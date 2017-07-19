Французы пожаловались Макрону на "Золотую гору" Мордашова

По мнению экологов Пятой республики, золотодобывающая компания Nordgold российского бизнесмена умышленно занизила стоимость инфраструктурных работ на месторождении Montagne d’Or (Золотая гора) во Французской Гвиане. Защитники природы лесов Южной Америки уверены, что золотодобытчики хотят избежать публичных дебатов по проекту.

Французские защитники природы из организации France Nature Environnement (FNE) полагают, что золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова (контролирует 90,73% акций компании) хочет избежать общественных дебатов по теме создания инфраструктуры на месторождении Montagne d’Or (Золотая гора) во Французской Гвиане.

Это стало возможным после того, как стоимость работ по обустройству инфраструктуры снизилась почти в три раза — с 260 до 80 млн евро, причём это произошло в течение двух последних месяцев.

Экологов очень взволновали высокая энергоёмкость проекта (по их оценкам, она составит до 20% от всего энергопотребления в регионе), гигантские размеры карьера — 2,5 км в длину, 500 м в ширину и 400 м в глубину, а также миллионы тонн отходов, которые возникнут после переработки золотосодержащей руды. В этой связи они обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить общественные дебаты по проекту.

В Nordgold Лайфу сообщили о постоянном взаимодействии с французскими экологами, а также о желании "провести такие дебаты в ближайшее время с учеётом решения всех необходимых оргвопросов".

Компания Montagne d'Or ("дочка" Nordgold) ещё 7 мая направила в Национальную комиссию по публичным дебатам (Commission nationale du débat public, CNDP) письмо, в котором сообщила о намерении подготовить заявку на проведение публичных дебатов и указала предварительную оценку стоимости инфраструктурных работ по месторождению в объёме 260 млн евро.

26 июня компания отправила официальную заявку в комиссию. В ней Nordgold пересмотрела первоначальную оценку инвестиций в строения и значимые объекты инфраструктуры в соответствии с методологией расчёта, предусмотренной экологическим кодексом.

— В результате сумма инвестиций в строения и значимые объекты инфраструктуры снизилась до 80 млн евро. В частности, из-за того, что инвестиции в ремонт дороги и строительство 90 кВ ЛЭП не считаются значимыми в контексте работы комиссии. По условиям кодекса, проект с таким объёмом инвестиций (менее 150 млн евро) не проходит порог, необходимый для организации публичных слушаний на национальном уровне. В то же время компания Montagne d'Or намерена провести публичные слушания во Французской Гвиане, чтобы дать местному населению и всем заинтересованным сторонам полное понимание о проекте, – пояснил Лайфу ситуацию представитель Nordgold.

По его словам, в июне Montagne d'Or уже провела ряд встреч с некоммерческими организациями, представителями выборной власти и профессиональными объединениями, где руководство компании рассказало о влиянии проекта на экономику Французской Гвианы.

Так, будущее предприятие в первую очередь создаст 750 прямых рабочих мест и более 3000 косвенных за счёт развития смежных бизнесов, обеспечит поступление около 700 млн евро налогов в бюджеты разных уровней, стимулирует развитие инфраструктуры, окажет поддержку местному населению. Кроме того, реализация проекта и функционирование предприятия будут выстроены в полном соответствии с требованиями экологического законодательства. Сейчас завершается оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), результаты которой будут готовы к концу 2017 года.

Несмотря на перечисленные плюсы и минусы проекта, в этой истории может быть весьма непредсказуемый финал.

Дело в том, что в правительстве Пятой республики отношение к проекту Nordgold во французской Гвиане противоречивое.

— Это рискованное предприятие. Месяцы назад Эммануэль Макрон (будучи ещё министром экономики Франции в 2015 году) декларировал свою приверженность строительству рудника. Теперь министр экологии Николя Юло выступает против обезлесивания, то есть не является сторонником проекта. Если обе стороны дебатов (за и против) есть внутри правительства, то непредсказуемость их исхода высока. Более того, если кто-нибудь заинтересуется темой PR-политики по проекту, то решение может быть отыграно назад к реальным фактам, — прокомментировал Лайфу независимый стратег по сырьевым рынкам Дидье Жюльен.

Cоветник президента Франции по коммуникациям Сибес Ндайе пока не ответила на запрос Лайфа.

Для информации

Золоторудное месторождение Montagne d’Or с ресурсами в 3,8 млн унций и содержанием 3,8 грамма золота на тонну руды находится на северо-западе Французской Гвианы в 180 км от столицы — Кайенны — и в 80 км на юг от столицы округа Сен-Лоран-дю-Марони. Полностью оснащённый базовый лагерь может разместить 65 человек. В середине марта 2017 года Nordgold стал держателем доли в размере 55,01% в проекте Montagne d’Or после исполнения требований по подготовке банковского ТЭО и инвестирования $30 млн.