"Газпром" начнёт сжижать в Европе

"Газпром СПГ технологии" реализует совместный проект по производству СПГ в Республике Сербской за $82 млн.

"Газпром СПГ технологии" (дочерняя компания "Газпрома") построит завод по производству сжиженного газа в Зворнике в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Как сообщают местные СМИ, российский завод в Восточной Боснии будет построен в сотрудничестве с сербской газовой компанией Gas-Res. Объём инвестиций в проект оценивается в $82 млн. СП будет запущено в январе 2018 года, а его штаб-квартира разместится в Бане-Луке.

Контрольный пакет СП будет у россиян, перед которыми стоит задача найти финансового партнёра и обеспечить поставку технологий для строительства завода, сообщили в офисе президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорда Додика. Завод будет перерабатывать газ, поступающий из Российской Федерации.

Через Зворник проходит магистральный газопровод, соединяющий Боснию и Герцеговину с газотранспортной системой Европы и России.

— Это пилотный проект, и, насколько мы знаем, произведённое топливо будет дешевле в несколько раз, чем используемая сейчас энергия для выработки тепла и электричества, — сказал Милорад Додик. По его словам, проект обеспечит энергобезопасность республики.

Представители российского бизнеса заявили, что произведённый СПГ будет использоваться главным образом на транспорте и в теплоснабжении. Руководитель управляющего комитета "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, которого цитируют местные медиа, напомнил, что "СПГ становится важнейшей заменой для других источников энергии и должен помочь в случае с Республикой Сербской обеспечить потребителей". C представителями российской штаб-квартиры "Газпром СПГ технологии" связаться не удалось.

СПГ будет потребляться в Республике Сербской. В ней (из всей федерации Боснии и Герцеговины) сеть газопроводов практически отсутствует.

Как отмечают источники в хорватско-боснийских СМИ, власти республики отказывались от предложений компании "Босния и Герцеговина газ", которая управляет большинством газопроводных сетей в стране, присоединиться к сети европейских газопроводов путём подключения к газопроводу в районе города Славонски Брод.

Преподаватель финансовой академии при правительстве России Игорь Юшков уверен в конкурентоспособности проекта.

— У российских компаний хорошо получается строить мало- и среднетоннажные заводы по производству СПГ, например, в 2016 году "Газпром" ввёл в эксплуатацию малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Пскове, топливо с которого поставляется в Эстонию для заправки морских судов, мощностью производства 23 тыс. тонн в год, в проект было инвестировано 670 млн руб. Сейчас в порту Высоцк, компания "Криогаз-Высоцк", принадлежащая "Новатеку" (51%) и Газпромбанку (48,9%) строят среднетоннажный СПГ завод. Инвестиции в проект составят 54 млрд рублей, мощность завода — 660 тыс. тонн СПГ в год.

Эксперт позитивно оценил перспективы СПГ завода в Республике Сербской.— С точки зрения энергостратегии ЕС при строительстве такого предприятия не возникает проблем с европейским законодательством, в отличие от трубопроводного газа. Получается, "Газпром" не хотят пускать в Европу через дверь, если говорить про "Северный поток — 2", а он проходит через чердак, — отметил Игорь Юшков.

По его оценке, мощность этого проекта может составить около 200 тыс. т СПГ в год (250 млн кубометров газа). А основными потребителями станут транспортные грузовые компании, которые возят продукцию из Республики Сербской в другие европейские страны.

Босния и Герцеговина, которая состоит из федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко, рассчитывает на поставки трубопроводного газа из России через Украину, Венгрию и Сербию в объёме 350 млн т газа в год.

Как сообщал "Газпром" в начале ноября, компания в рамках соглашения о сотрудничестве с РЖД, группой "Синара" и "Трансмашхолдингом" планирует построить четыре малотоннажных комплекса СПГ в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе для использования газа в качестве моторного топлива для локомотивов. Разработкой СПГ-комплексов будет заниматься "Газпром СПГ технологии". Совокупная проектная мощность комплексов составляет 0,1 миллиона тонн в год (каждый по 250 тыс. т). Планируется, что проект будет реализован в 2021 году.

Совет директоров "Газпрома" 19 декабря обсудит планы по реализации третьей очереди "Сахалина-2", "Балтийcкого СПГ", а также строительству малотоннажных СПГ-заводов, сообщил журналистам председатель совета Виктор Зубков.

"Газпром СПГ технологии" зарегистрирована в июле 2017 года, 51% предприятия у "Газпром газомоторное топливо", а 49% — у "Газхолодтехнология".