынках. Так, в 2017 году ОК "Русал" планирует закупить около 10 тыс. тонн в Китае, а в ближайшие три года ожидается увеличение импорта из Китая до 20 тыс. тонн, прогнозируют в Минпромторге.

Суммарный объём производства кремния кристаллического российскими предприятиями в 2016 году составил 59,3 тыс. тонн, в 2017 году планируется произвести около 57 тыс. тонн.

При этом объём импорта в 2014 году составил 13,3 тыс. тонн, в 2015 году — 7,9 тыс. тонн, в 2016 году 11,2 тыс. тонн. Доля китайского кремния в общем объёме импорта составляет более 90%.

В конце 2014 года "Русал" сообщал о планируемых в 2015 году инвестициях в размере $10 млн в модернизацию собственного кремниевого производства. Основными направлениями инвестиционной политики стали природоохранные мероприятия, техническая модернизация и капитальный ремонт на предприятиях "СУАЛ-Кремний-Урал" и "Кремний".

Компания на 85% обеспечивает производство алюминиевых сплавов собственным кремнием. Недостающий объём "Русал" закупает в КНР, сообщается на сайте производителя. Всего корпорация Олега Дерипаски выпускает около 60 тыс. тонн кремния в год, из которых 39,7% приходится на высококачественные марки, 25% — на чистые, на остальные — 35,3%.

Стоимость металлического кремния достигает 170 тыс. руб. за тонну.