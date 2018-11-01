Комфорт дороже денег. Любители такси бизнес-класса живут на юго-востоке Москвы

На первый взгляд кажется, что дорогие машины вызывают в основном жители центра или престижных западных районов столицы. Как показало исследование агрегатора такси "Ситимобил", самый высокий средний чек на поездку класса "бизнес" и "комфорт" — у жителей Юго-Восточного округа. В тройке лидеров также Восточный и Южный округа, а Центральный и Западный — на нижних строчках. Лайф разбирался, почему жители юга и востока столицы выбирают бизнес-класс и платят дороже.

Жители Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) тратят на одну поездку 1037 рублей. Это средний чек на такси класса "бизнес" и "комфорт". Почти столько же тратят и жители Восточного округа. Чуть меньше тысячи отдают за такси жители Южного. А замыкает рейтинг Центральный округ. Вопреки распространённому мнению, здесь живут не самые расточительные пассажиры. Жители центра платят за одну поездку в бизнес-классе всего 772 рубля.

— В последнее время мы наблюдаем новый тренд — миграцию людей с высоким достатком из центра к окраинам, — пояснили Лайфу в пресс-службе "Ситимобил". — Одновременно с появлением элитной недвижимости за пределами МКАДа увеличивается и поток заказов по премиальным классам из этих районов.

Результаты исследования разрушают ещё один привычный стереотип. Многие привыкли думать, что самые состоятельные москвичи живут в центре и на западе. Считалось, что на юге и востоке расположены в основном спальные районы, откуда жители если и выбираются на такси, то эконом-классом.

— Не вижу ничего удивительного в таком раскладе по ценам на такси, — отмечает риелтор Анна Боброва. — Юго-Восток привыкли ассоциировать исключительно с Капотней и её нефтеперерабатывающим заводом. При этом к округу относятся такие популярные и развитые районы, как, например, Лефортово и Кузьминки.

По её словам, недвижимость в Лефортово стоит, например, порядка 153 тысяч за квадратный метр. Это примерно столько же, сколько в районе Фили-Давыдково в Западном округе. В Текстильщиках и Кузьминках — в среднем 145 тысяч. Это, например, на 5 тысяч дороже, чем в Головинском у Водного стадиона. Соответственно, если есть спрос на жильё по таким расценкам, то есть спрос и на такси бизнес-класса.

По словам Анны Бобровой, нельзя сказать, что на юго-востоке живут однозначно менее платёжеспособные клиенты, чем на северо-западе. А вот на такси они действительно могут чаще ездить. Просто потому, что в округе много жилых кварталов, отдалённых от метро. Нагрузка на такси больше, соответственно в час пик свободных машин эконом-класса может просто не быть. Приходится заказывать "бизнес". Это не всегда осознанный выбор.

— На Юго-Востоке и Востоке Москвы длиннее пробки, — поясняет директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Конечно, в последнее время есть ощутимые улучшения, связанные со строительством дорог и развязок. Тем не менее транспортные расходы на поездки через пробки выше. Отсюда и более высокий средний чек.