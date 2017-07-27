Правительство разрешит экспорт "запрещённого пива"

Российским пивоварам могут разрешить производство пива в таре объёмом более 1,5 литра, но только для продажи на экспорт. С 1 января 2017 года производство пива в такой таре в России запрещено законом. А с 1 июля 2017 года в стране запрещена и розничная продажа пива в подобной упаковке. Поэтому законопроект депутата в правительстве поддержали при условии его доработки.

Государство готово поддержать законопроект, разработанный депутатами во главе с единороссом Ильдаром Гильмутдиновым, позволяющий отечественным пивоварам производить пивную продукцию в таре объёмом более 1,5 л на экспорт, следует из документов, имеющихся в распоряжении Лайфа. Депутаты предлагают уже с 1 августа 2017 года разрешить производство и оборот для целей экспорта пива в таре объёмом более 1,5 литра.

По их мнению, законодательная норма, ограничившая максимальный размер ПЭТ (полиэтилентерефталата) упаковки полутора литрами, не учитывает важное направление пивоваренной индустрии — развитие производства пивоваренной продукции, предназначенной на экспорт в страны, где нет ограничений на размер пластиковой тары.

Например, в настоящее время пиво в упаковке объёмом более 1,5 литра поставляется в ряд стран (Китай, Монголию, Киргизию и др.), где пользуется широким спросом упаковка объёмом 2,3 литра, отмечают депутаты в пояснительной к законопроекту.

В 2015 году в товарной структуре экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков доля пива составила 25% и в стоимостном выражении, по данным таможенной статистики, оценивалась в $105 млн. По оценкам Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции, общий объём экспорта пива из России в ПЭТ-таре свыше 1,5 литра в среднем составляет 7,5–8 млн дал в год. В 2016 году доля экспорта пива в ПЭТ-таре в среднем составила около 25%, при этом 10% — это ПЭТ более 1,5 литра.

Китайский экспортный рынок сегодня имеет один из наиболее высоких интегральных показателей значимости. При этом эксперты пивоваренного рынка отмечают растущий спрос на отечественную пивоваренную продукцию за рубежом и популярность российского пива в ПЭТ- упаковке в Китае и Монголии. А больше всех пива российского производства в такой таре по итогам 2016 года закупили на Украине.

Есть и ещё одна проблема, которая послужила причиной подготовки законопроекта. Для ряда предприятий из-за их отдалённого расположения от производств разных видов упаковки доля производства и экспорта пива в ПЭТ достигает 80%. В частности, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полностью отсутствует производство стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Для эффективной загрузки таких предприятий производство пива в ПЭТ-таре на экспорт становится вопросом выживания.

Как же будет работать закон, когда его примут? Производитель будет отмечать в системе ЕГАИС, что продукция, предполагаемая к вывозу за пределы Российской Федерации, не будет облагаться акцизом, а также на этапе отгрузки указывать относительно данной партии экспортный маркер. В систему также вносятся данные грузополучателя, т.е. указывается информация о зарубежных контрагентах, для которых алкогольная продукция предназначена.

— Таким образом, предлагаемые изменения не ставят под угрозу запрет на розничную продажу пивоваренной продукции в ПЭТ-упаковке объёмом более 1,5 л на внутреннем рынке, но дают возможность отрасли наращивать экспортный потенциал на рынках тех стран, где подобные ограничения отсутствуют, — отмечают депутаты в пояснительной записке.

Но прежде, чем законопроекту дадут зелёный свет, его необходимо доработать, отметили в правительстве. Напомним, что для этого нужно снять запрет на производство такой продукции, действующий с 1 января 2017 года в России. Отметим, что в соответствии с принятым законом с 1 июля в России не допускается и розничная реализация алкогольной продукции в пластиковой упаковке объёмом более 1,5 литра.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает инициативу депутатов совершенно правильной:

— Разрешать производство пива в такой упаковке на экспорт — это разумно. Есть спрос, ну что ж мешать? Экспорт надо поощрять, — заявил он Лайфу.

По его словам, за ограничением по объёму пластиковой упаковки стоят интересы производителей пивной тары из алюминия и стекла.

— Откуда растут ноги у борьбы с ПЭТ? В 2008 году начался кризис на пивном рынке, хотя до этого за 12 лет производство и потребление пива выросло в стране в 5,5 раза, с 15 до 81 литра на душу населения. Понастроили стеклозаводов — все думали, что и дальше потребление будет расти. Мы стали пивной страной. А тут такой облом. В основном причина демографическая и социально-экономическая, кризис начался. В кризис люди пиво меньше пьют. В 2011–2012 годах начали банкротиться новые стеклозаводы, проработавшие 2–3 года. Стекольное и алюминиевое лобби решило откусить кусок рынка у производителей ПЭТ-тары.

По мнению Вадима Дробиза, законопроект всё равно не сможет изменить тенденцию снижения производства пива в России.

— Роста производства быть не может в принципе. Это связано с серьёзным провалом в демографии населения страны. На позитивные изменения можно надеяться лишь с 2021 года, — прогнозирует Вадим Дробиз.

По оценке президента "Сан ИнБев" Дмитрия Шпакова, тара объёмом более 1,5 л на рынке занимала приблизительно 20%.

В 2013 году депутаты Михаил Тарасенко и Раиса Кармазина внесли в Госдуму законопроект о запрете использования ПЭТ-тары для алкоголя. Парламентарии пояснили, что потребление пива в стране приобрело "угрожающий объём", дешевизна пластиковой тары делает алкоголь доступнее для населения, а её большой объём заставляет пить больше.