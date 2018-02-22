Названы владельцы авто, которые чаще всего задерживают оплату кредита на машину

По данным сервиса автозаймов, собственники Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris чаще других допускают задержки при погашении полученных займов.

Аналитики сервиса автозаймов CarMoney провели исследование (есть в распоряжении у Лайфа) рынка автозаймов среди автомобилистов, сдававших под залог свои авто в течение 2017 года. Выяснилось, что чаще других задерживают платежи владельцы Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris. При этом реже всего просрочку допускали владельцы автомобилей Сhevrolet Niva и Mitsubishi Outlander.

В большинстве случаев просрочки допускают мужчины, только в 30% случаев ненадёжными заёмщиками оказались женщины, говорится в исследовании.

Мужчины, как правило, чаще обращаются за кредитами и автозаймами, пояснили Лайфу в CarMoney.

— Именно в нашей стране мужчины наиболее часто приобретают автомобили. Причём в мире статистика противоположная. Так, например, в США женщины покупают автомобили чаще, — пояснил Лайфу представитель компании.

По словам основателя CarMoney Антона Зиновьева, большая часть клиентов сервиса — предприниматели, для которых возможность залога автомобиля позволяет оперативно решить вопросы бизнеса.

— Просрочки случаются, но их процент в нашем сегменте минимален и близок к банковскому, — отметил Антон Зиновьев.

По словам исполнительного директора СarMoney Константина Евдакова, информация о поведении заёмщиков на рынке с разными автомобилями может быть использована для повышения эффективности работы компании.

— Люди выбирают определённые автомобили согласно своим целям, задачам и психологическим характеристикам. Анализ позволит нам улучшить скоринговую модель и делать более таргетированные предложения для клиентов в будущем, учитывая не только кредитную историю, но и иные факторы, — отметил Константин Евдаков.

Кредитный портфель CarMoney по состоянию на конец декабря 2017 года превысил 1,5 млрд рублей. У компании более семи тысяч активных клиентов, а средняя сумма займа составляет более 230 тысяч рублей. Уровни потерь по портфелю — 4,6%.

Исследование проводилось в 2017 году в 53-х регионах присутствия сервиса среди клиентов компании. За займами в компанию обращались владельцы более тридцати автобрендов.

100% СarMoney (ООО МФК "Столичный залоговый дом" ) контролирует кипрская СarMoney SY Ltd.