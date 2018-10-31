Бензин в зоне риска. Удастся ли сдержать рост цен на топливо

С начала недели бензин стал одной из самых обсуждаемых тем в правительстве. Сначала нефтяники заявили, что хотят повысить цены сразу на 4–5 рублей. В ответ Дмитрий Медведев сообщил, что если топливо продолжит дорожать, то правительство вынуждено будет ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. При этом на днях будет понятно: удастся ли найти компромисс с нефтяниками. Лайф разбирался, помогут ли запретительные пошлины урегулировать стоимость топлива, ведь в последнее время наметился устойчивый тренд: бензин всё меньше зависит от нефти. Стоит ли ждать резкого скачка цен к Новому году?

По данным Росстата, в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. В рознице топливо подорожало на 0,1%. Если посмотреть статистику с начала года, то производители повысили цены на 26,1%, а АЗС — на 8,9%. В результате к концу октября средние цены на заправках достигли 44 рублей за бензин и 45 рублей за дизель.

В конце месяца нефтяники заявили, что это ещё не предел. После Нового года они хотели бы поднять отпускные цены сразу на 4–5 рублей. В ответ Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть. Он отметил, что цены на топливо и так растут вопреки усилиям правительства. В эти дни переговоры с производителями топлива продолжаются, и пока не понятно, удастся ли найти компромисс. Правда, у автомобилистов возникает вопрос, а помогут ли пошлины сдержать рост цен.

— Маловероятно, что запретительные пошлины вообще введут, — отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Всё, чего удастся добиться с их помощью, это уменьшение объёмов добычи и переработки нефти компаниями, которых лишат возможностей для экспорта.

Иными словами, тема внутреннего дефицита топлива будет стоять так же остро. Только в связи со снижением производства, а не чрезмерного вывоза сырья за рубеж, как сейчас. Вполне возможно, ситуацию спасут экспортные лицензии, которые планируют выдавать только нефтеперерабатывающим заводам. Это должно сократить число спекулянтов, пользующихся снижением курса рубля и высокой стоимостью сырья на международном рынке.

По его мнению, крупные компании вполне могут позволить себе оставить цены на текущем уровне без особого ущерба благодаря низким закупочным ценам и прибыли по смежным направлениям. Таким, например, как продажа различных товаров на заправках. Тем не менее ситуацию необходимо исправлять как можно скорее. Иначе в начале следующего года под влиянием глобальных тенденций цены на бензин могут вырасти ещё на 10%.

Фактически нефтяники заявили о намерении повысить цены выше уровня инфляции. Их обоснование понятно. Как подсчитали аналитики Ernst & Young, из-за заморозки цен нефтяные компании потеряли 150 миллиардов рублей. Таким образом они хотят компенсировать убытки.

При этом, как отмечает аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов, ценовую политику на рынке определяют именно нефтяные компании. Прежде всего вертикально-интегрированные, которые занимаются всем циклом производства бензина: от геологоразведки и разработки нефтяных месторождений до производства бензина и реализации его на собственных заправках. Если достичь компромисса с такими компаниями не получится, то перспектива запретительных пошлин, по мнению Удилова, выглядит вполне реально.

Правда, возникает ещё один вопрос: насколько введение пошлин может быть эффективно. Просто потому, что сама по себе цена на нефть в последнее время слабо влияет на конечную стоимость топлива, поскольку сейчас сырьё составляет не такую большую долю в его себестоимости.

— 2/3 стоимости литра бензина на заправке — это акцизы, сборы и прочие пошлины, — рассказывает старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — В такой ситуации собственная стоимость нефти тут — не более 10% от всего объёма. А вот запретительные пошлины могут оказаться не лучшим выходом. Любая заградительная мера направлена на быструю ликвидацию последствий тех или иных решений, а не на решение проблемы. Нефтяные компании будут вынуждены принимать эти условия игры, но позже найдут вариант переложить затраты на плечи потребителя.

Правда, в конечном итоге резкое повышение цен на бензин может иметь обратный эффект для самих же нефтяных компаний. Неминуемо начнёт падать спрос, а значит, и продажи. К тому же у автотранспорта есть альтернатива.

Как отмечает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова, грузовые перевозки по железной дороге могут стать снова более выгодными. Она напоминает, что с ж/д перевозками уже произошла похожая история. Они были популярны, потом цены выросли и перевозки грузов резко сократились — заказчики переходили на автомобильные перевозки. Соответственно, если сейчас резко вырастут цены на бензин, то доходы нефтяных компаний могут не оправдать их ожиданий.

— Скорее всего, компромисс между нефтяными компаниями и правительством всё-таки будет найден, — отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Нефтяники уже, по сути, согласились с требованием правительства о необходимости расширения рынка поставок и сбыта бензина, а те в свою очередь согласились продавать нефтепродукты независимым АЗС по тем же ценам, что и для своих дочерних компаний.

Как отмечает трейдер-аналитик компании "Финист" Денис Лисицын, сейчас объективная причина роста цен на топливо — слабый рубль при высокой цене на нефть. Именно это сочетание и делает невыгодной продажу нефтепродуктов в России, а нефтяные компании, пользуясь моментом, стараются продать их за границу. Выходом из ситуации может стать снижение акцизов.

По словам Лисицына, если с Нового года поднимутся акцизы на топливо плюс увеличится НДС на 2%, то всё это приведёт к подорожанию бензина на 5–7 рублей. Чтобы этого не произошло, сейчас необходимо разобраться с составляющими оптовых цен на горючее для внутреннего рынка.