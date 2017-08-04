Европейцы разглядели пользу в OPALе

Суд Дюссельдорфа вслед за Европейским верховным судом отменил в начале недели ограничения, наложенные на доступ Газпрома к газопроводу OPAL, по которому российский газ с "Северного потока" транспортируется из немецкого города Грайфсвальд в обход Польши и Украины до границы с Чехией. Глава компании-оператора газопровода OPAL Gastransport Эдуард Шмитке удовлетворён предварительным решением суда, разрешившим использовать 100% мощности газопровода.

Глава компании OPAL Gastransport Эдуард Шмитке (оператор одноимённого газопровода) доволен решением суда Дюссельдорфа, отменившим в начале недели ограничения, наложенные на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL.

— Конечно, мы должны дождаться рассмотрения дела по существу. Мы не знаем, как всё закончится. Но сегодня мы можем быть довольны по двум причинам. Наконец есть решение, которого мы ждали с января. Мы можем предложить рынку 100%-ную загрузку мощности OPAL. Так что газопровод может вносить важнейший вклад в безопасность поставок в Германии и в Европе, — сказал Шмитке.

Он также ожидает, что спрос на мощности газопровода OPAL будет не только со стороны "Газпрома".

— В декабре 2016-го я был расстроен, когда только "Газпром" участвовал в аукционе. Вопреки предыдущим заявлениям, многочисленные клиенты ничего не зарезервировали. Но мы провели переговоры и увидели большой интерес торговцев, поэтому полны оптимизма — в этот раз сможем получить заказы от других клиентов.

Аргумент Польши о том, что польская энергeтическая безопасность окажется под угрозой из-за полного использования OPAL, Шмитке назвал слабым. По его словам, эта причина была озвучена ещё на слушании в суде перед вынесением решения и уже тогда было очевидно, насколько она слабая.

Договор поставки между "Газпромом" и PGNiG действует до 2022 года, а транзитный договор до 2020 года. Если Польша придёт к пониманию того, что повышенная загрузка OPАL воздействует на её гидравлику газотранспортной cети, то будет достаточно времени её отрегулировать. К тому ж есть возможность снабжать Польшу газом с Запада.

— По запросу мы можем транспортировать до 620 тыс. кубометров в час газа из Германии с рынка Gaspool в Польшу. Однако до сих пор из газотранспортного пункта Маллноу в направлении Польши используется только половина заявленной мощности на ежедневной и ежемесячной основе. Работа между сетевыми пользователями Германии и Польши ставит своей целью обеспечить энергобезопасность Европы. Регулировки происходят очень оперативно при проведении, например, регламентных работ. Так что OPAL всегда готов поддержать польских коллег и помочь со снабжением через границу, — сказал Эдуард Шмитке.

Он также отметил, что продажи мощностей OPAL на месячной основе начнутся 21 августа (на сентябрь), а на первые три квартала 2018 года пройдут в ноябре.

Эксперты, опрошенные Лайфом, сомневаются, что на мощности OPAL так быстро найдутся претенденты помимо "Газпрома".

— Сейчас никто не может претендовать, помимо "Газпрома", на покупку свободных мощностей OPAL, потому что ни у кого нет контрактов на покупку газа в Грайфсвальде для последующей его транспортировки. Если кто-то подпишет контракт с "Газпромом" на покупку газа в Грайфсвальде, то он сможет купить мощности в OPAL и, соответственно, транспортировать газ до границы с Чехией на чешский рынок. И дальше на рынок Южной Германии, — cказал Лайфу заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

— Немцы, со своей стороны, говорят, что кто угодно может претендовать на свободные мощности. Всё по нормам Третьего энергопакета. Если кто-то придёт в Грайфсвальд (там располагается крайняя точка газопровода «"Северный поток"), в пункт начала OPAL на побережье Германии, здесь могут быть два варианта. Либо там кто-то построит терминал по приёму СПГ (СПГ — сжиженный природный газ) и будет требовать не менее 50% мощностей ГТС. И второй вариант — если в России произойдёт либерализация экспорта трубопроводного газа. По морской части "Северного потока" в Грайфсвальд в этом случае придёт газ разных поставщиков, они потребуют доступ к OPAL — и оператор будет обязан рассмотреть их заявки на доступ к трубе. Если желающие появятся, то можно рассмотреть заявку. Но проблема в том, что никто не появляется. Если альтернативы нет, то какой смысл держать недозагруженным газопровод? — прокомментировал Лайфу преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперты полагают, что снятие судебного ограничения на доступ к трубе OPAL позитивно отразится на росте поставок газа в Европу и экономике "Газпрома".

— Окончательного решения нет и разбирательство продолжается. Сняли судебное обременение — судебно-обеспечительные меры, которые были явно избыточны и не соответствовали европейским нормам, хорошо, что законность восторжествовала. Что касается Украины, то маршрут с OPAL очевидно предпочтительнее для транспортировки газа. Даже в Баумггартен (несмотря на то, что до него ближе через Украину), но из-за высокого тарифа по контракту с украинским транзитёром, по сравнению с тем, сколько стоит транспортировка газа через "Северный поток" и OPAL, получаются примерно сопоставимые затраты, но через "Северный поток" риски ниже, плюс происходит возврат инвестиций, которые осуществлял "Газпром" и его партнеры. В отличие от украинской системы, где деньги вылетают неизвестно куда плюс постоянные угрозы срыва транзита. OPAL при прочих равных является более предпочтительным маршрутом транспортировки. Сейчас он не полностью загружен. Это лишь показывает, что нет политической задачи отключить Украину от транзита. Этот процесс связан с оптимизацией экспортного потока и его стоимости, — cказал Лайфу Алексей Гривач.

— С точки зрения экономики, "Газпром" захочет на полную мощность загрузить OPAL и таким образом дозагрузить "Северный поток". В нём "Газпрому" принадлежит контрольный пакет. Получается, половину оплаты транзита морской части он сам себе отдаёт. Оператору выплачивается фиксированная сумма, как будто он транспортирует 55 млрд кубов. Если он транспортирует меньше, то "Газпрому" транспортировка обходится дороже. С точки зрения политики, он загрузит его по полной, чтобы продемонстрировать, что использует все обходные мощности в обход Украины, а их не хватает, и поэтому надо строить обходные газопроводы в виде "Турецкого потока" и "Северного потока — 2". 12–15 млрд кубов с Украины он перекинет на OPAL. Но в Западной Европе растёт потребление газа. И тот объём, который "Газпром" перекинет, cтанет, скорее всего, годовым приростом поставок газа в Европу. И всё, что нарастили, уйдёт на "Северный поток" и OPAL. А на Украине всё равно останется то же самое, что и в 2016 году, — около 83 млрд кубов, — прокомментировал Лайфу Игорь Юшков.

Осенью 2016 года Еврокомиссия исключила 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Таким образом, "Газпром" получил возможность увеличить прокачку газа в Европу.

Решение Еврокомиссии позволяло "Газпрому" нарастить физическую загрузку газопровода OPAL с 50% ещё на 40%. Газопровод даёт выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины и Польши.

В декабре 2016 года Европейский суд, а также суд в Дюссельдорфе (именно в его ведении находится немецкий газовый регулятор — Bundesnetzagentur) приняли запрос польской PGNiG, которая настаивала на приостановке решения ЕК по OPAL. Однако рассмотрение дела по существу в Дюссельдорфе ещё только предстоит (в Европейском суде говорят о том, что дело должно рассматриваться в рамках немецкого права). Ожидается, что оно состоится в октябре.

В украинском "Нафтогазе" ранее говорили, что могут потерять до $425 млн в год, если "Газпрому" разрешат экспортировать через OPAL не 18 млрд кубометров в год, как сейчас (то есть 50% от 36,5 млрд куб годовой мощности), а 80% (и более) от полной мощности газопровода.

По подсчётам Лайфа, Польша за транзит российского газа по газопроводу Ямал — Европа получает около $400 млн ежегодно. А Украина благодаря "Братству" (Уренгой — Помары — Ужгород) зарабатывает в среднем $2,1 млрд.