Закат Европы: призрак санкционной войны бродит по ЕС

С принятием в США закона об антироссийских санкциях, направленных, в частности, против строительства газопровода "Северный поток — 2", в Европе заговорили о новой холодной войне. Одни эксперты предполагают, что она может быть за ископаемые виды топлива, другие — что это может быть торговая война между Европой и Америкой.

Европейская промышленность оказалась под угрозой из-за антироссийских санкций, вводить которые сможет президент США Дональд Трамп. К такому выводу пришли эксперты Восточного комитета Германской экономики (эта организация с 1952 года представляет интересы немецкой экономики в странах Восточной Европы).

По подсчётам (есть у Лайфа) экспертов организации, существует около 90 российских экспортных трубопроводов, по которым Россия транспортирует газ в 13 стран, в том числе в пять стран ЕС. Европейские компании участвуют, например, в процессах ремонта и модернизации многих экспортных российских газопроводов, говорится в сообщении комитета.

Эксперты приводят в качестве примера проект строительства газопровода "Северный поток — 2", который реализует Россия при участии энергетических компаний из Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции и Австрии.

В него уже инвестировано четыре миллиарда евро. Около половины необходимых для строительства трубопровода длиной 1100 километров труб большого диаметра (ТБД) поставляет европейская Europipe Mühlheim. Проект будет способствовать повышению объёмов поставок природного газа в Европу и поможет компенсировать снижение объёмов добычи в ЕС в ближайшие годы, а также сохранить цены на природный газ стабильными.

Поскольку сжижение и транспортировка СПГ из США в Европу обходится намного дороже потребителю и оно также опаснее для окружающей среды, чем экспорт трубопроводного газа из России, то "Северный поток — 2" находится в прямой конкуренции с экспортными планами США.

Американский истеблишмент считает приоритетом экспорт собственного углеводородного сырья, а для усиления давления на конкурентов все средства хороши, в том числе такие, как и закон, который собирается подписать Дональд Трамп.

Европейские эксперты разделились по поводу возможных последствий новых санкций США против России, особенно в части строительства "Северного потока — 2", для экономики ЕС.

Так, эксперт в области маркетинга Дирк Гайер считает, что зависимости Германии от США как ведущей экономики ЕС пора положить конец.

— Можно только радоваться, что Путин такой, какой он есть. Едва ли другой глава государства потерпел, если бы в подбрюшье его страны размещались войска НАТО, хотя Горбачёв получил в своё время обещания, что такого размещения у границ России не будет. Будь немецкие политики поумнее, они вводили бы санкции против России обдуманно, потому что в этой стране есть всё, что нужно нам. А зависимость от США уже напрягает. Для экономики она просто опасна. Но история повторяется. ГДР в своё время тоже была зависима, но тогда был Советский Союз и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)… Так что, может, у нас теперь ГДР 2.0? — предположил Гайер.

Руководитель Восточного комитета Михаэль Хармс опасается, что планируемые санкции против российской нефтяной и газовой отраслей могут в перспективе привести к дефициту предложения углеводородов на европейском рынке и удорожанию энергии в Европе, что окажет негативное влияние на конкурентоспособность европейских компаний в сравнении с американскими.

— Необходимо избежать торговой войны с США. Поэтому мы надеемся, что экстерриториальное применение санкций ещё можно исключить. В качестве возможного законного средства остаются контрсанкции, — отметил Хармс.

По его мнению, новые санкции являются большой проблемой и по другой причине. Принятие закона в США означает разрушение до сих пор существовавшей модели согласованных действий Запада против России в вопросе санкций, потому что теперь они вводятся без консультаций с ЕС.

— Из-за смешения политических целей с собственными экономическими интересами одобрение санкций в экономике нанесёт большой вред (европейской экономике). Ожидаемо, что атака США приведёт к ответной реакции России. Соответствующие сообщения из Москвы уже есть. Начала новой спирали войны из санкций и контрсанкций при этом не избежать, с вытекающими последствиями — в виде растущего уровня неопределённости для бизнеса и экономической конъюнктуры в Европе, — полагает Хармс.

А профессор института экономических исследований Каудиа Кемферт уверена, что максимальный вред от санкций в том, что они могут привести к холодной войне за ископаемые виды топлива, но в целом в них нет ничего негативного для энергобезопасности в Европе.

— Многие страны, в том числе европейские, стремятся к диверсификации газового импорта, прежде всего с помощью сжиженного природного газа (СПГ), который можно транспортировать в сжатом виде. Строительство газопровода оправдано, если многие десятки лет он работает полностью загруженным. К тому же существует много других газопроводов помимо "Северного потока — 2", которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей Европы в газе. Растёт значимость СПГ. И на этом, конечно, спекулируют американцы — они выступают сейчас как поставщик СПГ в ЕС и таким образом оказываются в прямой конкуренции с Россией. Но энергетическая безопасность ни Европы, ни Германии не пострадает из-за антироссийских санкций со стороны США. Правда, Европа окажется на холодной войне за ископаемое топливо, — отметила Кемферт.

Закон, который собирается подписать Дональд Трамп, позволяет американскому президенту вводить санкции против компаний, которые инвестируют или поставляют товары/услуги российским экспортным газопроводам. В поненедельник в СМИ появились сообщения о том, что закон уже подписан. Однако потом агентства дали корректировку с указанием, что "Трамп очень скоро подпишет" законопроект.

В нём сохранилось упоминание намерения США вставлять палки в колёса реализации Россией проекта "Северный поток — 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от Правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода "Северный поток — 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".