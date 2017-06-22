Польша и Украина проиграли "Газпрому". В ЕС начали строить "Северный поток — 2"

Как стало известно Лайфу, операторы Евросоюза уже начали расширение газопроводов под крупный российский проект "Северный поток — 2". Что примечательно — до того, как Еврокомиссия официально дала "Газпрому" зеленый свет. Главными лоббистами отмены СП-2 являются Польша и поддерживаемая ею Украина. Но теперь, после старта строительства со стороны компаний ЕС, их стратегию на выдавливание российского газа из Еврозоны можно считать провалившейся.

Немецкие NEL Gastransport, Fluxys Deutschland и Gasunie Deutschland начали расширение первого из заявленных газопроводов, соединяющих газопровод "Северный поток" с Германией и другими странами. Курирующая европейскую газотранспортную систему Европейская сеть операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG) спустя полгода с получения заявки одобрила проект, сообщила она в своих документах (есть у Лайфа).

Речь идёт о принимающем терминале Грайфсвальд, месте будущего входа "Северного потока — 2" в газотранспортную систему (ГТС) Германии, здесь же выходит на сушу и первый СП. Пока что мощность терминала составляет порядка 60 млрд кубометров, но насколько сильно она увеличится после завершения проекта, в отчёте не указывается. По сообщению ENTSOG, операторы трубопроводов уже получили одобрение от немецкого регулятора Bundesnetzagentur и планируют закончить расширение терминала до конца этого года.

Пока что это первый из трёх проектов, которые были заявлены европейскими операторами ещё в начале года именно под запуск проекта "Газпрома". Остальные, судя по данным ENTSOG, всё ещё проходят сертификацию у немецкого регулятора: это проект дублирующего OPAL газопровода Eustream (оператор Gascade, год сдачи — 2019) и расширение газопровода NEL, западного отведения OPAL (операторы Gasunie, NEL и Fluxys, сдача на 2020 год).

Именно по OPAL сейчас поступает в ЕС большая часть российского газа, но из-за ограничений европейского законодательства (Третий энергопакет) "Газпром" может использовать лишь половину от общей мощности газопровода в 36 млрд куб.м. Отчасти это заслуга закадычных врагов "Газпрома" — Польши и Украины, в прошлом году помешавшим Еврокомиссии снять запрет на использование полной мощности газопровода.

— Ограничение по использованию было основной причиной того, что под "Северный поток — 2" европейские операторы начали строить дублирующий OPAL газопровод, — поясняет Лайфу аналитик по ТЭК Moody’s Analytics Крис Лафакис. — Теперь, после получения официального одобрения от Германии, "Газпром" фактически обошёл запрет, и рычагов влияния на СП-2 у Украины и Польши почти не осталось.

Нет сомнений, что это понимают и в Варшаве, и в Киеве. В последнее время главные противники "Газпрома" начали выдавливать его из Европы исключительно дипломатическими методами — писать одно за другим письма в Совет Европы и Еврокомиссию. Тем временем основной союзник "Газпрома" — Германия — уже официально заявила, что ни ЕС, ни Еврокомиссия не имеют права требовать от российской госмонополии отменить строительство.

Немецкие компании всё же ориентируются не на Брюссель, а на Берлин, и поэтому довольно спокойно сотрудничают с российским газовым гигантом, понимая, что решение по реализации СП-2 принималось только в Москве и Берлине, поясняет ведущий аналитик Amarkets Артём Деев. По его мнению, ЕС, опасаясь роста цен на энергоресурсы, вскоре будет вынужден прекратить давление на российский газовый концерн.

— Учитывая растущую популярность евроскептиков, которые пользуются ростом недовольства электората, и Брюссель, и национальные правительства понимают, что дальнейшая война с "Газпромом" вызовет лишь скачок цен на электроэнергию и отопление, а это спровоцирует дальнейшее нарастание недовольства, — считает аналитик.

К тяжбам с населением могут добавиться и проблемы с местными газотранспортными компаниями, считает Лафакис из Moody’s Analytics — если российский проект отменится, уже строящиеся газопроводы станут никому не нужны, а это "миллиарды евро, выброшенные на ветер".

Единственным более-менее легальным вариантом остановить проект была экологическая его экспертиза, но и она, по данным Лайфа, уже была успешно пройдена в большинстве стран, через воды которых пройдёт будущий российский газопровод.

Стоит отметить, что не все запускаемые в помощь "Северному потоку — 2" газопроводы заработают аккурат к пуску самого проекта. Так, строящийся под российский газ интерконнектор Германия — Нидерланды (оператор Gasunie) будет сдан, по данным ENTSOG, не раньше 2021 года, то есть на год позже запуска СП-2.

Впрочем, в "Газпроме" едва ли видят в этом проблему — дополнительный газ можно будет пустить через соседнюю Бельгию, с которой у Нидерландов есть свободные мощности, к тому же никто не запрещает стране закупать российский газ в жидком состоянии с будущего балтийского СПГ-завода "Газпрома", считает один из менеджеров компании. Официальный представитель "Газпрома" не ответил на запрос Лайфа.