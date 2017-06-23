"Спасём от России. Дорого": США предлагают НАТО оплатить перезапуск F-22

Американцы планируют возродить замороженную из-за баснословной стоимости программу истребителя пятого поколения F-22. "Раптор" должен стать ответом США на усиление военной мощи России. Однако ответ этот Вашингтон будет готовить не за свои, а за чужие деньги, продавая союзникам не доведённые до ума истребители F-35. Как стало известно Лайфу, их в НАТО уже сравнили по уровню с советскими МиГ-29 времён 1980-х.

Накануне достоянием общественности стала главная тема "секретного" отчёта, направленного командованием ВВС США в Конгресс, — перезапуск программы F-22. Первый в мире поставленный на вооружение истребитель пятого поколения, разработанный американскими гигантами Lockheed Martin и General Dynamics, не производится с декабря 2011 года по причине баснословной стоимости.

Всего с 1997 года на "Раптора" Штаты "спустили" без малого $75 млрд. А стоимость одной машины с учётом всех косвенных затрат и ожидаемого производства составила $350 млн. Для сравнения, ценник на истребитель четвёртого поколения F-15 (на замену которому и разработали F-22) был скромнее почти в десять раз — $30 млн. Безусловно, "Раптор" — самолёт гораздо более технологичный, да и экономические реалии за эти годы серьёзно изменились (F-15 поступил на вооружение ВВС США в 1978-м), однако в Конгрессе вряд ли рассчитывали на подобные траты.

Во многом поэтому вместо изначально запланированных 750 истребителей F-22 для нужд Пентагона было закуплено всего 187. Почему об этом "левиафане" американского ВПК вспомнили именно сейчас? Тому есть две причины. Первая — это растущая военная мощь России. В основном речь идёт о лучших на сегодняшний день зенитно-ракетных комплексах С-400 и перспективном истребителе пятого поколения ПАК ФА Т-50. На данный момент он ещё не вышел в серийное производство, но даже на основании тестов большинство международных экспертов говорят о нём как о машине, как минимум не уступающей "Раптору".

Причина номер два — провал пришедшей на смену F-22 программы многоцелевого истребителя пятого поколения F-35. Он, мало того что оказался даже дороже своего предшественника, так и заметно проигрывал ему практически по всем техническим характеристикам. Однако, как выяснил Лайф, именно "Лайтнинг" станет ключом к возрождению "Раптора"…

Технологии далёких 80-х за $100 млн

Как известно, в Белый дом нынешний президент США Дональд Трамп шёл с лозунгами о нормализации отношений с Россией и смещении акцента национальной доктрины с геополитики на внутренние проблемы Америки. Главным образом, речь шла об экономике. Однако уже весной этого года Трамп направил в Конгресс проект бюджета на 2018-й финансовый год, предусматривающий увеличение оборонных расходов на $54 млрд. При том что сейчас Штаты тратят на военную сферу почти $605 млрд, с огромным отрывом занимая первое место в мире по этому показателю.

Но даже такие колоссальные вливания, ради которых американские власти решили урезать расходы на медицину, образование и сельское хозяйство, не способны "прокормить" сразу два "истребительных" проекта Минобороны. Тот же Трамп ещё в декабре прошлого года говорил, что стоимость программы F-35 вышла из-под контроля. Поэтому президент США, как и подобает успешному бизнесмену, с большой долей вероятности заставит один из дорогостоящих "активов" Пентагона приносить доход, чтобы возместить хотя бы часть расходов на другой. Роль "добытчика", конечно же, достанется до сих пор не доведённому до ума F-35.

— Подозреваю, что здесь есть два варианта развития событий, — сказал Лайфу военный эксперт Дмитрий Юров. — Первая причина — самая невероятная. Это то, что F-35 изначально и создавали с упором именно на экспорт. Второй вариант состоит в том, что "заваливается" сам проект. Нет обещанного снижения стоимости, нет хороших результатов в области снижения радиолокационной заметности. В общем, нет ничего из того, что прописывалось Пентагоном в техническом задании, и нет ничего, что обещал создать производитель. F-22 в этом отношении был на голову сильнее, хоть и существенно дороже как единичный экземпляр.

Помимо США на сегодняшний день F-35 различных модификаций состоят на вооружении или тестируются в ВВС Австралии, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии и Великобритании. Но самым крупным из потенциальных заказчиков "Лайтнинга" внутри НАТО является Турция. Как говорится на официальном сайте Lockheed Martin, страна планирует закупить более сотни таких машин. Причём шесть из них уже заказаны. Однако, как стало известно Лайфу, перспективы того, что планы турецкого Минобороны станут реальностью, ничтожно малы. Главная причина тому — низкое качество протестированных F-35.

