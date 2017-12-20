Пузырь сдувается. Как долго будет падать биткоин?

Стоимость криптовалюты за сутки опустилась более чем на 10%. В 2018–2019 годах биткоин подешевеет в три-пять раз, прогнозируют аналитики.

Стоимость биткоина за минувшие сутки опустилась более чем на 10%. По данным CoinMarketCap на 11:44 мск, биткоин стоил $ 16 942. Падение составило почти 11%. Капитализация биткоина опустилась до $283 млрд.

Агентства сообщали, что стоимость биткоина в среду опускалась на 15%, но позже криптовалюта частично отыграла падение.

Минимальная стоимость биткоина за сутки на CoinDesk составляла $ 15 643,21. Такое значение было зафиксировано в 3:42 мск. В 9:21 мск биткоин стоил на бирже $ 16 215,82 (–7,91%).

Эксперты, опрошенные Лайфом, отмечают перегрев на рынке криптовалют, который в последние недели рос очень быстрыми темпами.

— Рынок криптовалют с начала 2017 года рос по экспоненте и недавно превысил $0,65 трл. Капитализация рынка криптовалют в целом и доминирующего на нём биткоина в частности объективно сильно оторвалась от фундаментальных показателей, коими в данном случае можно считать степень интегрированности соответствующих инструментов в повседневную жизнь. Это один из признаков пузыря. Как показывает практика других возникавших за последнее столетие глобальных пузырей, они схлопывались при достижении капитализации $0,8–3,5 трлн. С высокой вероятностью в 2018–2019 годах биткоин подешевеет в три-пять раз и тем самым приблизится к более обоснованным значениям капитализации. С учётом текущих цен и ажиотажа не рекомендую чрезмерно рисковать и покупать криптовалюты на заёмные средства, — прокомментировал Лайфу эксперт компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов отмечает, что в падении биткоина отразились накопившиеся риски.

— Как мы знаем, не только биткоин падает — накануне южнокорейская биржа криптовалют Youbit сообщила о банкротстве и прекращении деятельности, — говорит эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов. — Произошло это после того, как хакеры во второй раз в этом году взломали систему безопасности и похитили 17% активов. О возможных трудностях с хранением данных в различных криптосистемах мы знаем.

Немаловажным фактором, по мнению Романа Блинова, стало то, что на днях соучредитель крупнейшего отраслевого сайта Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив, и сам избавился от биткоинов. Он назвал вложения в криптовалюты "самыми экстремальными из всех возможных", при этом он уверен, что люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта система.

Главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов отметил, что пирамида должна рухнуть рано или поздно.

— Биткоин падает по ряду причин, — отмечает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Во-первых, торговля фьючерсами на чикагских биржах показала отсутствие интереса со стороны институциональных инвесторов. Во-вторых, так называемая крипотвалютная биржевая инфраструктура не выдерживает нагрузки. В результате биржи банкротятся, как, например, южнокорейская Youbit. В-третьих, из игры начали выходить авторитетные люди, основатель Bitcoin.com и основатель лайткоина. И последнее: пирамида должна рухнуть рано или поздно.

В то же время некоторые аналитики полны оптимизма по поводу курсовой стоимости биткоина.

— Биткоин чувствует себя великолепно: движения порядка 15% в день всерьёз воспринимать не стоит — это абсолютно в стиле криптовалюты, — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Небольшая коррекция происходит из-за политической игры: представители конкурирующей криптовалюты Bitcoin Cash распродают свои биткоины и переводят деньги в собственную валюту, которая за пару дней выросла с $2 тыс. до $3,6 тыс.

Отметим, что после начала биржевых торгов фьючерсами в Чикаго на прошлой неделе курс биткоина подскочил более чем на полторы тысячи долларов — с $15 тысяч до $16,6 тысячи.