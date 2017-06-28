Самые надёжные "трёхлетки"

Автомобили российского производства почти дотянулись до середины рейтинга надёжности трёхлеток, составленного онлайн-аукционом CarPrice.

Три года — стандартный гарантийный срок для автомобиля. Именно по истечении этого периода многие автовладельцы, как правило, начинают задумываться о смене машины.

Ведь после она может не только чаще ломаться. Её обслуживание и страховка также начинают обходиться дороже. Эксперты онлайн-аукциона по продаже автомобилей с пробегом CarPrice специально для Лайфа провели первое в своём роде исследование надёжности самых популярных на отечественном рынке авто-трёхлеток.

—Три года — срок, когда заканчивается заводская гарантия нового автомобиля. Зачастую после этого авто и попадает на вторичный рынок, — отметил генеральный директор CarPrice Денис Долматов. — Мы изучили, какие авто можно назвать самыми надёжными и могут прослужить ещё несколько лет после окончания официальной гарантии автопроизводителя. Однако не стоит упускать из виду факт, что владельцы этих марок могут относиться к категории аккуратных водителей.

Всего авторы рейтинга рассмотрели 42 марки и около 500 моделей автомобилей зарубежного и отечественного производства выпуска 2014 года. Исследование основывалось на алгоритме оценки автомобилей с пробегом CarPrice. Он анализирует автомобиль по четырём критериям: кузов, техническое состояние, салон и сопутствующие факторы (наличие сервисной книжки, гарантия, интервал между сервисным обслуживанием и т.д.), которым дана оценка от одного до пяти.

Затем на основе оценок этих критериев выводится средняя оценка всей марки. По результатам исследования первое место поделили автомобили марок Ford, Audi и Toyota соответственно. Средний бал оценки этих автомобилей составил 4,4 из 5 возможных.

Уступив лидерам одну сотую, на второй позиции оказались сразу 11 брендов: Volvo, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Infiniti, Volkswagen, Land Rover, Lexus и BMW.

В предпоследнюю группу вошли четыре марки: Chevrolet, Geely, Daewoo и первый из представленных в рейтинге "россиян" УАЗ. Их результат составил 4,1 балла.

Заключительную "пульку" рейтинга составили Fiat, FAW, Chery, SEAT и самый популярный отечественный автопроизводитель ВАЗ. Их результат — 4,0.

Если говорить о лучшем представителе нашей страны в рейтинге — УАЗе, то он, например, обходит по качеству кузова такие марки, как Renault и Mitsubishi, а по салону — Nissan и его премиальный бренд Infiniti. В это сложно поверить, но в CarPrice утверждают именно так. Иными словами, в салоне трёхлетнего УАЗа меньше повреждений, загрязнений, порванных, перешитых и прожжённых элементов, чем у гораздо более известных на мировой арене японских производителей.

По сопутствующим факторам (гарантия, сервисная книжка, превышение межсервисного интервала обслуживания и т.д.) УАЗ (4,2) обошёл марки Lexus (4.1), Chevrolet (4,1) и BMW (4,1).

Что касается надёжности кузова, у российских марок тоже всё относительно неплохо. А вот по техническому состоянию УАЗ и ВАЗ "в хвосте" рейтинга. Эти "пробелы" и отодвинули их в заключительные группы по итогам всего исследования.

— Это можно частично объяснить тем, что сегодня российские модели — самые недорогие из представленных на рынке. Вполне естественно, что бюджетные автомобили быстрее изнашиваются, ведь рядом в рейтинге с минимальным отрывом находятся Daewoo, Geely, Chevrolet и Renault, представляющие бюджетный сегмент. Однако успех корейских марок, вплотную подобравшихся к лидерам, говорит о том, что даже недорогие машины могут быть надёжными. ВАЗ за последние годы совершил очевидный прорыв в маркетинге, превратившись из рудимента советской эпохи в современный бренд достойного уровня. УАЗ работает в том же направлении: в 2016 году запустили программу повышения качества продукции. Её результаты мы сможем увидеть уже в этом году, — прокомментировал Лайфу гендиректор CarPrice Денис Долматов.

Он также высказал уверенность в том, что акцент менеджмента отечественных автопроизводителей на вопросах качества позволит выправить ситуацию и отечественные автомобили станут более надёжными.

Отметим также, что в рейтинге не участвовали новые модели "Автоваза", такие как LADA Vesta и XRay. Их официальные продажи стартовали менее двух лет назад (Vesta в ноябре 2015, XRay в феврале 2016-го).

Отечественные автопроизводители, комментируя результаты рейтинга, отмечают, что конструктивная обратная связь с потребителями — основной индикатор и база для улучшения качества продукции.

— А сегодня для нас — это цель № 1, — cказал Лайфу руководитель департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов.

По его словам, первым итогом стартовавшей в 2016 году программы улучшения качества стало снижение удельной рекламационной дефектности в первые три месяца эксплуатации автомобилей на 30%.

На предприятии сформированы кросс-функциональные команды специалистов, которые работают над улучшением шасси, электрооборудования, силового агрегата, лакокрасочного покрытия, поведения автомобиля на дороге, интерьера и экстерьера. Многоступенчатая система контроля позволяет обнаружить и устранить дефект ещё до того, как продукция поступит к конечному потребителю.

— В ближайшее время будет запущена информационная платформа, которая автоматизирует учёт всех параметров, а также реализован проект "Измерение качества", в рамках которого предприятие инвестирует в самое современное оборудование для измерения характеристик автомобиля и его компонентов на соответствие требованиям по качеству и удовлетворённости потребителя. Общие вложения в развитие системы контроля качества уже составили более 100 млн руб. — cказал Лайфу представитель УАЗа.

В Автовазе обещали предоставить комментарий позднее.

Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что отечественные автопроизводители своими показателями в рейтинге надёжности доказывают, что качество российских автомобилей может быть вполне достойным.

— У нас "Автоваз" потихоньку возвращает себе свою долю рынка, Ранее она стремительно снижалась, а теперь снова компания превысила 20%. То есть каждый пятый автомобиль, проданный в России, это LADA. Никто даже близко не подошёл к этому показателю отдельно по марке. И качество улучшается. И потребительские свойства — тоже. Если сравнить Vesta c одноклассниками, то автомобиль вполне прилично выглядит. Доверие к российским машинам — это в первую очередь подтверждение возросшего качества, более интересного дизайна и потребительских свойств автомобиля. Тот же "УАЗ-Патриот" конкурентов не имеет вообще, потому что следующий рамный большой внедорожник стоит 3 млн руб, а этот — миллион. У них есть своя ниша, и они с каждым годом доказывают, что качество российских автомобилей может быть вполне достойным, — сказал Лайфу Игорь Моржаретто.