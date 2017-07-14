Газовый страх Европы. Почему ЕС не нужно бояться "Северного потока"?

В строительстве "Северного потока — 2" для Европы нет ничего страшного, полагает американский эксперт Никос Цафос из американского университета Джона Хопкинса. Чем больше в Старом свете будет инфраструктуры для приёма и транспортировки углеводородов, тем лучше.

Преподаватель университета Джона Хопкинса Никос Цафос рассматривает в своём отчёте о строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу конфликт между ЕС и "Газпромом" под прагматичным углом и приходит к позитивным для европейских потребителей выводам.

Увеличит ли "Северный поток — 2" зависимость Европы от российского газа? Может быть, считает автор. Но, по его словам, "Северный поток — 2" не может быть одновременно политическим предприятием без коммерческих целей и проектом, который укрепит экономическое положение России в Европе. Газопровод может быть коммерчески жизнеспособным или нет, но не тем и другим сразу.

Разве "Северный поток — 2" не подрывает энергетическую безопасность Европы? Если энергетическая безопасность означает независимость от России, то, возможно, подрывает. Но в более общем смысле не подрывает: больше инфраструктуры — это почти всегда лучше.

— Первого "Северного потока" также боялись: но этот трубопровод был построен, и мы всё ещё здесь. Конечно, некоторые компании теперь получают российский газ скорее с Запада, чем с Востока. Но это вряд ли можно считать концом света, — отмечает Никос Цафос.

Если Россия прекратит поставлять газ в Центральную и Восточную Европу, придёт ли Германия на помощь соседям, например, путём предоставления собственного газа? Неизвестно. Это риск любой взаимозависимой системы. К примеру, будет ли НАТО защищать Турцию или Эстонию в случае нападения? Кто знает. Это повод не быть в НАТО? Вероятно, нет. В любом случае, ответ прост: постройте лучшую интегрированную систему для газа в Европе. Это хороший совет европейцам, полагает Никос Цафос, независимо от того, что делает Россия.

Украина, законность строительства газопровода, слабость Европы

Лишит ли "Северный поток — 2" транзитных доходов Украину?

— Вероятно, да. Полезна ли рента от транзита газа для украинской экономики? Наверное, нет, но боже упаси говорить об этом. Реальный вопрос заключается в том, достаточна ли эта потеря дохода, чтобы побудить Европу заблокировать проект? Сомнительно. Транзиту через Украину всё равно угрожает проект строящегося газопровода между Россией и Турцией, — уверяет американский эксперт.

Законен ли "Северный поток — 2"?

— В 2013 году азербайджанская национальная нефтяная компания SOCAR предложила приобрести контрольный пакет акций DESFA, греческой трубопроводной компании. Именно то, чего не хотела Европа — поставщик, контролирующий инфраструктуру. Европейская комиссия должна была сказать "нет". Но не сказала. Почему? Потому что Азербайджан — не Россия. Было выполнено много мероприятий, чтобы обеспечить сделку, которая явно нарушала букву закона, — пишет Никос Цафос.

В течение многих лет Европейская комиссия не позволяла "Газпрому" использовать 100% мощности трубопровода OPAL. Никто другой этот полупустой трубопровод не использовал, но правила были правилами. Пока их не было, комиссия думала об исключении из правил. Но потом Россия вторглась в Украину, поэтому никакого исключения для русских. Это не законотворчество, а "мыльная опера".

— Я бы уважал закон, если бы этот закон был ясен и применялся одинаково — но это не так, поэтому я этого не делаю, — комментирует ситуацию американский эксперт.

Ослабит ли "Северный поток — 2" Европу политически? Энергетика имеет гораздо меньшее значение для геополитики, чем предполагают. Может ли Россия контролировать страны с помощью газа? Если бы это было возможно, то ей не нужно было бы вторгаться на Украину. Неужели Россия запугивает своих соседей? Иногда большие страны делают это. Но из оружия, которое Россия использует против Европы, газ является наименее опасным. Отчасти потому, что оно не самое лучшее: клиенты быстро разбегаются из-за ненадёжности поставщика.

