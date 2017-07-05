Евробанкиры забыли о санкциях ради спасения мира от старых российских подлодок

Европейский банк реконструкции и развития ещё в 2014 году объявил, что в связи с событиями на Украине прекращает все проекты в России. Однако, как выяснил Лайф, ЕБРР выделил десятки миллионов евро на проект по переработке отработанного ядерного топлива подлодок российского Северного флота.

Отработанное топливо более чем 50 отечественных атомных подлодок на протяжении 35 лет хранилось на базе Северного флота в губе Андреева около Мурманска. А это — почти 100 реакторов и 22 тысячи отработанных элементов с высокообогащённым ураном. Любой эксперт, ознакомившись с данными цифрами, пришёл бы к выводу, что такой "арсенал" таит в себе риски радиационного заражения Баренцева моря и Кольского полуострова.

Как стало известно Лайфу, Россия уже начала работу по ликвидации опасных отходов. На прошлой неделе специальное судно-контейнеровоз "Россита" ФГУП "Атомфлот" отправилось с грузом отработанного ядерного топлива на борту в Мурманск. Оттуда отходы будут доставлены на переработку на комбинат "Маяк" в город Озёрск Челябинской области.

Интересно, что проект реализуется при непосредственном участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и за счёт средств фонда Экологического партнёрства "Северное измерение" (ЭПСИ). Это особенно важно, учитывая то обстоятельство, что ЕБРР прекратил реализацию новых проектов в России после событий 2014 года на Украине.

— Эти события никак не повлияли на реализацию проекта по утилизации ОЯТ в губе Андреева. Банк выступает в роли администратора выделяемых средств, а не вкладчика фонда Экологического партнёрства "Северное измерение", — пояснил Лайфу старший советник ЕБРР по внешним связям в странах Восточной Европы и на Кавказе Антон Усов.

По его словам, проблемы ядерной безопасности имеют глобальное экологическое значение и не привязаны к политическим событиям на Украине или где-либо ещё. Кроме того, ЕБРР — это единственная международная финансовая организация (МФО), которая имеет соответствующий мандат на управление проектами в этой области (проекты также осуществляются в Болгарии, Литве, Словакии, Украине). Банк непосредственно контролирует все подряды и отчитывается о ходе выполнения работ перед донорами фонда поддержки ЭПСИ.

Фонд начал функционировать в июле 2002 года, когда по крайней мере пять доноров, включая Россию, объявили о предоставлении взносов на общую сумму в 100 млн евро (к настоящему времени общая сумма взносов превысила 343 млн евро). Его деятельность регулируется правилами, утверждёнными советом директоров ЕБРР.

Дело в том, что многие страны, расположенные в зоне Северного измерения — обширном районе вокруг Баренцева и Балтийского морей, — страдают от загрязнения, вызванного некачественной очисткой сточных вод, недостаточно активным повышением энергоэффективности и ненадлежащим сбором и удалением муниципальных, сельскохозяйственных и ядерных отходов.

Для оказания помощи в решении этой проблемы и было создано Экологическое партнёрство "Северного измерения" (ЭПСИ).

Отметим, что взнос России в фонд составил 60 млн евро, больше внёс только Евросоюз — 84 млн евро. На проекты, связанные с ядерной безопасностью, фонд распределил 165 млн евро, на проекты по экологии — 177,98 млн.

— Страны-доноры сами решают, в какие направления вносить деньги — на ядерную или на экологическую безопасность. Это не регулярный фонд, у нас есть деньги на проекты и мы их используем. Мы не ожидаем новых взносов. Когда деньги закончатся, фонд прекратит свою работу. Сейчас реализуем проекты в России и Беларуси. Они требуют времени, но мы должны завершить их до 2022 года, — рассказала Лайфу представитель фонда Ева Маник.

По её словам, все средства фонда, предназначенные на ядерную безопасность (решение, куда направить деньги, принимает страна — донор фонда), уже размещены в различных проектах в России. По направлению экологической безопасности в распоряжении фонда остаётся около 40–50 млн евро для реализации проектов в России и в Беларуси.

На создание инфраструктуры для транспортировки отходов из губы Андреева фонд выделил грант в 55 млн евро.

А общая сумма средств, инвестированных в строительство инфраструктуры и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева, за период с 1999 года составила более восьми млрд рублей, отмечается на сайте РосРАО (дочерняя компания Росатома).

Вице-президент ЕБРР Пьер Хейлброн назвал проект "по-настоящему заметным примером международного сотрудничества по вопросам глобальной экологической важности".

— Особенно приятно видеть, что страны отложили в сторону разногласия, чтоб разрешить такие критически важные вопросы, как последствия функционирования атомного флота на севере России, — отметил он.

— Средства, которые выделялись международными донорами, шли на создание инфраструктуры для выгрузки и вывоза отработанного ядерного топлива, а самой выгрузкой и вывозом занимается РФ, то есть вся дальнейшая работа финансируется Россией, — рассказал Лайфу начальник управления коммуникаций РосРАО Денис Плещенко. По его словам, основные работы по созданию инфраструктуры выполнены.

Строители демонтировали 20 объектов старой постройки, построили 17 новых объектов общей площадью 18 889 кв. м, спроектировали и изготовили 11 единиц объектов биологической защиты, транспортировки и обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Созданная инфраструктура обращения обеспечит сокращение время вывоза ОЯТ более чем в три раза, отмечают в РосРАО.

По словам представителя компании РосРАО, теперь на вывоз всего объёма ОЯТ понадобится от пяти до восьми лет:

— Там три ёмкости с отработавшим ядерным топливом. Первые две особой проблемы не представляют, а для третьей нужна разработка особого технического решения, и на неё уйдёт, видимо, чуть больше времени. Если в первых двух ёмкостях ОЯТ загружено в каналы и практически нет никаких проблем с тем, чтобы оттуда его извлечь, то в третьей ёмкости есть так называемое некондиционное топливо. Грубо говоря, речь о нарушении конструкции тепловыделяющей сборки, хранящейся в третьей ёмкости. Мы исходим из того, что на вывоз всего отработавшего ядерного топлива из губы Андреева потребуется от пяти до восьми лет.

Безопасность перевозки ОЯТ обеспечивается как и при перевозке любого другого вида ядерного топлива — "идёт спецэшелон по железной дороге с обеспечением всех необходимых мер".

Отметим, что грантополучателем средств фонда был Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности (АО ФЦ ЯРБ). Его представитель пока не ответил на запрос Лайфа.

Как дальше сложится судьба ЭПСИ — пока неизвестно. По словам представителя ЕБРР, организация действует до 2022 года, при этом доноры могут и пролонгировать срок её работы. Оптимизм внушает тот факт, что фонд продолжит реализацию начатых проектов в России.

— В настоящее время никаких новых проектов по ядерной безопасности (на Северо-Западе России. — Прим. авт.) реализовывать не планируется, однако уже начатые экологические проекты продолжают выполняться. Это проекты по водоочистке и обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Гатчине, — сказал Лайфу представитель ЕБРР Антон Усов.

Главным руководящим органом Фонда поддержки ЭПСИ является Ассамблея доноров ЭПСИ. Она отвечает за определение общей политики Фонда и принятие решений в отношении выделения грантов на разные проекты по экологической или ядерной безопасности.

Членами Ассамблеи являются доноры Фонда, а МФО (международные финансовые организации — ЕБРР, World Bank, Nordic Investment Bank, European Investment Bank, Nordic Environment Finance Corporation, KfW) участвуют в заседаниях Ассамблеи в качестве наблюдателей. Ассамблея собирается раз в год, как правило, заседание проходит в конце ноября — начале декабря.