Крымский флот России остался без "финского электричества"

Компанию Wärtsilä, которая специализируется на производстве автономных электрогенераторов, испугала перспектива выяснения отношений с властями Евросоюза. Ведь Крым после отделения от Украины стал предметом санкционных мер Запада.

Вернувшись в состав России, Крым снова занял своё историческое место главного форпоста Черноморского флота РФ. Годы, когда над полуостровом развевался жовто-блакитный флаг, запомнились постоянными намёками (а то и прямыми угрозами) украинских властей "выселить" российских моряков, а их место продать подороже "друзьям" из НАТО.

Поэтому неудивительно, что в первое десятилетие 2000-х в Москве всерьёз рассматривали вариант переноса главной базы ЧФ в Новороссийск. Однако после событий 2014 года необходимость уезжать из Севастополя в менее выгодный с точки зрения расположения и гидрометеорологических условий Краснодарский край отпала.

Сегодня Крымская военно-морская база включает в себя сразу несколько бригад, в состав которых входят такие корабли, как головной фрегат "Адмирал Григорович", два малых ракетных корабля "Серпухов" и "Зелёный Дол", подлодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол" и другие.

Сервисное обеспечение судов (как военных, так и гражданских) проходит силами входящего в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) Филиала "Севастопольский морской завод" АО "Центр Судоремонта "Звёздочка". Верфь расположена на юго-западном побережье Крыма в Севастополе. Предприятие занимается не только ремонтом, но также имеет необходимые производственные площади, специализированные участки и технологическое оборудование для строительства судов различных классов.

Именно для нужд "Звёздочки", как стало известно Лайфу, ОСК планировала закупить у финской компании Wärtsilä главные дизель-генераторы Wärtsilä 8L20. Фирма из Суоми специализируется на производстве судовых энергоустановок, электростанций, винтовых механизмов и систем управления судном. Генератор Wärtsilä 8L20 выдаёт 1600 кВт при 1000 оборотах в минуту. Это целая электростанция.

Как правило, такого рода дизельные электростанции на 1600 кВт применяются в качестве основных источников электроснабжения для автономных объектов (буровые установки и рабочие площадки, аварийные и спасательные службы, коттеджные посёлки). В качестве резервных источников электроснабжения дизель-генераторы 1600 кВт могут применяться на объектах телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров, ЦОДах, аэропортах и вокзалах. Расход солярки у подобных генераторов может достигать 300 л/ч при 75% нагрузке, вес агрегата составляет 11 тонн. Стоимость начинается от $200 тыс.

Такие агрегаты, по мнению экспертов, могли быть интересны крымским предприятиям ввиду потенциальной возможности перебоев с электроснабжением полуострова, вызванной действиями Украины. Тем более что подобные прецеденты уже имели место. Однако финская компания не согласилась на крупную сделку с Крымом, испугавшись нарушить режим санкций, объявленный в отношении республики некоторыми западными странами.

Источник в Минпромторге сообщил Лайфу, что сотрудничество и взаимовыгодные отношения отечественных предприятий с Wärtsilä имели и носят качественный, долговременный и продуктивный характер. Нынешняя же ситуация носит откровенно деструктивный характер.

— Однако финская компания отказалась от поставки главных дизель-генераторов на предприятие, расположенное на Крымском полуострове, мотивируя свои действия введением санкционной политики в отношении данного региона, — добавил он. — Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования — нарушает интересы деловых и государственных структур РФ.

В ОСК обещали предоставить комментарий позднее. Представители финской компании не ответили на запросы Лайфа.

Эксперты, опрошенные Лайфом, уверены, что отказ финской компании не критичен для подразделения ОСК в Крыму.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не считают непоставку финской компанией Wartsila дизель-генераторов предприятию Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в Крыму критически важной. По его мнению, ситуация с энергоснабжением республики кардинально улучшилась после того, как Россия в мае 2016 года провела четвёртую нитку энергомоста на полуостров.

— Энергомост, по сути, это магистральная линия, с помощью которой Россия передаёт энергию в Крым. С точки зрения балансовых ситуаций этой энергии достаточно, чтобы снабжать энергией весь полуостров. Но есть вопрос в распределительных сетях самого Крыма. Большинство из них строилось в советское время. Уровень износа и потерь там достаточно высок. Поэтому, когда мы говорим о дизель-генераторах, — это возможность подстраховаться потребителям, для которых это важно — социальные объекты, другие важные объекты. Такие потребители считаются потребителями более высокой категории надёжности, для них требуются резервные мощности — либо резервные линии электропередач, либо дизель-генераторы. Может быть, они даже не понадобятся, потому что вряд ли кто будет вырабатывать энергию на дизеле, если есть возможность получать более дешёвую энергию из сети. Чем можно заменить дизель-генераторы? Во-первых, генераторами другой мощности. Уверен, что у предприятий Ростеха есть такая продукция. Генераторы, которые сейчас стоят в Крыму, раньше работали как источник постоянной генерации, но сейчас этого не требуется и они являются резервными источниками. Сейчас не всё так плохо, как в конце 2015 года, — cказал Лайфу Сергей Пикин.

Энергомост в Крым изначально планировали ввести на полтора-два года позже, но в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Теперь подобной угрозы больше нет, уверен Сергей Пикин.