— Зависимость не имеет значения. Страна может быть на 95% зависима от одного источника, но у неё могут быть альтернативы, которые не позволят доминирующему поставщику выступать в роли монополиста. И иногда это даже лучше: сегодня Европа берёт больше российского газа, потому что он дешевле. Пока у рынков есть альтернативные варианты, зависимость не имеет значения, — отмечает Никос Цафос.

Эксперты о подходе американца

Эксперты, опрошенные Лайфом, отмечают прагматичный подход к анализу взаимоотношений между "Газпромом" и ЕС по поводу "Северного потока — 2".

Преподаватель финансовой академии при правительстве России Игорь Юшков сказал Лайфу:

— Необходимо одинаково подходить ко всем проектам с точки зрения политики и экономики, любой энергетический проект является политическим, с этим нельзя не согласиться. В ЕС тоже есть правила, согласно которым у каждой страны в Европе должны быть три источника поставки газа. Это тоже элемент энергетической политики ЕС. Крупные проекты не могут быть не политическими. Мы видим совершенно разные подходы к разным газопроводам со стороны европейцев. Автор выступает за одинаковый подход, и это для России позитивно.

По мнению Игоря Юшкова, Никоса Цафоса можно отнести к представителям тех политических групп в США, которые понимают, что важно не перегибать палку в отношениях с Россией. Однако им противостоят другие, которые, собственно, и инициируют антироссийские санкции с целью вытеснить Россию с европейского рынка углеводородов.

Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин критически оценивает анализ американского эксперта :

— Антимонопольный конфликт Газпрома и стран Европы, посредством которого европейцы пытаются ограничить растущее влияние российской компании в регионе, не решается простым способом — будь то активное сворачивание взаимодействия или же, напротив, отказ от претензий и интенсификация инвестиций в инфраструктуру.

С одной стороны, от Газпрома отказаться просто так нельзя. Компания долгие года навязывала свою инфраструктуру и долгосрочные контракты. С другой стороны, европейские власти нашли частичное решение проблемы и планомерно проводили антимонопольную политику, наращивали давление на Газпром, нивелируя его стратегию развития.

Просто так распутать этот сложный клубок взаимоотношений и не навредить экономике региона, его энергетической безопасности, невозможно. Простых решений у этого конфликта нет. Вероятно, общая стратегия будет заключаться в том, что стороны будут продолжать умеренно давить друг на друга. По сути, стороны заинтересованы, чтобы ситуация не менялась.

Непростой событийный фон

Примечательно, что в США сейчас рассматривается законопроект о новых санкциях против России, в том числе Америка планирует торпедировать строительство газопровода "Северный поток — 2". Делается это для того, чтобы поставлять европейцам сжиженный газ американского производства и потеснить Россию на газовом рынке Старого света. Экономически осуществить это сложно, потому что сжиженный газ в силу технологических особенностей производить и доставлять потребителям дороже, чем обычный, поэтому конкурентов убирают политическими мерами.

Кстати, любой энергетический инфраструктурный проект является политическим.

— Критики утверждают, что "Северный поток — 2" является политическим проектом. И что? Когда администрация Обамы санкционировала экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов, имела ли она в виду политику? Конечно, имела. Утверждение того, что "Северный поток — 2" — это политический проект, очень близко к истине, — констатирует Никос Цафос.

Отметим, что параллельно Еврокомиссия пытается обсуждать с Газпромом строительство "Северного потока — 2" в спецрежиме. В июле стало известно, что проект мандата, подготовленный комиссией для министров энергетики стран ЕС, содержит требование частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода "Северный поток — 2" (обеспечить к нему доступ третьих сторон. — Прим. авт).

Министр энергетики России Александр Новак действия Еврокомиссии (ЕК) в отношении "Северного потока — 2" назвал саботажем привлекательных инфраструктурных проектов.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии.