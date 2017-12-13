Дочка "Газпрома" получила разрешение горной службы Штральзунда на строительство газопровода в немецкой свободной экономической зоне в районе Балтийского моря.

В деле получения разрешений на строительство газопровод "Северный поток — 2" преодолел первое препятствие. Как сообщили Лайфу в Nord Stream 2 (дочерняя компания "Газпрома"), горная служба Штральзунда предоставила компании одобрение на строительство газопровода в районе немецкого континентального шельфа в Балтийском море — в свободной экономической зоне Германии.

— В разрешении говорится, что в этой области (35 км перед Лубмином) нет конфликтов с другими газопроводами, областями добычи гравия, проложенными кабелями. Это первое из трёх немецких разрешений, которое также является необходимой предпосылкой для получения разрешения от федерального министерства по судоходству и гидрографии в СЭЗ, — сказал Лайфу представитель Nord Stream 2 Штеффен Эбберт.

По его словам, разрешение было выдано ещё 2 ноября. Для реализации проекта необходимо получить разрешение горной службы Штральзунда на строительство в территориальных водах, а также разрешение на строительство в немецкой СЭЗ от федерального министерства по судоходству и гидрографии.

Между тем немецкое подразделение фонда дикой природы WWF проверяет возможность оспаривания выданного одобрения. Вопрос о существующей потребности ЕС в газе, как утверждают в "Северном потоке", не был изучен достаточно серьёзно, говорит руководитель балтийского бюро WWF Йохен Ламп.

Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год. В Nord Stream 2 надеются получить все необходимые разрешения от немецких властей до конца 2017 года. Проектной компании необходимо также получить разрешения на строительство от России, Финляндии, Швеции и Дании. Несмотря на отсутствие таковых, 90 тыс. труб для строительства 1200 километрового газопровода уже подготовлены и обработаны бетоном.

Газопровод "Северный поток — 2" — это инфраструктурный проект, который соединит Россию и Германию. Мощность двух ниток газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить потребности 26 млн домохозяйств в Европе. Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год. В 2019 году по газопроводу должен пойти газ потребителям в Европе.

Западноевропейские компании — Uniper, BASF, Engie, OMV и Shell — поддерживают планы по увеличению импорта газа в Европу из России на 55 миллиардов кубометров в год благодаря строительству Nord Stream 2. Общая стоимость реализации проекта, включая проектное финансирование, составит девять с половиной миллиардов евро.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Согласно принятому американским конгрессом закону санкциям могут подвергнуться лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. Газопровод Nord Stream 2 подпадает под эти параметры.