Мужчины предпочитают бэушные "фокусы"

Эксперты CarPrice назвали самым популярным автомобилем у представителей сильного пола в России Ford Focus третьего поколения.

Сервис CarPrice провёл исследование (есть в распоряжении у Лайфа) и выяснил, что наиболее популярным у сильной половины нашей страны автомобилем среди продаваемых на вторичном рынке в 2017-м — начале 2018 года является четырёхлетний чёрный седан Ford Focus III с пробегом 88–207 тыс. км и автоматической коробкой передач.

Среди наиболее популярных мужских автомобилей (в порядке убывания) оказались также: Skoda Octavia II Рестайлинг, Ford Focus II Рестайлинг, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B6, Ford Focus II, Chevrolet Cruze I, Volkswagen Polo V и Hyundai Solaris I.

Каждый автомобиль эксперты компании осматривали по нескольким сотням позиций. По таким характеристикам, как "Состояние кузова", "Технические параметры" и "Состояние салона", Ford Focus третьего поколения суммарно набрал 9,5 пункта из 15 возможных.

— Это хороший результат, эквивалентный четвёрке, если переводить его в хорошо знакомую каждому из нас пятибалльную систему, — отмечают эксперты сервиса.

Отметим, что средний возраст владельца Ford Focus составил 35 лет. Количество Ford Focus III в рейтинге популярности составило 1,35% от общего числа осмотренных экспертами СarPrice мужских автомобилей.

При этом самыми популярными именами (в порядке убывания) мужчин-автовладельцев оказались: Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Андрей, Владимир, Евгений, Михаил, Игорь и Максим.

Среди почти 165 тысяч осмотренных автомобилей эксперты также обнаружили машины (10 моделей), которыми практически никогда не пользуются женщины.

— Покупая такой автомобиль, можно быть почти на 100% уверенным, что женщина такой машиной никогда не управляла. Хорошо это или плохо — мы не знаем, решайте самостоятельно, — отметили в компании.

В этот список вошли — Volkswagen Touareg II Рестайлинг, Great Wall II (Wingle 5), Chevrolet Camaro V, Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 2, Volkswagen Sharan I Рестайлинг, BMW X5 M I (E70), Skoda Octavia I, Honda CB 400 Super Four, Lexus LX II Рестайлинг и SsangYong Kyron I.