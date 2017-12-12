Четыре из десяти компаний в ЕС испытывают проблемы, связанные с коррупцией

Европейские бизнесмены считают, что с точки зрения ведения бизнеса самыми проблемными отраслями являются строительство и здравоохранение, а наименее проблемными — банковский и финансовый сектора, а также инвестиции. Такие результаты содержатся в исследовании Еврокомиссии.

Для почти четырёх (37%) из десяти европейских компаний коррупция является проблемой при ведении бизнеса в ЕС. Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии — Flash Eurobarometer 457, c которым ознакомился Лайф. При этом самой большой проблемой для бизнесменов в ЕС (63%) являются высокие налоговые ставки (в 2015 году таких было 67%), быстро меняющееся законодательство (61%) и политика (в 2015 году таких было 64%), а также (60%) административные процедуры (в 2015 году было таких было 62%).

В страновом срезе: в Румынии 85% компаний назвали коррупцию самой важной проблемой для ведения бизнеса, а также на Кипре (68%), в Греции (67%). Меньше всего коррупция мешает вести бизнес предпринимателям в Дании (2%), Швеции, Ирландии (по 8%) и Великобритании (9%).

По отраслям самыми проблемными с точки зрения ведения бизнеса (40%) являются строительство (в 2015 году было 49%) и здравоохранение (39%, а в 2015 году было 34%), а наименее проблемными — банковский и финансовый сектора, а также инвестиции (29%).

Почти половина (47%) компаний говорят, что приоритет друзьям и членам семьи в бизнесе является самой распространённой коррупционной практикой в их стране, аналогичное количество респондентов (44%) также говорят как о проблеме о приоритете друзей и членов семьи в госучреждениях. Доля респондентов, считающих, что налоговое мошенничество (31%) является наиболее распространённым, значительно сократилась с 2015 года (на 8%).

Около трёх четвертей (74%) компаний согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют честной бизнес-конкуренции (в 2015 году таких было 68%). Несколько меньше респондентов (60%) согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения государственных услуг, и только (23%) полностью согласны с этим утверждением. Менее половины опрошенных (42%) считают, что единственный способ добиться успеха в бизнесе — это наличие политических связей.

Около трети (32%) компаний приняли участие по крайней мере в одном открытом тендере или процедуре закупок за последние три года. Большинство утверждают, что коррупция не помешала им выиграть открытый тендер или контракт на закупку (60%), около трети (31%) говорят, что случаи коррупции имеют место. С 2015 года доля компаний, которые говорят, что им не удалось выиграть открытый тендер, снизилась (31%, –3 п.п.). На страновом уровне существуют значительные различия, но в большинстве случаев лишь незначительное число предприятий говорит, что коррупция помешала им выиграть открытый тендер или получить контракт на государственную закупку. Исключением являются Румыния (62%) и Болгария (62%), где более шести из десяти предприятий дают такой ответ, а также Греция, где чуть более половины (52%). На другом конце шкалы этот ответ дают лишь немногим более десяти (14%) опрошенных в Дании.

Компании, как правило, пессимистичны в отношении того, как коррупция рассматривается в их стране. Более половины (53%) всех компаний считают маловероятным, что коррумпированные персоны или предприятия в их стране будут пойманы или ими займутся правоохранительные органы. Лишь (38%) верит в то, что коррупционеры будут оштрафованы или заключены в тюрьму по решению суда.

Только четверть компаний согласны с достаточной прозрачностью и контролем за финансированием политических партий. В большинстве секторов доля компаний, которые согласны с этим заявлением, не сильно отличается от среднего значения по ЕС. Исключением является сектор финансовых услуг, где чуть более трёх из десяти (31%) согласны с достаточной прозрачностью и контролем за финансированием политических партий.

Исследование проводилось в октябре 2017 года. В опросах участвовали компании, численность персонала в которых составляет: 1–9 сотрудников, 10–49 сотрудников, 50–249 сотрудников и 250 сотрудников и более, а также ведущие деятельность в следующих секторах: ретейл, услуги, производство и промышленность.