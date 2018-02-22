Владельцам авто на СПГ хотят снизить налоги и плату за "Платон"

Представители отечественного ТЭК предлагают снизить транспортный налог и уменьшить тарифы за пользование системой "Платон" для владельцев автотранспорта на сжиженном природном газе (СПГ).

В рамках разработки программы мероприятий по поддержке транспорта, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), компании "Роснефть" и "Новатэк" направили свои предложения в правительство, в которых, в частности, рекомендуется снизить ставку транспортного налога для транспорта, использующего этот вид топлива (в том числе по системе "Платон"). Такое предложение содержится в письме руководства "Роснефти" в правительство.

А представители "Новатэка" в дополнение к льготам по транспортному налогу предложили правительству "упростить процедуры регистрации в ГИБДД автотранспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива", и установить сниженные тарифы по системе "Платон". Размер снижения ставки налога и тарифов за пользование "Платоном" в письмах не уточняется.

Поручение Правительству РФ разработать комплекс мероприятий по поддержке развития транспорта, работающего на сжиженном газе (городского и грузового, судов, тягового подвижного состава, карьерной и с/х техники), а также развития заправочной и сервисной инфраструктуры для обслуживания такой техники ещё в декабре 2017 года дал президент Владимир Путин. Источник в правительстве сообщил Лайфу, что поступающие предложения сводятся в план — дорожную карту.

Источник в Минэнерго сказал Лайфу, что российский рынок СПГ, используемого в качестве моторного топлива, характеризуется сегодня как неразвитый. По его словам, существует около 10 объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих СПГ, общий объём реализации которых составил порядка двух тысяч тонн в 2017 году. В 2018 году компании планируют ввести в эксплуатацию ещё шесть объектов инфраструктуры СПГ. По его мнению, ключевым вопросом при её развитии является обеспечение планируемых к строительству объектов потребителями, в том числе создание серийных отечественных образцов техники. В то время как транспорт на КПГ (компримированный природный газ) выпускают практически все крупные отечественные производители, модели на СПГ имеются только у некоторых из них. Потому и число заправок с компримированным газом в десятки раз больше, чем заправок с СПГ. При этом на сегодняшний день в России эксплуатируется не менее 150 тысяч единиц автомобилей на газе.

А общий автопарк составляет почти 50 млн единиц автотранспорта. Так что на этом фоне из-за отмены налога и снижения тарифа за "Платон" для машин на СПГ потери будут просто мизерными.

Отметим, что между КПГ и СПГ, которые используются в качестве моторного топлива, существуют технологические различия. Компримированный природный газ — это сжатый газ, находящийся под давлением в 200 атмосфер. Сжиженный природный газ — это природный газ, который был охлаждён до состояния криогенной жидкости. СПГ в три раза плотнее, чем КПГ.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов сомневается в том, что предлагаемые меры (в случае их принятия) помогут переводу транспорта на такое газомоторное топливо, как СПГ.

— Речь, конечно, в первую очередь о коммерческом транспорте, потому что газ особенно выгоден на больших расстояниях, так как он дешевле бензина. Бизнес считает деньги. Но говорить о стимулирующем эффекте от предлагаемых мер, когда в стране отсутствует развитая инфраструктура газозаправочных станций, — преждевременно, — сказал Лайфу Тимур Хасанов.

— Снизить налог для автомобилей на газу реально, необходимо принять соответствующую поправку в Налоговый кодекс. Транспортный налог относится к категории региональных. Федеральный центр, устанавливая базовую ставку, даёт регионам возможность для снижения конечных ставок. Что касается системы "Платон", то снижение тарифа для транспорта на СПГ также возможно. А вот упрощение процедуры регистрации могут не разрешить из-за соображений безопасности. Всё-таки это газобаллонное оборудование, и для его эксплуатации необходимо соблюдение техники безопасности. Но для получения эффекта от стимулирующих мер нужна инфраструктура, нужен госзаказ, если говорить, например, о муниципальном коммерческом транспорте, — сказал Лайфу промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Отметим, что процесс регистрации газобаллонного оборудования (ГБО) в Госавтоинспекции включает в себя несколько этапов, каждый из которых требует сбора большого количества документов. Регулируются правила оформления газобаллонного оборудования техническим регламентом Таможенного союза.

В 2017 году Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов, предусматривающих отмену транспортного налога в РФ. Ранее в правительстве выступали против отмены транспортного налога для автомобилей (для любых авто, не только на СПГ или на КПГ. — Прим. ред.). Аргумент — отмена транспортного налога может повлечь за собой сокращение доходов субъектов РФ, а также их дорожных фондов.

"Платон" — это государственная система взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн.

Минтранс рассчитывает, что сборы в системе "Платон" в 2018 году составят 23 млрд рублей, в 2019 году — около 25 млрд рублей при текущем тарифе в 1,9 рубля за километр и его индексации в середине 2018 года на уровень инфляции. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Министр добавил, что с момента запуска системы до начала 2018 года было собрано 42 млрд рублей.