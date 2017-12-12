Всего за месяц подержанные авто подорожали на 5%

В ноябре средняя цена подержанного автомобиля в России выросла до 460,4 тыс. руб.

С октября по ноябрь 2017 года средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась на 5% с 437,4 тыс. руб. до 460,4 тыс. руб. (рост составил 5%), утверждают эксперты CarPrice.

Наибольшую динамику роста цен продемонстрировали седаны, подорожав за месяц почти на 13%. Напротив, внедорожники и хетчбэки подешевели на 0,6% и 0,7% соответственно.

Наибольший рост цен продемонстрировали авто в возрасте 7–9 лет (7,2%, с 368,8 тыс. руб. до 397,6 тыс. руб.). Высокую динамику показали также машины сегмента 3–5 лет (5,7%, с 633,4 тыс. руб. до 672,3 тыс. руб.) и более 10 лет (4,9%, с 275,3 тыс. руб. до 289,5 тыс. руб.). При этом цены на машины 5–7 лет снизились на 2,9% (с 496,7 тыс. руб. до 482 тыс. руб.).

— Ноябрьский рост цен, с одной стороны, продиктован сезонностью — ближе к зиме цены всегда повышаются. Но в этом году к сезонности добавляется ещё один важный фактор. Три года назад начался серьёзный рост цен на новые машины. Вторичный рынок всегда повторяет тенденции рынка новых машин, но с отсрочкой в два-три года. По этой причине подержанные автомобили будут дорожать и в следующем году. Это коснётся в первую очередь трёхлетних машин 2015 года выпуска, где рост будет порядка 20%, — говорит генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

По его словам, большинство наиболее востребованных моделей на рынке — это седаны. Именно поэтому седаны дорожают быстрее других. По словам экспертов CarPrice, цены на внедорожники и хетчбэки снижаются на величины менее процента и "скорее это небольшая коррекция".

— Но дорожать, конечно же, будут и они, просто чуть медленнее, чем популярные у покупателей седаны, — отмечают автоэксперты.

По мнению аналитиков онлайн-аукциона CarPrice, рост цен в следующем году на подержанные авто продолжится.