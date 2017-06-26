Из-за Украины Россия будет закупать отходы и лом для авиации в Британии и США

Крупнейший в мире производитель титана — российская "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" намерена диверсифицировать поставки сырья, чтобы производить продукцию для своих основных клиентов из "Сухого", "Вертолётов России", Boeing и Airbus.

Как стало известно Лайфу, Минпромторг предложил обнулить ввозные пошлины на отходы и лом титана. Это сделано в угоду главному отечественному предприятию по производству продукции из титановых сплавов — ВСМПО-АВИСМА.

Сейчас на лом и отходы титана применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5%, что удорожает процесс производства сплавов. Конечно, для производства может быть использован ильменитовый концентрат. Но есть важные обстоятельства...

У ВСМПО-АВИСМА имеется собственная сырьевая база — речь о циркон-рутил-ильменитовом месторождении Центральное в Тамбовской области. Однако корпорация не будет его осваивать до 2019 года. По словам представителей компании, разработка этого месторождения была отложена несколько лет тому назад из-за падения цен на минеральное титановое сырьё.

— Месторождение Центральное действительно очень большое, и его освоение требует значительных инвестиций, — соглашается источник в отрасли, близкий к ситуации.

Другим поставщиком ильменитового сырья для ВСМПО-АВИСМА выступали Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты, находящиеся на территории Украины.

После смены власти в Незалежной в 2014 году ВСМПО-АВИСМА была вынуждена импортировать концентрат из стран дальнего зарубежья (Африки и Азии, Австралии, США и других). Отметим, что в состав корпорации входит дочернее предприятие ООО "ВСМПО Титан Украина", занимающееся производством и продажей титановой продукции. ВСМПО-АВИСМА в июле 2012 года также приобрела 75% акций группы Limpieza (Кипр), которая владеет лицензией на разработку ильменит-циркониевых песков Волчанского месторождения (Украина).

Периодически в СМИ муссируют слухи о том, что компания рассчитывает начать активную добычу на Волчанском месторождении. Но, учитывая, что месторождение находится на территории Днепропетровской области, где есть интересы у олигарха Игоря Коломойского, который не питает любви к российским бизнесменам, скорее всего, такое сотрудничество находится в зоне риска. Кроме того, в последнее время российский бизнес активно избавляется от активов на Украине из-за непредсказуемости политического руководства страны (последние примеры — Сбербанк, "Северсталь", "ЛУКойл").

В ВСМПО-АВИСМА также не комментируют вопрос сотрудничества с государственными украинскими предприятиями, добывающими ильменитовую руду. Ранее корпорация практически 100% ильменита закупала на Вольногорском и Иршанском ГОКах (Украина). Дело в том, что именно украинское сырьё было для российской компании наиболее предпочтительным с точки зрения качества и логистики.

Согласно данным ФТС РФ, в 2012 и 2013 годах импорт ильменита с территории Незалежной составил 111,2 тыс. т и 119,3 тыс. т соответственно, на общую сумму $120 млн. А в 2014 году с Украины было импортировано уже заметно меньше — 93,3 тыс. т на сумму $34 млн. Именно подобная негативная динамика, вызванная неспокойной политической обстановкой в соседнем государстве, вынудила ВСМПО-АВИСМА задуматься над использованием отходов и лома титана в производстве своей продукции.

— Титановый лом — это уже готовый продукт, и его можно добавить в середину процесса при производстве титана, особенно он ценен, когда известно, из какого сплава он сделан. Его можно добавлять для определённой продукции, — прокомментировал Лайфу представитель ВСМПО-АВИСМА. По его словам, благодаря этому существенно удешевляется и ускоряется процесс производства титановых полуфабрикатов.

Для информации, доля сырья в себестоимости конечного товарного титана составляет около 2%.

По данным экспертов Минпромторга, объём импорта в Россию лома и отходов титана в 2014 году составил 890,6 тонны, в 2015 году — 813,7 тонны, в 2016 году — 1390,3 тонны. Основные поставки осуществляются из Великобритании (89% от общего объёма импорта), а также из США, Азербайджана, Узбекистана и других стран. Объём экспорта указанной продукции в 2014 году составил 2505,1 тонны, в 2015 году — 2880,6 тонны, в 2016 году — 4535,7 тонны.

Потребители продукции ВСМПО-АВИСМА за рубежом готовы осуществлять поставки лома и отходов титана, накопленных после изготовления конечных изделий, обратно на территорию Российской Федерации для вовлечения в производство, утверждают эксперты Минпромторга.

Представители корпораций Boeing и Airbus обещали предоставить комментарии позднее.

— Предложение об обнулении ввозной пошлины на лом и отходы титана пока изучаем, — сказал Лайфу представитель Минпромторга.

— Если пошлина будет обнулена, это не станет полной заменой сырья, они всё равно будут покупать титановый концентрат за рубежом, и проблем с обеспечением сырьём для производства титана не возникнет, месторождения на Украине хорошие. Даже с учётом логистики и нестабильности всё равно добыча на Волчанском месторождении выгодна для ВСМПО-АВИСМА, — сказал Лайфу источник, близкий к ситуации.

"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" является крупнейшим российским и мировым производителем титановой продукции из титановых сплавов. Удельный вес титановой продукции, производимой корпорацией на территории России, составляет 93% от общего объёма выпуска. Основными потребителями продукции компании являются компания "Сухой", "Силовые машины", "Вертолёты России", Boeing (США), Airbus (Франция) и т.д.