Трагедия в небе над Сирией и Гюлен. Почему "Газпром" может уйти из Турции?

По мнению экспертов, существует целый ряд политических факторов, способных качнуть вопрос о возможном уходе "Газпрома" с внутритурецкого рынка в ту или иную сторону.

Сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил о намерении "Газпрома" выйти из газо-трейдингового бизнеса в Турции. "Дочка" российской госмонополии "Газпромбанк" якобы близка к продаже своей доли в компании Promak. Ей в свою очередь принадлежит контрольная доля в двух фирмах-импортерах российского голубого топлива — Bosphorus gas и Akfel Holding.

— Сообщения о том, что бизнес "дочек" "Газпрома" в Турции испытывает проблемы, появляются регулярно, — сказал Лайфу гендиректор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Очевидно, что были попытки обсудить этот вопрос на межправительственном уровне, потому что это следствие действий турецких властей, регулятора, который формирует цену на газ, не покрывающую издержки "дочек". Это часть политики — оказывать влияние на экспортера с одной стороны и в то же время создать почву для изменения состава участников турецкого рынка трейдинга. Видимо, не удалось получить какие-то гарантии, что этот бизнес будет генерить разумную норму доходности. Но поскольку утверждается, что решение ещё не принято, значит какие-то возможности для переговоров остаются.

По словам специалиста, на возможность такого шага со стороны "Газпрома" влияет то, что "у нас есть сложности в целом комплексе отношений после трагедии в сирийском небе", когда турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

— Конечно, это взаимосвязано, — говорит Гривач. — Доверие восстанавливается небыстро. Возможно, если бы противоречий не было, то договориться о работе на турецком рынке было б проще.

В качестве ещё одной из причин желания "Газпрома" уйти с внутреннего турецкого рынка "Коммерсант" называет историю с местной Akfel Holding, являющейся партнёром "Газпромбанка" по совместному проекту. Она ранее была национализирована из-за подозрений со стороны турецких властей в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена, которая, по мнению официальной Анкары, принимала непосредственное участие в провалившейся попытке госпереворота в июле прошлого года.

— После провалившейся попытки госпереворота 15 июля 2016 года российской-турецкие отношения вернулись в нормальное русло, — рассказал Лайфу директор исследовательского Центра энергетической политики, профессор Босфорского университета Гюркан Кумбаролу. — Многие бизнесмены тогда были арестованы в Турции за поддержку террористической организации Гюлена. Безусловно, это затронуло и многие энергетические компании. Возможно, косвенно повлияло и на "Газпром". На мой взгляд, тут сугубо коммерческий конфликт. Вряд ли тут есть что-то, способное поставить под угрозу хорошие отношения между Москвой и Анкарой.