Россия прекратит выпуск Ан-148. На чем теперь полетят наши военные?

Сегодня стало известно, что Россия хочет прекратить производство ближнемагистрального самолёта Ан-148. Источники утверждают, что причиной возможной остановки сборки в Воронеже стала политика — ведь известное с советских времён предприятие "Антонов" ныне имеет украинскую прописку.

Исполнительный директор отраслевого портала Aviaport.ru Олег Пантелеев в разговоре с Лайфом предположил, что договориться с Киевом о производстве Ан-148 в России в силу сегодняшних политических реалий было действительно невозможно.

— Договориться невозможно по одной простой причине: единственным заказчиком этого самолёта являются российские госструктуры. Соответственно, перспектив поставки никаких нет. Если бы речь шла о каких-то экспортных контактах, то договориться, наверное, было бы вполне возможно. Но таковых не прослеживается, — сказал Лайфу Олег Пантелеев.

Ан-148 поставлялся как гражданским авиакомпаниям, так и ряду ведомств, в частности Минобороны и МЧС. Более того, по мнению близких к ситуации источников, интерес к нему сохраняется. По мнению Олега Пантелеева, аналогов Ан-148 в России на данный момент нет.

— Если говорить просто о наличии самолёта на 75 кресел, то впрямую новых аналогов в России нет. Ближайший аналог "Суперджет" будет иметь ёмкость ближе к 93–98 пассажирам. С другой стороны, в будущем появится Ил-114 на 64 кресла, но это турбовинтовой самолёт. Соответственно, он не является прямой заменой. Если говорить о коммерческой авиатехнике, то выбор на рынке велик — это и Embraer 170 или 175 или Bombardier CRJ 700. Они производятся, и их не представляет труда купить. Но сам Ан-148 по стоимости не сравнится. И для силовых структур в силу иностранного происхождения зарубежные самолёты тоже не сильно подойдут, — отметил Олег Пантелеев.

По его словам, для российских коммерческих компаний "Суперджет" наиболее привлекательное решение не в последнюю очередь благодаря тому, что создана государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

— Если говорить о госструктурах, то одна из проблем, о которой говорили заказчики, — наличие большого количества иностранных комплектующих. С этим ничего не поделаешь. Можно лишь напомнить о переговорах с французами об увеличении степени локализации двигателя. Это, пожалуй, весомый шаг в части создании более русифицированного самолёта. А вот Ил-114, который будет с максимальным составом оборудования произведён в России, в этой части силовиков, наверное, устроит. Хотя его недостаток — маленькая скорость.

— Если говорить именно о коммерческой эксплуатации, не могу сказать, что зарубежные аналоги отстают от Ан-148 по лётно-техническим характеристикам. Все самолёты сопоставимого уровня. Но у Ан-148 преимущества — привлекательная цена, плюс благодаря тому, что в нём используются комплектующие российско-украинские. В какой-то момент значительно упрощалась коммуникация с изготовителями, — сказал Лайфу исполнительный директор отраслевого портала Aviaport.ru Олег Пантелеев.

Отметим, что Ан-148 может совершать беспосадочные перелёты до пяти тысяч километров. Сейчас такие машины находятся в парках авиакомпаний "Россия", "Ангара", специального лётного отряда "Россия", а также Минобороны и МЧС.

Ил-114 — семейство двухмоторных турбовинтовых самолётов для местных авиалиний.

В январе 2017 глава ОАК Юрий Слюсарь объявил о начале подготовки выпуска самолётов Ил-114 на заводе компании МиГ в Луховицах. Агрегаты самолёта будут производить на авиазаводе "Сокол".