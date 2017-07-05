Китай хочет "рулить" экономикой Евразии

Журналист Илья Буяев — о том, на каких условиях Китай хочет подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС и чем это может обернуться для России.

Китай — это мощнейшая экономика мира, самый опасный противник США и, соответственно, близкий друг России. Против первых двух утверждений вряд ли можно возразить, с последним — согласиться. Возможно, это кому-то не понравится, но Пекин никогда не был и не будет другом Москвы. Причины стары как мир — деньги и власть.

Если за лидерство в глобальной экономике Китай только борется с США, то завоевание превосходства в Евразии в Поднебесной уже считают делом решённым. Поэтому с партнёрами Китай разговаривает соответствующим тоном. И даже ещё один крупнейший игрок региона, Россия, не является исключением. Одним из самых ожидаемых событий во взаимоотношениях двух стран является заключение соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем.

Как сообщили Лайфу в Министерстве экономического развития РФ, четвёртый раунд переговоров по этому вопросу запланирован на середину июля нынешнего года. "Переговоры продвигаются, о конкретных результатах говорить пока преждевременно", — подытожил представитель ведомства. Однако, как стало известно Лайфу из близких к ситуации источников, процесс заметно "буксует". Причём по вине китайской стороны.

Разговорам о соглашении по торгово-экономическому сотрудничеству ЕАЭС и Китая уже как минимум год. В идеале его заключение позволит товарам входящих в Союз стран (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении) выйти на крупный китайский рынок, а также реализовать наиболее выгодные совместные с Поднебесной проекты.

— По сути, впервые будет создана правовая база, которая унифицирует правовые основы бизнеса в торговой сфере стран ЕАЭС с Китаем, — отметил в мае этого года президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко. — При этом очень важно, чтобы в соглашении появились сегменты, которые будут определять и взаимодействие в других важнейших отраслях экономики. Все понимают, что торговля изменчива, на неё влияют и конъюнктура рынка, и защитные меры. Важно, что в торгово-экономическом сотрудничестве появились те сегменты, которые определяют взаимодействие в важнейших секторах, что, безусловно, придаёт устойчивость модели экономического взаимодействия.

Выгодно это и Китаю. Особенно в случае создания зоны свободной торговли с ЕАЭС. О значении этой перспективы в Пекине заговорили ещё в 2013 году. Однако здесь есть один очень опасный для стран — членов Союза момент. Дело в том, что даже у России (не говоря уже о её партнёрах по ЕАЭС) существует серьёзный дефицит в торговом балансе с КНР. Это, в свою очередь, несёт опасность для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, усиливает конкурентоспособность китайских товаров на рынке ЕАЭС. Поэтому неудивительно, что Пекин хочет получить максимум возможного от переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве.

Как стало известно Лайфу из близких к ситуации источников, во время состоявшегося в конце весны этого года третьего раунда переговоров Китай выдвинул ряд невыгодных для России требований. Помимо этого, "несмотря на неоднократные заявления китайской делегации о намерении Пекина как можно скорее завершить переговоры, процесс осложнялся отсутствием у представителей Поднебесной мандата на переговоры по большинству положений", как подчеркнул собеседник.

— Стоит отметить и дезавуирование китайской стороной ранее достигнутых договорённостей, зафиксированных в документах по итогам предыдущих встреч, — говорит источник Лайфа. — Например, они отозвали свою позицию по принципиальному для России положению статьи "Взаимосвязь с другими соглашениями" в части, касающейся соотношения данного соглашения с нормами Всемирной торговой организации.

Ещё один важный "камень преткновения" на пути заключения соглашения — отказ Китая рассматривать его как договор не только с Союзом, но и с входящими в него государствами. Свою позицию Пекин объясняет тем, что в таком случае придётся в каждой статье прописывать, кто именно и в каком объёме берёт на себя те или иные обязательства. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что сотрудничество со всем евразийским блоком выгодно для Поднебесной. Ведь это даёт китайскому бизнесу возможность бестаможенного перемещения по территориям всех входящих в ЕАЭС стран, единые тарифы, стандарты и т.д. А вот от обязанности договариваться по тем или иным вопросам непосредственно с той же Россией Пекин хочет избавиться. Вместе с тем такой формат также даёт Поднебесной более широкий спектр возможностей по защите своих производителей.

