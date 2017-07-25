Немецкие фермеры заработают на "Северном потоке — 2"

Крестьяне на острове Рюген смогут продавать свои земли, по которым пройдёт газопровод, по ценам выше рыночных. В общей сложности для строительства может быть выкуплено около 1000 гектаров.

— Рыночная цена недвижимости +10% — не меньше. Именно столько "Северный поток — 2" заплатит немецким фермерам на острове Рюген, по землям которых пройдёт газопровод, — сообщил Лайфу представитель проекта Штеффен Эбберт.

При этом, по его словам, в каждом случае договорённости будут индивидуальными, а ориентиром выступят рыночные цены.

В настоящее время рыночная цена земельных угодий на острове Рюген составляет от 1,55 до 2,45 евро за кв. метр пашни и около 0,87 евро за кв. метр пастбищ.

— За прошедшие пять дней мы рассмотрели более 200 мнений и возражений по проекту, — прокомментировал Йенс Ланге, менеджер проекта.

На базе полученных комментариев со стороны "Северного потока — 2" уполномоченные службы могут заняться оценкой и поиском подходящих решений.

— Как и раньше, мы уверены в том, что сможем начать строительство газопровода в 2018 году, — отметил Ланге.

В общей сложности для строительства "Северного потока — 2" потребуется рекультивировать и преобразовать 1000 гектаров сельхозугодий.

Как сообщалось ранее, 12 фермеров с Рюгена не соглашались с предлагаемыми вариантами компенсаций — получить взамен своей земли аналогичный участок в другом месте. Несогласных с вариантами компенсаций фермеров поддержал и фермерский союз федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, к которому территориально относится остров Рюген.

В своём заявлении немецкие аграрии чётко пояснили, что предоставление и других пахотных земель в качестве компенсации за изымаемые под строительство земли их не устроит.

— Предусмотренная передача 1000 гектаров плодородной пашни и пастбищ как компенсация на острове Рюген абсолютно неприемлема, — сказал президент фермерского союза Дефлет Куррек.

Если взять оценку всех площадей, которые необходимы для строительства, — а это 1000 гектаров, — по верхней границе рыночной цены, то их текущая стоимость составит 24,5 млн евро, а доплата в 10% к цене составит 2,45 млн евро. Соответственно, суммарно немецкие фермеры смогут заработать на продаже принадлежащих им земель, необходимых для прокладки газопровода, не менее 26,95 млн евро.

На эту цифру могут повлиять и индивидуальные договорённости, но, скорее всего, итоговая сумма может измениться незначительно.

— Для фермеров 30 млн евро — это большая сумма, а для Газпрома, возможно, и нет. Ведь от этого зависит реализация проекта. Газпром сам попытается минимизировать затраты на выкуп земель. А фермеры, скорее всего, попробуют взять с Газпрома больше денег. Тем более что переговоры будут вестись в индивидуальном порядке. Скорее всего, у компании есть определённый бюджет, и какие-то суммы на выкуп земли они, вероятно, закладывали. Это стандартная практика, когда проблемы решаются таким образом, путём оплаты, главное, чтоб все остались довольны, в том числе фермеры. Надбавка в 10% к рыночной цене — это ориентир для рынка, но она может быть и выше. 10% — это некий минимум, — прокомментировал ситуацию Лайфу преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Представители Газпрома не ответили на запрос Лайфа.

Напомним, что в прошлую пятницу в Германии завершился первый этап слушаний по "Северному потоку — 2", который проводила немецкая федеральная служба по судоходству и гидрографии совместно с управлением горного надзора Штральзунда.

Против строительства газопровода выступили природоохранные организации и некоторые фермеры.

Позицию экологов представитель "Северного потока — 2" назвал "отвергающей реалии". Природный газ, по его мнению, самое экологически чистое топливо. Без его использования при производстве энергии в Европе нельзя будет достичь целевых показателей по климату.

С фермерами, с которыми так и не удалось найти компромиссного решения в рамках законодательства, будут продолжать договариваться.

— У "Северного потока — 2" очень большой собственный интерес найти привлекательные подходящие условия компенсации для них, — сказал представитель компании.

С теми, кто согласился с вариантом компенсации, пройдут дальнейшие переговоры.

Кроме того, на слушаниях были развеяны и опасения польской стороны в том, что газопровод "Северный поток — 2" может затруднить подходы к польским портам Штеттин (Шецин) и Свиноуйце (Свинемюнде — нем), и особенно к СПГ-терминалу (СПГ — сжиженный природный газ. — Прим. авт.) в последнем.

Подход к обеим гаваням и с Севера, и с Запада будет возможен без проблем для судов с максимальной осадкой 13,5 м, говорится на сайте проекта "Северный поток — 2".

Для информации, СПГ-танкер Clean Oсean, доставивший первую партию СПГ из США в Свиноуйце в июне этого года, имеет осадку 9,5 м.

— Обозначенные польской стороной возможные препятствия возникают не по причине строительства газопровода "Северный поток — 2", а по причине условий дна Балтийского моря, существующих южнее трассы газопровода. Здесь в исключительной экономической зоне Германии глубины максимум составляют 14 метров и район нуждается в углублении для приёма судов необходимых для польской стороны. Такое углубление потребует международных согласований. Однако Польша подобных планов не представляла, — отмечается в сообщении "Северного потока — 2".

Начало строительства "Северного потока — 2" запланировано на 2018 год. А с конца 2019-го по нему из России в Германию будет транспортироваться свыше 55 миллиардов кубов газа. Общая стоимость реализации проекта, включая проектное финансирование, составит 9,9 млрд евро.