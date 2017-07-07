Минздрав против пересылки алкоголя почтой из-за нерасторопности Почты России

Как стало известно Лайфу, российские министерства и ведомства снова обсуждают вопрос пересылки почтой алкоголя и лекарств. Их в список разрешённых предложила включить Евразийская экономическая комиссия. Минкомсвязь, Минпромторг и Федеральная таможенная служба обеими руками "за".

Ведь это добавит доходов почтовой отрасли. А вот Минздрав упёрся. Виной всему, по их мнению, далеко не безупречная репутация Почты России — медики считают, что алкоголь и лекарства будут доходить до потребителей просроченными. Кроме того, разрешение почтовой пересылки горячительного наводнит страну контрафактом со всеми вытекающими последствиями — ростом алкоголизма и смертности среди населения.

Примечательно, что ещё прошлой осенью участники ЕАЭС договаривались о том, что бизнесмены из стран Евразийского экономического союза (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении ) смогут посылать за границы Союза алкоголь в международных почтовых отправлениях (МПО) — до 5 л в одной посылке. При этом запрет на пересылку алкогольных напитков внутри России будет действовать по-прежнему.

Решением комиссии Таможенного союза от 2010 года был установлен перечень товаров, которые запрещены к пересылке в МПО. Пунктом 5 перечня установлен запрет на пересылку алкогольной продукции, этилового спирта и пива.

После анонсированных изменений запрещённым к пересылке в МПО должен был остаться только этиловый спирт. Новый пункт 5.1 разрешает отправку одним международным почтовым отправлением пива или алкогольной продукции (водки, медовухи, коньяка, вина и т.д.) в количестве до 5 л при вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

Российские компании после снятия запрета смогут продавать алкоголь по почте в те страны, где местным законодательством не запрещена его пересылка. А физические лица смогут отправлять по почте спиртные напитки (ту же водку) своим друзьям за границей. Однако имплементация указанных изменений затянулась.

— Действительно, работа по указанному проекту решения Комиссии ЕЭК продолжается , — сообщила Лайфу представитель Минэкономразвития Елена Лашкина. Однако она не уточнила причин задержки.

Источник, близкий к ситуации, сообщил Лайфу, что задержка обусловлена консервативной позицией отдельных партнёров по ЕЭК, которые хотят убедиться, что внедрение данного подхода не создаст риски злоупотреблений. По его словам, вопрос действительно "подвис", так как в Евразийской комиссии довольно сложная процедура согласования интересов.

Кроме того, в связи с подписанием нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза понадобилось переутвердить весь перечень товаров, не подлежащих пересылке в почтовых отправлениях. Если в 2016 году дискуссия шла только по российскому предложению об алкоголе, то в 2017-м обсуждается весь перечень в целом. Плюс теперь в него добавлены лекарства.

— Процесс ратификации нового кодекса небыстрый, он завершится до конца года, — сказал Лайфу представитель ЕК Игорь Ваган.

В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС. В ходе заседания был утверждён Таможенный кодекс. Документ подписали президенты Армении, Казахстана, Киргизии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на том заседании — формально из-за занятости, а на самом деле из-за обострений отношений с Россией. Минск блокировал новый кодекс из-за спора по поставкам газа, нефти и продовольствия. Как сообщила пресс-служба главы Белоруссии, он подписал кодекс только в апреле.

В этой связи директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов ранее отмечал, что ратификация кодекса идёт медленнее, чем планировалось.