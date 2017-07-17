"Боярышник" будет стоить как водка

Как выяснил Лайф, Минфин разослал в Минэк, Минздрав, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и ФНС законопроект, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии станут подакцизными товарами. Производители лосьонов (если закон будет принят) станут платить акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта. Он будет включаться в стоимость готовой продукции.

Сейчас, в отличие от легальных производителей алкоголя, их коллеги, специализирующиеся на медпрепаратах и косметике, освобождены от уплаты акцизного налога. Если бы с настоек и лосьонов уплачивались такие же акцизы, дополнительные доходы казны могли бы составить 124 миллиарда рублей в год, подсчитали в Росалкогольрегулировании.

Из 100 миллилитров косметического лосьона (например "Огуречного" или "Розовой воды") крепостью 68 градусов, который продаётся в аптеках, запросто можно сотворить напиток. Такая "поллитровка" будет значительно крепче 40-градусной водки, а стоить будет всего 195 рублей. Однако такая "поллитровка" может значительно подорожать, если законопроект об акцизах на парфюмерно-косметическую продукцию, подготовленный Минфином, будет принят.

Как выяснил Лайф, Минфин уже разослал в Минэк, Минздрав, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и ФНС финальный вариант законопроекта, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии станут подакцизными товарами.

Акциз будут платить фирмы, имеющие свидетельство на производство спиртосодержащей парфюмерно­-косметической продукции и на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии, а также фирмы, уплачивающие авансовый платёж акциза или осуществляющие производство товаров, не признаваемых подакцизными. На момент оприходования этилового спирта, который эти фирмы покупают, они будут должны платить акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта.

Однако во время использования этилового спирта в производстве фирма, имеющая свидетельство, получит право на налоговый вычет суммы акциза. Она будет обязана подтвердить, что направила спирт на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции или продукции бытовой химии.

Те фирмы, у которых нет таких свидетельств, будут покупать этиловый спирт по 523 рубля и не получат право на вычет.

"При этом акциз будет включаться в стоимость произведённой продукции. Это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей парфюмерно-косметической продукции в использовании этилового спирта не по назначению", — отмечает в своём письме коллегам по правительству замминистра финансов Илья Трунин.

В конце прошлого года, когда идея обложить налогом производителей "боярышника" (в результате его употребления в конце 2016 года в Иркутской области умерли от пищевого отравления более 70 человек) только обсуждалась, ряд ведомств занял разные позиции.

Так, Минэк сразу выступил резко против. Мотивировка — существующих инструментов достаточно для контроля над оборотом спирта.

— Позиция Минэкономразвития России не изменилась, — сообщил Лайфу представитель ведомства.

Минпромторг РФ заявлял в начале года, что массовая гибель людей от отравления "боярышником" в Иркутской области стала следствием того, что легальный алкоголь недоступен для большинства населения как по цене, так и территориально.

В Росалкогольрегулировании в январе предлагали "исключить применение "нулевой" ставки акциза для спирта, реализуемого организациям — производителям спиртосодержащей непищевой продукции". Также Росалкогольрегулирование предлагает уравнять акциз на этиловый спирт, который используется в производстве непищевой продукции, со ставками акциза на крепкий алкоголь. За ужесточение регулирования рынка алкоголя выступал и Минздрав.

В ведомстве считают возможным поддержать акциз на фармсубстанцию — этиловый спирт — при условии, что такое решение "не приведёт к повышению цен на спиртосодержащие препараты, не потребляемые в качестве суррогатов алкоголя".

Представители Минздрава, Минпромторга, Росалкогольрегулирования и ФНС пока не предоставили комментариев.

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Владимир Дробиз уверен, что ввод акциза на непищевые спиртосодержащие жидкости приведёт к их замещению другими напитками.

— Если ввести акциз на непищевые спиртосодержащие жидкости, то никому они нужны не будут, их не будут пить, потому что это будет очень дорого, но эта продукция будет замещена кустарным самогоном. Люди, которые зарабатывают 10 тысяч рублей в месяц, никогда не будут покупать легальную водку, — сказал Лайфу Владимир Дробиз.