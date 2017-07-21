Датчане увидят "Дмитрия Донского" во всей красе

Одна из крупнейших в мире атомных подводных лодок проследует под мостом Большой Бельт в Дании из Северного моря в Балтийское в надводном положении для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России.

Тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской" на днях пройдёт под мостом Большой Бельт, соединяющим острова Дании, и проследует в Кронштадт для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в последнее воскресенье июля.

Атомная подводная лодка таких размеров войдёт в Балтийское море впервые в истории военно-морского флота. По данным экспертов военно-морского портала flot.com, её длина составляет 172 метра, а ширина 23 метра.

Лодка оснащена двумя водо-водяными реакторами по 50 тыс. л.с. каждый. Корабль вооружён торпедными аппаратами, баллистическими ракетами и зенитно-ракетными комплексами.

Те, кто хотел бы взглянуть на "Дмитрия Донского", но не может приехать в Санкт-Петербург на парад, могут воспользоваться моментом прохода АПЛ в надводном положении под мостом Большой Бельт (Дания), рассчитанном на суда с осадкой 15 метров.

По информации Морской администрации Швеции, под Эресунским мостом (глубины там едва превышают 8 метров) будет слишком мелко для подлодки — осадка которой около 11 метров.

Как сообщил представитель Северного флота, сейчас атомные крейсеры (помимо "Дмитрия Донского" из Северодвинска идёт атомный крейсер "Пётр Великий" — габариты: длина — 251 метров, ширина — 28,5 метра, осадка — 10,3 метра) как раз готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского.

В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море.

Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда. На флагмане — тяжёлом атомном ракетном крейсере "Пётр Великий" — также проходят тренировки личного состава парадных расчётов, специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях парада.

— Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к нему командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон, — отмечает представитель пресс-службы флота.

С момента выхода из Североморска корабли Северного флота уже прошли более 1500 морских миль. Их прибытие в Финский залив ожидается через несколько дней.

Председатель клуба моряков-подводников, советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан 1 ранга Игорь Курдин рассказал ранее журналистам, что вопрос о прохождении атомных крейсеров в Балтийское море согласован со странами региона:

— В своё время Россия в одностороннем порядке признала Балтийское море безъядерной зоной. Поэтому прохождение через Балтику атомных крейсеров должно быть согласовано со всеми странами региона. Насколько я знаю, этот вопрос уже решён.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примут участие 10 кораблей и судов. В их числе корабли первого ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".