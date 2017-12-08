Венгры прокатят россиян

Известный по советским временам автобусный бренд из Венгрии "Икарус" планирует вернуться в Россию

Автогруппа "Икарус" (Венгрия) начала переговоры с российской стороной о производстве и поставках в Россию своих автобусов. Как сообщил венгерскому изданию "Мадьярхирлап" президент группы "Икарус" Габор Шелес, скорее всего, партнёром венгров станет "КамАЗ".

По его словам, ежегодно группа планирует выпускать три тысячи автобусов, из которых две предназначены для внешних рынков — России, Китая и Ирана.

— Мы планируем ежегодно выпускать 3000 автобусов, поэтому мы нацеливаем две тысячи на внешние рынки. Мы начали переговоры с россиянами, о которых пока не расскажем, но мне кажется, что "КамАЗ" станет нашим партнёром, — сказал Шелес.

В пресс-службе "КамАЗа" Лайфу подтвердили факт обращения руководства группы "Икарус" с предложением о сотрудничестве, которое имело место несколько месяцев назад.

— Но говорить о каком-либо сотрудничестве преждевременно, потому что никаких решений принято не было. Венгерская сторона пока что не ответила на наши вопросы и никак не детализировала формат сотрудничества, — сказал представитель "КамАЗа" Лайфу.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов считает, что у венгров мало шансов войти на российский рынок cо своей продукцией с заявленным объёмом от одной до двух тысяч автобусов.

— Понятно, что все планы завышены. Но шансы у "Икаруса" на российском рынке коммерческой техники — нулевые. Он поделён между "КамАЗом" и в меньшей степени "ГАЗом". Плюс существует супергигантский вторичный рынок. Если венгры и будут что-то делать, то какие-то отдельные виды автобусов, которых, возможно, нет в линейке у "КамАЗа", потому что отечественному производителю нужны определённые компетенции.

По словам Габора Шелеса, Иран подписал с Венгрией соответствующие соглашения и намерен строить автобусы на своей территории. Сейчас венгерский автопроизводитель ищет партнёров в Исламской Республике, чтобы начать переговоры о подготовке производства. Летом 2017 года "Икарус" создал СП в Китае с производителем автобусов Yinlog.