Замена нефти на газ не спасёт от глобального потепления

Cпрос на природный газ будет расти в мире со скоростью 1,6% в год в период до 2035 года, прогнозируют эксперты из французского института Cedigaz. Масштабный переход человечества с использования угля и нефти на газ поможет существенно снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу во всём мире, однако не поможет избежать повышения температуры.

Спрос на природный газ будет расти в мире со скоростью 1,6% в год в период до 2035 года, прогнозируют эксперты из французского института Cedigaz в своём исследовании. Для сравнения, рост потребления угля и нефти, как ожидается, будет снижаться на 0,1 и 0,3% в год соответственно.

В прогнозируемом периоде рост потребления газа в абсолютных цифрах превзойдёт все другие виды топлива. В относительных показателях ветряные и солнечные электростанции станут самыми быстрорастущими источниками энергии (+8% в год) из-за повышения их конкурентоспособности. Природный газ нарастит свою долю в объёме всего поставляемого топлива на мировой рынок с 21,2 до 23,9 процента.

Европейский регион, по прогнозам экспертов, единственный на земле, где спрос на газ будет стагнировать. К 2025 году спрос в Европе немного вырастет с нынешних 480 млрд кубометров. А потом, к 2035 году, снизится на 20 млрд кубометров. Китай и Ближний Восток станут ключевыми драйверами роста потребления газа в мире.

— Масштабный переход человечества с использования нефти и угля на газ поможет существенно снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу во всём мире, однако это не поможет избежать повышения температуры на земле, — отмечают французские эксперты.

Многие страны принимают политики, согласно которым потребление природного газа должно превышать потребление других углеводородов предприятиями энергосектора. Но этого недостаточно, чтобы достичь цели в два градуса (не более чем на эту величину может вырасти среднегодовая температура на планете к 2100 году). Парниковые выбросы, согласно сценарию Cedigaz, приведут к повышению среднегодовой температуры на три градуса к 2035 году.

Напомним, что осенью 2015 года 196 стран мира приняли документ под названием Paris Agreement (Парижское соглашение) в составе Рамочной конвенции об изменении климата. Они обязались не допустить повышения глобальной температуры к 2100 году на 2°C от доиндустриального уровня, для чего взяли на себя весьма амбициозные обязательства по сокращению выбросов.

Сейчас превышение температуры составляет, по разным оценкам, 0,6–0,8 градуса, в Арктическом регионе — около одного градуса. Многие южноазиатские страны, Африка, островные государства в Тихом океане, которые уже испытывают на себе последствия изменения климата, настаивали на 1,5-градусом барьере.

Впрочем, эта цель, скорее всего, недостижима, прогнозируют учёные. Недостижим и двухградусный барьер. Подсчитано, что если страны будут сжигать столько же углеводородов, сколько и сейчас, то к середине или концу века глобальная среднегодовая температура на планете станет теплее на четыре градуса от того уровня, что был полтора века назад. Если сжигать меньше, постоянно сокращая выбросы парниковых газов, то к середине века превышение составит от 2,7 до 3,7 градуса. Такую пессимистичную оценку привёл Стефен Каллбеккен (Steffen Kallbekken), научный директор института климатических исследований CICERO в Осло.

По оценке Межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC), чтобы выйти на два градуса, нужно к 2050 году урезать объём выбросов CO 2 на 40–70% по сравнению с уровнем 2010 года, а чтобы удержаться у границы 1,5 градуса — на 70–95%.

Эксперты, опрошенные Лайфом, критически оценивают результаты исследования французских учёных.

— Массовая глобальная замена нефти и угля приведёт к достижению цели. Но думаю, что это слишком затратно — и потому реализация столь масштабных проектов маловероятна. Плюс сейчас на первый план выходят иные факторы помимо углекислого газа, и их эффект на силу глобального потепления возрастает, — сказал Лайфу аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

По его словам, например, таяние полярных льдов ведёт к нагреванию земли и выбросам метана из районов вечной мерзлоты, а попадание газа в атмосферу даёт на порядки более сильный парниковый эффект.

— Парижское соглашение ставит самые амбициозные задачи, — сказал Лайфу преподаватель финансового финуниверситета при Правительстве России Игорь Юшков. — Но изначальная цель — не позволить вырасти среднегодовой температуре на 2 градуса на земле — мало реальная. Не ясно, почему французские учёные считают, что рост потребления газа таким образом пагубно скажется на экологии и климате. Если мы сравним газ с углём или нефтью, то при его использовании вырабатывается меньше вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу, в разы меньше. Газ — наилучшая альтернатива из того, что есть у человечества.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач был более категоричен:

- Рост потребления природного газа в комбинации с сокращением потребления угля - единственный шанс для мировой энергетики сократить выбросы. Все остальные рецепты либо пустые разговоры, либо не работают с точки зрения экономики.

Напомним, что Парижское соглашение подписано Россией, но ещё не ратифицировано. Летом 2016 года бизнес-сообщество призвало президента Владимира Путина не утверждать документ. В РСПП заявили, что реализация Соглашения негативно отразится на темпах экономического роста, а обязательство довести выбросы в атмосферу ниже уровня 1990 года Россия уже перевыполнила.

А президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

— Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс, — сказал Дональд Трамп.