Дворковича просят помочь российским вагонам "доехать" до Египта

Россия уже давно пытается договориться с Египтом о поставке 700 вагонов производства "Трансмашхолдинга" и его партнёров из Венгрии. Контракт оценивается в $550 млн. Однако эта цена не устраивает заказчика, пытающегося всеми правдами и неправдами выторговать ещё более выгодные условия. На этот раз с помощью итало-индийского консорциума, который якобы готов выполнить заказ ещё дешевле. Чтобы прекратить эти игры, отвечающий за направление Минпромторг попросил вице-премьера Аркадия Дворковича подписать официальную ноту в адрес египетского премьера.

Затянувшаяся больше чем на два года история с продажей 700 российских вагонов Египетским национальным железным дорогам получила новое продолжение. Пожалуй, каждый, кто хоть как-то следил за ситуацией, знает, что подписание контракта стоимостью $550 млн то и дело откладывалось из-за желания Каира выторговать себе ещё более выгодные условия.

Сначала ради достижения этой цели Египет начал "шантажировать" Россию Венгрией, якобы предложившей лучшую ставку по банковскому кредиту. Однако всё в итоге обернулось против Каира. Вместо уступок от Москвы египтяне добились лишь объединения российского "Трансмашхолдинга" с венгерским вагоностроительным заводом "Дунакеси". Вместе они организовали консорциум Transmashholding Hungary KFT, который уже с позиции сильного попросил с заказчика ранее озвученную сумму — $550 млн.

Как стало известно Лайфу из источников в Минпромторге РФ, Египет и не думает сдаваться. Руководство местных железных дорог теперь пытается сбить цену за злополучные 700 вагонов с помощью "заигрывания" с ещё одним потенциальным исполнителем, в роли которого внезапно выступил итало-индийский консорциум.

По словам собеседника Лайфа, очередной раунд переговоров по проекту состоялся 6 марта 2017 года в Дубае в рамках встречи первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина с министром транспорта Египта Хишамом Арафатом. Та дискуссия не привела к каким-либо положительным подвижкам в вопросе определения устраивающей всех цены на вагоны.

— В свою очередь министр Хишам Арафат проинформировал российских представителей о наличии у египетской стороны более выгодного в финансовом отношении предложения о поставке пассажирских вагонов от итало-индийского консорциума, — уточнил близкий к ситуации источник Лайфа.

На "слишком высокую" цену российско-венгерских вагонов посетовала в Дубае и министр международного сотрудничества и инвестиций Египта г-жа Сахр Наср. Она уточнила, что такая стоимость неприемлема. Помимо этого, египтяне требуют поставки 80 вагонов бесплатно, как это было оговорено с венгерской стороной ещё до создания консорциума "Трансмашхолдинга" и "Дунакеси".

Источник Лайфа в Минпромторге не смог уточнить название итало-индийского консорциума и состав его участников. Известно лишь, что в феврале 2017 года Министерство железных дорог Индии подписало меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности с государственной итальянской компанией Ferrovie dello Stato, оператором железных дорог Италии. Её представители не ответили на запрос Лайфа.

В качестве предупредительной меры, которая должна посодействовать активизации переговоров и заключению таки контракта Transmashholding Hungary KFT с Египетскими национальными железными дорогами, в Министерстве экономического развития подготовили проект ноты в адрес премьер-министра Арабской Республики Шерифа Исмаила. В ней содержится просьба о личном внимании к проекту контракта.

— Документ должен был подписать вице-премьер Аркадий Дворкович, — сообщил Лайфу источник в Минпромторге.

В Минэке рекомендовали обращаться в аппарат вице-премьера, но там отказались от комментариев. В июне на ПМЭФ-2017 совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев сообщил журналистам, что компания может приобрести 50% венгерской "Дунакеси".