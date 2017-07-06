Польша не помешает Еврокомиссии оправдать "Газпром"

Еврокомиссия с 2011 года ведёт антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Российской госмонополии вменяют такие "грехи", как необоснованное повышение цен на газ и препятствование честной конкуренции в регионе. Однако, по мнению авторитетных британских экспертов, эта многолетняя тяжба закончится в пользу России.

Эксперты Оксфордского института энергетических исследований полагают, что антимонопольный орган Еврокомиссии закроет расследование в отношении "Газпрома", приняв предложения российской госмонополии. Эту точку зрения они высказали в своём свежем отчёте, имеющемся у Лайфа.

Эксперты также допустили, что с таким развитием событий могут не согласиться такие страны, как, например, Польша. Ведь не секрет, что именно Варшава является главным противником "Газпрома" в Европе. Однако, по мнению специалистов из Оксфорда, ни в одной из судебных инстанций они не сумеют оспорить решение Еврокомиссии в пользу "Газпрома". В том случае, если ЕК не подтвердит прогнозы экспертов Института и накажет российскую компанию за нарушение антимонопольного законодательства, это может привести к юридической войне, которая невыгодна в первую очередь Евросоюзу. Причина в том, что с точки зрения права доказать вину российской компании будет практически нереально.

В Еврокомиссии Лайфу сообщили, что консультации по антимонопольному расследованию против "Газпрома" между всеми участниками процесса всё ещё продолжаются и пока ещё рано говорить о его результатах.

— Наша цель в этом случае — сделать возможным свободный переток газа по конкурентным ценам в Центральной и Восточной Европе. Мы пригласили все заинтересованные стороны представить свои мнения по вопросу. Это важный шаг в процедуре, и мы тщательно оцениваем поступившие оценки. Для дальнейшей работы с "Газпромом" необходимо изучить результаты рыночного теста и обеспечить выполнение целей комиссии, — прокомментировал Лайфу представитель пресс-службы Еврокомиссии Рикардо Кардозо.

Напомним, что в 2011 году антимонопольные органы ЕС инициировали расследование против "Газпрома" по факту поставок и ценообразования на газ в Центральной и Восточной Европе. Основанием для расследования стали жалобы на препятствование свободному перетоку газа, недопущение диверсификации поставок, установление несправедливых цен для потребителей путём привязки цен на голубое топливо к ценам на нефть.

В 2013 году комитет по конкуренции Еврокомиссии выпустил заявление, в котором содержался вывод о том, что "Газпром" препятствует конкуренции в восьми странах ЕС. В конце 2016 года российская госмонополия представила свои обязательства для исправления ситуации, причины которой вызвали расследование. Они были позитивно восприняты комиссией в марте 2017-го после переговоров между комиссией и "Газпромом".

Обязательства российской компании были связаны с прекращением применения оговорок, запрещающих перепродажу приобретённого газа или какие-либо территориальные ограничения. Кроме того, для обеспечения диверсификации поставок компания должна была обеспечить связь трубы в Болгарии с соседними странами.

Существующие покупатели в Польше, Словаки и Венгрии получают право требовать изменения места доставки газа. Если цена на газ отличается от конкурентной цены-бенчмарка (цена на газ на границе или в европейских газовых хабах), то потребитель получает право требовать её изменения, а компания увеличивает скорость пересмотра цен и включает эту оговорку в договоры, в которых её нет.

Комитет по конкуренции ЕК провёл рыночный тест, пригласив все заинтересованные стороны оценить обязательства "Газпрома". В конце мая несколько подробных комментариев стали достоянием общественности. В частности, еврокомиссар по вопросам конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер, довольно позитивно оценила обязательства российской компании. При этом она отметила, что "если мы их примем, то они станут юридически обязывающими".

— Это означает, что если "Газпром" не сделает то, что обещал, мы можем оштрафовать компанию на 10% от её годовой выручки без необходимости доказывать, что она нарушила правила конкуренции в ЕС. И это не теоретическая возможность.Четыре года назад, когда компания Microsoft нарушила свои обязательства по выбору веб-браузеров, она была оштрафована на более чем полмиллиарда евро, — сказала Вестагер.

Некоторые страны, такие как Литва и Болгария, призвали к минимальным корректировкам обязательств, но они не поднимали претензии к ключевым вопросам по урегулированию спора. А вот польская газовая компания PGNiG, напротив, выпустила 92-страничный документ, в котором назвала обязательства "Газпрома" "неспособными изменить ситуацию и не отвечающими на вопросы, беспокоящие общественность".

Поляки также призвали оштрафовать "Газпром" и выплатить компенсации странам, которые обратились с жалобами на "Газпром" в ЕК. Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что принципиально эта история не закончится ещё ближайшие несколько лет.

— Антимонопольное дело против "Газпрома" зашло в тупик, сформировалась своего рода патовая ситуация. Основные, в чём-то справедливые, претензии стран Европы к газовой компании (нежелание привязывать цены к спотовому рынку, навязывание инфраструктурных проектов, подозрения в политически мотивированном ценообразовании и т.п.) принципиально неразрешимы, т.к. "Газпром" так или иначе — единственный экономически целесообразный поставщик в ряд стран и регионов Европы в тех объёмах, которые требуются, и, таким образом, может в определённых границах диктовать свои условия. Интенсивное развитие СПГ или альтернативной энергетики не является панацеей для Европы из-за нарушения принципа энергетической безопасности региона и сопутствующих огромных расходов. Цены на газ по сравнению с уровнями времён появления претензий снизились — они уже не так высоки, чтобы стороны были готовы обострять ситуацию. Заморозка конфликта сейчас лучший вариант для всех.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач также считает, что США и некоторые страны в ЕС будут стремиться мешать взаимодействию "Газпрома" и потребителей.

— Предложения "Газпрома" более чем комфортны для Еврокомиссии. Фактически российский концерн предложил помочь создать виртуальный реверс между странами Восточной Европы без бессмысленных вложений в фантастические физические интерконнекторы, которые, очевидно, никогда бы не окупили своё существование. Это позволяет выйти из политически мотивированного расследования не только без потери лица для Брюсселя, но и с выгодами для формирования единого рынка газа в ЕС. Но США и некоторые их сателлиты в ЕС играют в принципе против российского газа в Европе, а не на стороне интересов европейского газового рынка, поэтому любое конструктивное взаимодействие будут пытаться заблокировать политическими средствами.

Представители "Газпрома" пока не ответили на запрос Лайфа.