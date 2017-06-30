Дворковича просят помочь российским вагонам "доехать" до Египта
Фото: © REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Затянувшаяся больше чем на два года история с продажей 700 российских вагонов Египетским национальным железным дорогам получила новое продолжение. Пожалуй, каждый, кто хоть как-то следил за ситуацией, знает, что подписание контракта стоимостью $550 млн то и дело откладывалось из-за желания Каира выторговать себе ещё более выгодные условия.
Сначала ради достижения этой цели Египет начал "шантажировать" Россию Венгрией, якобы предложившей лучшую ставку по банковскому кредиту. Однако всё в итоге обернулось против Каира. Вместо уступок от Москвы египтяне добились лишь объединения российского "Трансмашхолдинга" с венгерским вагоностроительным заводом "Дунакеси". Вместе они организовали консорциум Transmashholding Hungary KFT, который уже с позиции сильного попросил с заказчика ранее озвученную сумму — $550 млн.
Как стало известно Лайфу из источников в Минпромторге РФ, Египет и не думает сдаваться. Руководство местных железных дорог теперь пытается сбить цену за злополучные 700 вагонов с помощью "заигрывания" с ещё одним потенциальным исполнителем, в роли которого внезапно выступил итало-индийский консорциум.
По словам собеседника Лайфа, очередной раунд переговоров по проекту состоялся 6 марта 2017 года в Дубае в рамках встречи первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина с министром транспорта Египта Хишамом Арафатом. Та дискуссия не привела к каким-либо положительным подвижкам в вопросе определения устраивающей всех цены на вагоны.
— В свою очередь министр Хишам Арафат проинформировал российских представителей о наличии у египетской стороны более выгодного в финансовом отношении предложения о поставке пассажирских вагонов от итало-индийского консорциума, — уточнил близкий к ситуации источник Лайфа.
На "слишком высокую" цену российско-венгерских вагонов посетовала в Дубае и министр международного сотрудничества и инвестиций Египта г-жа Сахр Наср. Она уточнила, что такая стоимость неприемлема. Помимо этого, египтяне требуют поставки 80 вагонов бесплатно, как это было оговорено с венгерской стороной ещё до создания консорциума "Трансмашхолдинга" и "Дунакеси".
Источник Лайфа в Минпромторге не смог уточнить название итало-индийского консорциума и состав его участников. Известно лишь, что в феврале 2017 года Министерство железных дорог Индии подписало меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности с государственной итальянской компанией Ferrovie dello Stato, оператором железных дорог Италии. Её представители не ответили на запрос Лайфа.
В качестве предупредительной меры, которая должна посодействовать активизации переговоров и заключению таки контракта Transmashholding Hungary KFT с Египетскими национальными железными дорогами, в Министерстве экономического развития подготовили проект ноты в адрес премьер-министра Арабской Республики Шерифа Исмаила. В ней содержится просьба о личном внимании к проекту контракта.
— Документ должен был подписать вице-премьер Аркадий Дворкович, — сообщил Лайфу источник в Минпромторге.
В Минэке рекомендовали обращаться в аппарат вице-премьера, но там отказались от комментариев. В июне на ПМЭФ-2017 совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев сообщил журналистам, что компания может приобрести 50% венгерской "Дунакеси".
Предприятия "Трансмашхолдинга" выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.
100% акций компании принадлежит Breakers Investments B.V. (Нидерланды), 33% которой, в свою очередь, принадлежат французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
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