— Сложности конструкции и спорная боевая эффективность свели на нет преимущества F-35 перед истребителями поколения 4++ и даже чистыми "четвероклассниками", — рассказал Лайфу источник, близкий к одной из крупнейших компаний военно-промышленного комплекса Турции. — По лётным характеристикам, эта машина находится даже ниже уровня российского МиГ-29 первых образцов.

Получается, что речь идёт даже не о стоящих на вооружении ВВС России истребителях, а МиГ-29, произведённых ещё в начале 1980-х годов в СССР. Причём стоимость даже нового МиГа составляет примерно $22 млн за единицу. При том что F-35 оценивается от $95 млн до $123 млн в зависимости от модификации…

Поэтому экспортные перспективы F-35 туманны…

Та же Турция, как считают эксперты, вряд ли решится сделать ставку на такой дорогостоящий и неоднозначный проект. Особенно учитывая желание президента страны Реджепа Эрдогана вести нечто вроде политики импортозамещения в оборонной сфере (Лайф уже писал об этом в материале о причинах возможного срыва сделки по покупке турками российского зенитно-ракетного комплекса С-400).

— Думаю, что турки не станут покупать F-35, а сделают ставку на программы продления сроков эксплуатации уже имеющихся на вооружении истребителей F-16, — говорит Юров. — Стоит отметить, что Анкара одной из первых почуяла неладное и отказалась платить озвученную США сумму за "Лайтнинг".

Эксперт также предположил, что в случае срыва крупной сделки по продаже "Лайтнингов" в Турцию американцы попробуют компенсировать потери за счёт своих верных союзников из Саудовской Аравии. К тому же не так давно Эр-Рияд подписал грандиозный контракт на покупку вооружений у США на сумму более $110 млрд. Причём, с учётом обстановки в регионе, накалившейся после конфликта саудитов с Катаром и поддерживающим их Ираном, появились слухи о возможном расширении военно-технического сотрудничества Королевства с Вашингтоном.

Ещё одним крупным покупателем F-35 может стать традиционно опасающаяся российской "агрессии" Польша. Страна является единственным членом Евросоюза, увеличивающим траты на оборону. В частности, Варшава уже объявила о планах в ближайшие годы поднять эту статью расходов с уровня в 2% ВВП до 2,5%. В начале июня этого года министр национальной обороны Польши Томаш Шатковский рассказал о желании закупить "Лайтнинги" к 2025 году.

Это станет одним из наиболее дорогостоящих приобретений, сделанных в рамках госпрограммы с громким именем "Гарпия", к исполнению которой поляки намерены приступить уже в 2018-м. Планы касательно F-35 уже были включены в Концепцию Министерства обороны Польши. Предполагается, что Варшава закупит две эскадрильи "Лайтнингов" общей численностью в 32 машины.

Но пока это всего лишь планы. Из ныне имеющихся партнёров США по программе F-35 главным является Италия. В мае этого года на заводе в городе Камери был по лицензии произведён первый истребитель F-35B. А вообще, сборкой "Лайтнингов" на своей территории итальянцы занимаются с конца 2015 года, когда на всё том же предприятии появился первый F-35 под литерой "А".

Если говорить о деньгах, то на данный момент Рим вложил в НИОКР и технологическую подготовку производства в Камери около $3,5 млрд. Ещё почти миллиард долларов США был потрачен на закупку первых восьми собираемых там истребителей. Эти затраты Италия намерена окупить, став главным производственно-ремонтным хабом F-35 в Европе. Однако этим планам может помешать все более реальная перспектива отказа сразу нескольких крупных стран ЕС от участия в этой дорогостоящей программе.

— Вполне возможно, что продажи F-35 в Европе могут провалиться, — предположил военный эксперт Дмитрий Юров. — В пользу такого варианта говорит многое. Во-первых, бешеная стоимость полёта. Во-вторых, такая же стоимость самого истребителя. В-третьих — затраты на обслуживание. А оно у F-35 гораздо более затратное, нежели, к примеру, у шведского "Грипена", французского "Дассо-Рафаль" или у европейского "Тайфуна". Причём разница тут примерно в пять раз.

Омрачают экспортные перспективы F-35 и появившиеся на днях новости о планах европейского авиастроительного концерна Airbus разработать истребитель нового поколения. Проект, по словам близких к ситуации источников, уже финансируется правительствами нескольких стран. Перспективная машина пока фигурирует под названием Future Combat Air System. Она должна заменить до сих пор производящийся "Тайфун" и уже снятый с производства "Торнадо".