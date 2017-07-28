США приготовились отлупить Европу газовой дубинкой

Если европейцы "проглотят" американский законопроект об антироссийских санкциях в части строительства российских газопроводов, то Европа останется лузером и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики. Она не сможет извлекать преимуществ из текущих благоприятных условий на глобальном газовом рынке, считают европейские энергоэксперты.

Стратегическая поддержка Америки своих Европейских союзников по линии энергобезопасности скатилась в область коммерческих отношений. К такому выводу пришёл в своём исследовании (есть у Лайфа) европейский эксперт Марко Джиули из Европейского политического центра (European Policy Centre, НКО, Брюссель, Бельгия). Если европейцы не отреагируют на новые газовые инициативы США, то проиграют.

По мнению Марко Джиули, если предыдущая американская администрация США поддерживала планы европейской энергодиверсификации и в целом работала на энергобезопасность союзника, то администрация Дональда Трампа выделяет роль Штатов по отношению к ЕС именно как газового экспортёра.

К примеру, при администрации Барака Обамы Америка направляла своё политическое влияние на поддержку Еврокомиссии и ряда стран, выступавших против строительства "Северного потока — 2", проекта который позволит Газпрому поставлять больше российского газа на Европейский рынок через Германию, минуя Украину. Подчинённые Обамы настаивали на том, что проект "Северный поток — 2" противоречит обещанию Запада поддерживать Киев против дестабилизирующих действий России.

— Администрация Трампа исповедует другой подход. Она против строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за бизнес-причин, просто Штаты хотят продавать больше своего СПГ-газа в Европу, — указывает Марко Джиули.

По его мнению, европейцам необходимо занять по отношению к заокеанскому союзнику более твёрдую позицию.

— Во-первых, надо объяснить США, что американский газ не играет особой роли в энергетической политике Европы, во-вторых, разобраться в вопросе усиления конкуренции на газовом рынке внутри ЕС, и в-третьих, парировать мнение, сложившееся в некоторых странах восточной Европы, что американский газ — это единственный долгосрочный ответ на потребность в диверсификации газовых поставок в ЕС. Помимо американского СПГ есть и возобновлямые источники энергии и вопросы энергоэффективности и т.д., — считает эксперт.

Смена тональности со стратегической поддержки в область коммерческих отношений по поставкам СПГ в Европу повышает риски, способствующие недоверию и разделению стран ЕС, с последующим потенциальным негативным эффектом для энергобезопасности всей Европы.

— Если ничего не предпринять, то на газовом рынке Европы усилится внутренняя конкуренция, благодаря которой в выигрыше останутся как с точки зрения политики, так и с точки зрения экономики третьи страны. Кроме того, Европа не сможет получать преимущества от текущих благоприятных рыночных условий на глобальном газовом рынке, — предостерегает Джиули.

Эксперты, опрошенные Лайфом, соглашаются с тем, что опасения Джиули возникли не на пустом месте и они более чем серьёзны. Это следует из текста законопроекта о санкциях американского конгресса.

— В случае принятия закона и введения санкций в части экспортных трубопроводов из России они затрагивают вопросы энергетической безопасности Европы, вопросы экономического развития, поскольку связаны с поставками промышленного оборудования и услуг во время строительства, вопросы энергетического рынка Европы, который может стать менее безопасным и ликвидным, наконец, вопросы конкурентоспособности европейской экономики в целом, — прокомментировал Лайфу заместитель директора фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, формат законопроекта подразумевает, что США как бы заносят бейсбольную биту, которой могут ударить больно по европейским интересам без согласования с европейцами.

— Американцы переходят к более жёстким и не согласованным с европейцами действиям. Если раньше американцы убеждали европейцев предпринимать какие-то действия, то сейчас они не хотят вести таких переговоров, демонстрируя другое поведение, не как союзника, а как патрона. Американцы традиционно выступали против строительства любых газопроводов из России в Европу. Укрепление взаимоотношений Европы и России не в их интересах. А здесь они перешли от убеждений, пропаганды, мягкой силы к действиям. В случае принятия законопроекта угрозы будут направлены и на Россию, и на Европу. Получается, что у Европы и России возникают совместные интересы, это может привести к изменению подходов самих европейцев. Они становятся невольными союзниками России, — добавил Алексей Гривач.

— Cтратегии, которые реализуют страны — потребители ресурсов, сталкиваются со стратегиями стран — производителей ресурсов. Эти столкновения между суверенитетом и влиянием на него лежат в основе большинства геополитических событий в мире… Если рассмотреть текущую ситуацию, то здесь налицо мощь производителей газа с одной стороны и суверенитет и влияние потребителей — с другой. Суверенитеты Центральной Европы предпочитают заигрывать с США, а Германия и Австрия — с Россией. Брюсселю необходимо для достижения целей европейской энергетической политики взаимодействовать и с теми, и с другими. США вынуждают Европу прекращать газовые отношения с Россией. И это может быть угрозой для европейской энергобезопасности. Ведь США никогда раньше не экспортировали газ в ЕС. Россия никогда не просила Европу прекратить импорт американского газа. Будем надеяться, что она и не попросит никогда об этом, — прокомментировал Лайфу незвисимый стратег по сырьевым рынкам Дидье Жюльен.

В конце июля палата представителей одобрила законопроект (ранее поддержанный сенатом), позволяющий американскому президенту вводить санкции против компаний, которые инвестируют или поставляют товары/услуги российским экспортным газопроводам. Американские законодатели констатировали, что "США должны приоритизировать экспорт американских энергоносителей".

В законопроекте сохранилось упоминание намерения США вставлять палки в колёса реализации Россией проекта "Северный поток — 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода "Северный поток — 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".

Почти все пункты законопроекта сопровождаются оговоркой о том, что в случае необходимости администрация может проигнорировать требования этого документа и не вводить санкции, если это отвечает интересам национальной безопасности США.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. За его принятие было подано 419 голосов, против — лишь три.

Теперь документ должны рассмотреть в сенате. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол Дональда Трампа.