Эстония увидела в строительстве "Северного потока — 2" давление на ЕС

В Европе пытаются соответствовать духу и букве закона, но при этом действуют от лукавого. Зачем в Еврокомиссии пытаются получить мандат от Европейского совета на ведение переговоров о строительстве газопровода "Северный поток — 2"?

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер предупредил накануне европейцев о негативных последствиях для энергобезопасности Европы строительства газопровода "Северный поток — 2".

— Мы не можем допустить, чтобы поставщик использовал энергию в качестве рычага политического давления. Прежде чем проект газопровода "Северный поток — 2" пойдёт дальше, нам следует очень тщательно проанализировать последствия. Если анализ покажет, что благодаря "Северному потоку — 2" Россия окажется в состоянии оказывать давление на любую страну Европы, например на Украину, то мы должны отнестись к этому очень серьёзно, — сказал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Одновременно он высказался за то, чтобы Еврокомиссия напрямую вела переговоры с Россией о проекте. Комиссия в начале июня направила запрос в Совет Европы на получение соответствующего мандата — вести переговоры. Правда, пока комиссия не получила такой мандат.

Европейский истеблишмент опасается России

В Совете Европы не ответили на запрос Лайфа, когда там планируют такой мандат предоставить комиссии. Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил Лайфу, что временные рамки по выдаче мандата на ведение переговоров находятся исключительно в компетенции Совета.

— Газопроводы в Евросоюзе должны строиться и эксплуатироваться в соответствии с действующим законодательством. "Северный поток — 2" не может функционировать в правовом вакууме или только в соответствии с законодательством третьей страны. Если газопровод построят, то ему потребуются правовые рамки, которые учитывают ключевые принципы правил энергорынка ЕС, — сказала Лайфу представитель комиссии Николь Боксталлер.

По её словам, цель получения мандата — гарантировать, что главные принципы, вытекающие из энергетического законодательства ЕС, — прозрачность, недискриминационный подход в тарифообразовании, определённая степень доступа третьих сторон к газопроводу и степень разделения между поставщиком и транспортировщиком газа (правила третьего энергопакета. — Прим. авт.) — распространяются на морскую часть газопровода.

Напомним, что инициатива Еврокомиссии получить мандат уже вызвала критику участников проекта.

— "Северный поток — 2" уверен, что эта инициатива вовсе не является необходимой. Немецкий регулятор уже подтвердил, что при реализации проекта нет правового вакуума. Разрешительные процедуры успешно запущены и реализуются компетентными органами в соответствии с законодательством. Частью этих процедур являются открытые и прозрачные консультации с ключевыми участниками рынка во всех странах Балтийского моря, — сказал представитель "Северного потока — 2" Себастиан Сасс.

Свою ложку дёгтя в бочку мёда эстонского министра иностранных дел внёс накануне и глава зелёных в Европарламенте Райнхард Бютикофер, который обрушился с критикой на проект газопровода "Северный поток — 2". Немецкий политик назвал его "вредным с точки зрения экологии и энергетической политики Европы", не вдаваясь в подробности. По его словам, "на последнем заседании Совета министров ЕС по вопросам окружающей среды образовался сильный фронт, выступивший за то, чтобы Еврокомиссия провела переговоры с Москвой о рамочных условиях проекта "Северный поток".

А месяцем ранее президент Европейского совета Дональд Туск написал письмо президенту ЕК Жан-Клоду Юнкеру, в котором отметил, что строительство газопровода укрепит позиции России.

Разрешения на строительство выдают регуляторы

Преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков уверен, что никакого специального законодательного обоснования, чтобы именно Европейская комиссия выдавала разрешение на строительство "Северного потока — 2", не существует.

— Эстонский министр, как и некоторые другие представители истеблишмента, пытаются создать общий фон, что Европа не хочет строительства "Северного потока — 2". В реальности же они пытаются оказать влияние на Брюссель, показать ему, что часть элит выступает за передачу Европейской комиссии полномочий по одобрению проекта. Хотя на самом деле только национальные регуляторы выдают разрешение на строительство. Никакого законодательного обоснования, чтобы именно Европейская комиссия выдавала разрешение на строительство "Северного потока — 2", не существует. Речь о том, чтобы все участники проекта передали полномочия на уровень Еврокомиссии, чтобы она решала, строить или не строить газопровод. Возникает вопрос: а с чего страны должны передавать свои полномочия? Заявку на разрешение строительства "Северный поток — 2" подал во все страны, от которых необходимо получить разрешения, и довольно давно. Все понимают, что, если к Еврокомиссии перейдёт вся инициатива, то "Газпрому" будет сложно реализовать этот проект. Конечно, давление на "Газпром" не прекратится. Но сейчас позиции компании сильны. Вот есть действующий закон — на момент подачи заявок для получения разрешений компания по нему работает. Всё остальное — от лукавого, — прокомментировал Лайфу Игорь Юшков.

"Северный поток — 2" проходит через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и требует получения разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода от каждой из этих стран. В Швеции заявка на разрешение подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте, в Дании — в апреле. Польша и три прибалтийские страны — Лативя, Литва и Эстония — участвуют в консультациях по проекту. Но от них разрешения на строительство не требуется.

Напомним, что на этой неделе Германия приступила к всесторонней оценке проекта "Северный поток — 2", его влияние на экономику и экологию страны и отдельных её регионов. На публичных слушаниях, которые будут проходить до конца недели в немецком городке Штральзунд, рассмотрят аргументы за и против строительства газопровода, поступившие от ведомств, общественных организаций и рядовых граждан. Данная процедура — первый шаг на пути к выдаче властями ФРГ разрешения на прокладку второй трансбалтийской газовой магистрали.