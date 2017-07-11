Еврокомиссия: Проект АЭС "Росатома" в Венгрии не нарушает законов ЕС

Евродепутат усомнился в том, что российская компания на законных основаниях получила госконтракт Венгрии на строительство атомной электростанции "Пакш-2" в этой стране. Еврокомиссия ответила ему, что законы ЕС о конкуренции Венгрия не нарушала.

Депутат Европарламента Бенедек Явор (от Венгрии) возмутился тем, что выбор подрядчика (российской компании "Росатом") для строительства АЭС "Пакш-2" в этой стране произошёл без конкурса и что Еврокомиссия прекратила начатое в 2016 году расследование против Венгрии о нарушении законов о конкуренции в ЕС.

— Я обращался в Правительство Венгрии по поводу подробностей о закрытии расследования, причиной которого послужило отсутствие конкурса на реализацию проекта "Пакш-2", и спросил, почему по венгерскому законодательству в проекте может быть использован только российский реактор ВВЭР-1200 "Росатома", — отмечает депутат в своём письме в Еврокомиссию. — Избегая вопроса, Правительство Венгрии констатировало, что не понимает, ни почему комиссия закрыла расследование, ни почему позволила обойти европейское законодательство о тендерах. Я считаю эту информацию по меньшей мере удивительной, так же как аргументацию комиссии о технической исключительности данного проекта.

Далее депутат спрашивает, информировала ли комиссия Правительство Венгрии о закрытии процедуры расследования и его причинах.

— Если не информировала, то почему? Если информировала, то когда и как, и почему Правительство Венгрии отрицает, что комиссия предоставила ему эту информацию? Я буду снова спрашивать, каким техническим требованиям и какому законодательству Венгрии может удовлетворять только "Росатом", исключая какие-либо другие компании?

В комиссии ответили Явору, что не комментируют заявления Правительства Венгрии.

— Что касается процедуры, применённой в случае расследования, связанного с АЭС "Пакш", то комиссия решила её закрыть 17 ноября 2016 года. Власти Венгрии были проинформированы об этом решении в течение 48 часов. Кроме того, решение было опубликовано на сайте комиссии в разделе решения по случаям нарушений. Решение базировалось на регуляторных и фактических аспектах данного случая, — отмечается в официальном ответе Еврокомиссии (есть у Лайфа).

— Мы запросили у Правительства Венгрии много дополнительной информации по проекту. После тщательной оценки комиссия пришла к выводу, что прямая передача проекта "Пакш-2" не нарушает законодательство ЕС о тендерах. Венгрия в полной мере объяснила необходимость предоставления исключения по этому случаю из-за его технической исключительности при предоставлении контракта, когда только одна-единственная компания удовлетворяет технологическим требованиям и требованиям по безопасности, — пояснила Лайфу представитель ЕК Мирна Талко.

Представители "Росатома" не ответили на запрос Лайфа.

Александр Уваров, главный редактор AtomInfo.ru, отметил, что причина обращения депутата связана с тем, что он представляет в парламенте экологов.

— Явор — известная личность, постоянно пишет всякие запросы по поводу "Пакша". Он зелёный, — сказал Лайфу Александр Уваров.

Вариантом взаимодействия с депутатом могло бы стать приглашение депутата в компанию и объяснение интересующих вопросов.

— Приглашать можно, но, по опыту, скорее всего, такие упорные противники не приедут. Например, литовцы так бойкотировали общественные слушания по Белорусской АЭС. На мой взгляд, "Росатом" может в порядке доброй воли объявить, что готов к содержательной дискуссии, свободной от политики и лозунговщины. В принципе, "Росатом", как правило, так и поступает. Но в первую очередь это всё-таки дело самих венгров — это их политик, их гражданин, и они должны бы сами с ним общаться, спорить и т.д., — добавил Александр Уваров.

Бенедек Явор в январе 2017 года заявлял о намерении обратиться с иском в Европейский суд.

В марте нынешнего года строительство новых блоков АЭС "Пакш-2" было официально одобрено Еврокомиссией.

— В ходе нашего расследования Правительство Венгрии взяло на себя значительные обязательства, что позволило Комиссии утвердить инвестиции в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, — сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

В апреле проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. Получение этих документов свидетельствовало о соответствии проекта требованиям Венгрии и Евросоюза. Сейчас идёт работа по получению разрешения для начала строительства новых блоков.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней работают четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Главной целью строительства "Пакш-2" является замена четырёх действующих блоков "Пакш". По мнению правительства, новая станция необходима, чтобы обеспечить выбывающие мощности и обеспечить новые потребности в энергии. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

На участие в проекте претендовали французская Areva и японско-американская Westinghouse.

ЕС смутило предоставление "Росатому" контракта без конкурса, и до ноября 2016 года Еврокомиссия расследовала возможное нарушение Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика. По его итогам комиссия не нашла нарушений и одобрила предоставление господдержки проекту строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии.