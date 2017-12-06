"Газпром" дополнительно заставляют раскошелиться на "Северный поток — 2"

Дочерняя компания Nord Stream 2 подала специальное предложение регулятору — горной службе Штральзунда (Германия), — от которого зависит одобрение строительства проекта на острове Рюген в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. В нём говорится о возможности частично компенсировать природоохранные мероприятия, если мер, которые предлагает концепция проекта газопровода, будет недостаточно. Сумма дополнительных расходов может составить несколько миллионов евро.

Дочка "Газпрома" Nord Stream 2 ("Северный поток — 2") предложила горной службе Штральзунда (регулятор, Мекленбург — Передняя Померания) в качестве компенсации за строительство на острове Рюген одноимённого газопровода новые природоохранные мероприятия.

Компания может компенсировать уже осуществлённую рекультивацию земель. Предложенный вариант — мера предосторожности и будет реализована только в случае, если регулятор потребует реализации дополнительных природоохранных мер для одобрения проекта, сказал представитель "Северного потока — 2". Контракт на приобретение экологических баллов и на частичное финансирование рекультивации компания "Северный поток — 2" представила регулятору ещё 30 ноября, после того как местный экологический союз выдвинул юридические возражения против стройки газопровода. А Всемирный фонд дикой природы потребовал вдобавок провести экспертизу предложений "Северного потока — 2" на предмет соответствия компенсационным экологическим мероприятиям согласно действующему немецкому законодательству. На месте, где произошла рекультвация (и которую частично готова профинансировать компания "Северный поток — 2"), насчитывается 218 га земли (они были обработаны, создан новый фарватер и т.д. и т.п.).

— Ходатайство чисто предварительное, на случай, если регулятор потребует большую компенсацию, чем предусмотрела компания в актуальной концепции. Само по себе предложение ничего не стоит. Издержки возникнут только в том случае, если "Северный поток" должен будет оплатить экологические баллы. Цена зависит от того, сколько экологических баллов и по какой цене должны быть оплачены. Пока мы исходим из того, что регулятор одобрит предложенную концепцию проекта "Северный поток — 2" и компании не придётся оплачивать экологические баллы. Поэтому говорить о размере издержек преждевременно, — прокомментировал Лайфу представитель "Северного потока — 2" Стеффен Эбберт.

Согласно действующему природоохранному законодательству в Германии экологические баллы (счета) — это природоохранные мероприятия, которые власти принимают в качестве компенсации за вмешательство в природу. Стоимость компенсации высчитают исходя из квадратного метра площади рекультивируемой земли, утверждают немецкие природоохранные эксперты. Представители природоохранного Союза Мекленбург Передней Померании затруднились посчитать размер возможных издержек компании Nord Stream 2.

— Справку об издержках и стоимости экологических баллов природоохранных мероприятий может дать только земельная компания непосредственно на месте рекультивации, — сказала Лайфу Корина Цвилаг.

— К стоимости квадратного метра земли (которая подпадает под действие экологических счетов) прибавляются налоги (от 3% до 30%), компенсации за разнообразие видов (от 5% до 70%), за локацию (50%), за текущее состояние (10%), — поясняет принципы взимания платы за баллы Утэ Ойовски из агентства по природоохранным компенсациям земли Шлезвиг-Голштейн.

Таким образом, стоимость компенсации может составить сумму, (как максимум) на 160% превышающую рыночную стоимость площади рекультивированной земли.

В настоящее время рыночная цена земельных угодий на острове Рюген составляет от 1,55 до 2,45 евро за кв. метр пашни и около 0,87 евро за кв. метр пастбищ. Таким образом, дополнительные издержки, которые могут лечь на бюджет проекта, будут варьироваться в диапазоне от 1,896 млн до 5,341 млн евро.

Газопровод "Северный поток — 2" — это инфраструктурный проект, который соединит Россию и Германию. Мощность двух ниток газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить потребности 26 млн домохозяйств в Европе. Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год. В 2019 году по газопроводу должен пойти газ потребителям в Европе.

Западноевропейские компании — Uniper, BASF, Engie, OMV и Shell, — поддерживают планы по увеличению импорта газа в Европу из России на 55 миллиардов кубометров в год благодаря строительству Nord Stream 2. Общая стоимость реализации проекта, включая проектное финансирование, составит девять с половиной миллиардов евро.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Согласно принятому американским конгрессом закону санкциям могут подвергнуться лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. Газопровод Nord Stream 2 подпадает под эти параметры.