— Касательно главы о мерах торговой защиты у нас с Китаем осталось пару несогласованных положений, — уточняет близкий к переговорам источник Лайфа. — Главный из них — это предложение ЕАЭС об индивидуальном рассмотрении государств — членов Союза при проведении расследований и неприменении мер против всего ЕАЭС в целом.

Этот момент крайне важен с учётом имевших место российских антидемпинговых пошлин в отношении китайской стали. Таким образом в случае желания Пекина принять ответные меры они могут распространяться не только на Москву, но и на остальные государства — члены ЕАЭС. Также возможна и обратная ситуация, при которой России придётся достигнуть соглашения с партнёрами по Союзу в случае желания защитить свой рынок от демпингующих производителей КНР, а не действовать в одностороннем порядке.

Большие разногласия имеются и по такому болезненному для Китая вопросу, как интеллектуальная собственность. Не секрет, что экономическая мощь "главной фабрики планеты" была основана именно на дешёвой рабочей силе. В то время как необходимые технологии Пекином либо покупались, либо, скажем так, "заимствовались". С приходом к власти нового генсека ЦК КПК Си Цзиньпина в ноябре 2012 года китайская экономика впервые за долгие годы сбавила темпы роста. И главная причина этого в том, что страна начала двигаться не по прежнему пути наращивания производства дешёвых и не всегда качественных товаров, а по пути инноваций.

Во многом поэтому средняя зарплата в Китае уже в 2016 году оказалась выше, чем в России. Поднебесная намерена стать главной научно-технической державой Евразии, оставив РФ и другим странам ЕАЭС задачу по пошиву рубашек и подпитке своей экономики сырьём. Поэтому для более комфортной возможности получить необходимые себе технологии Китай при подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве всеми силами пытается избежать обязательств по ратификации не устраивающих его международных соглашений по защите интеллектуальной собственности.

— Китайская сторона в очередной раз не была готова к переговорам, — рассказал Лайфу источник в российской делегации. — Необходимо также отметить неготовность коллег из КНР идти на какой-либо компромисс. Причём это касается даже поправок технического и редакционного характера. Касательно пункта о необходимости присоединения к международным договорам и конвенциям, членами которых являются все государства — члены ЕАЭС, Китай предложил дополнить его Конвенцией по охране новых сортов растений (UPOV) и Пекинским договором. При том, что участником первого не является Казахстан, а второй из стран ЕАЭС подписала только Россия. При этом Пекин ни при каких обстоятельствах не намерен присоединяться ни к одному из предложенных нами договоров — это и Сингапурский договор, и Римский договор, и договор о патентном праве (PLT).

По мнению экспертов, к "пробуксовке" переговоров привели сразу несколько моментов. Главный из которых — переговоры по факту ведутся не между ЕАЭС и Китаем, а между Китаем и Россией, лидером Евразийского союза. И каждая из сторон намерена получить максимум от будущего договора.

— Россия и Китай — лидеры партнёрства и, на мой взгляд, некоторая "пробуксовка" переговоров по заключению Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем во многом может быть обусловлена трениями между нашими странами, — сказал Лайфу аналитик инвесткомпании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. — Причин для трений может быть несколько. Это и локальная слабость китайской экономики, нуждающейся в большем уровне протекционизма даже ценой негативных долгосрочных перспектив, и сближение России с Японией. В последнее время российско-японские связи заметно активизировались. После визита президента РФ в Японию в конце 2016 года было подписано 12 межправительственных и межведомственных, а также 68 коммерческих соглашений. Реализация крупных проектов не только на Курильских островах, но и в целом между Японией и Россией несомненно приведёт к некоторой конкуренции её интересов с Китаем.

В Минэке РФ на вопросы Лайфа о ходе переговоров ответили, что стороны на данный момент занимаются поиском компромисса.

— Важной составляющей любого переговорного процесса является поиск компромисса с партнером, — говорит помощник министра экономического развития РФ Елена Лашкина. — В настоящее время все вышеупомянутые вопросы обсуждаются на многостороннем уровне — на площадке ВТО. Соглашение заключается между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Китаем с другой стороны. Ряд положений будет имплементировать не Союз, а непосредственно государства-члены. Это юридические нюансы.