АвтоВАЗ возвращается в Турцию

Местный импортёр может начать поставлять в Турецкую Республику продукцию российской компании в 2018 году.

Продукция "АвтоВАЗа" возвращается в Турцию. Об этом сообщается на сайте турецкого импортёра машин из Тольятти компании Lada-Turkiye.

На сайте пока представлены два автомобиля LADA, которые будут предложены турецким покупателям в 2018 году, — LADA NIVA 4x4 и LADA NIVA URBAN 4X4. Обе модели (в том числе пятидверная) будут продаваться в Турции с новым оборудованием (двигатели соответствуют Евро-6), а также в трёх цветовых вариантах. Цены на машины импортёр обещает озвучить в начале 2018 года. В России цена на трёхдверную LADA 4x4 начинается от 445 тыс руб.

Представитель "АвтоВАЗа" сообщил Лайфу, что до настоящего времени компания не поставляла продукцию в Турцию.

— Пока нет ответа по будущему, — добавил он, комментируя вопрос о поставках в 2018 году в эту страну.

По его словам, у компании " нет ни одного представительства, только импортёры".

Турецкий импортёр автомобилей производства "АвтоВАЗа" недавно обновил веб-сайт, а 30 октября — аккаунт в "Твиттере", 5 декабря открыл страницу в "Фейсбуке". Желающие могут связаться с импортёром при помощи формы предложений, запросов, комментариев на сайте.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов отмечает, что импортёру придётся непросто на турецком рынке.

— В Турции довольно высокие цены на автомобили и дорогой бензин. Позволить себе владеть автомобилем может действительно обеспеченный гражданин. При этом турецкий рынок гораздо меньше российского и конкуренция на нём сильнее — многие автопроизводители локализовали здесь своё производство. Так что успех продукции "АвтоВАЗа" я бы пока не стал переоценивать, — сказал Лайфу Тимур Хасанов.

Турция как экспортный рынок упоминается в отчётности "АвтоВАЗа" в первом квартале 2016 года. Тогда регистрации LADA в странах Европы составили 552 штуки, сократившись на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Хотя при этом компания отмечает, что у неё отсутствуют официальные данные по продажам в Турецкой Республике. Наибольшим спросом пользовались автомобили LADA 4х4, сообщается в отчётности "АвтоВАЗа".